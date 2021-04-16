Напавший на филиал Банка Грузии в Тбилиси задержан

Вооруженный мужчина, напавший в пятницу на филиал Банка Грузии в одном из центральных районов столицы Грузии – Авлабари, сдался после переговоров с начальником полиции Тбилиси Шалвой Бедоидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

О задержании сообщила телекомпания «Имеди», ссылаясь на предварительные данные спецоперации.

Позднее высокопоставленный представитель МВД Грузии Важа Сирадзе подтвердил, что вооруженный мужчина, напавший на филиал Банка Грузии в Тбилиси и взявший заложников, задержан.

«Никто не пострадал, все заложники освобождены», – сказал он. Начато следствие.

Важа Сирадзе не предоставил пока других данных – по требованиям нападавшего и по численности заложников.

Ранее стало известно, что мужчина удерживал не менее трех заложников – клиентов и сотрудников банка. Детали станут известны позже.

21 октября прошлого года разыскиваемый по сей день Бадри Эсебуа напал с оружием на отделение Банка Грузии в Зугдиди. Он удерживал в заложниках 43 человек и скрылся с выкупом в 500 тыс. долларов.

Против Эсебуа дело ведется по трем статьям: теракт (до 15 лет лишения свободы), взятие заложников в террористических целях (до 12 лет лишения свободы) и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия (до шести лет лишения свободы).