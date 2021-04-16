«Зеленые» призвали власти России не допустить слива в океан радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1»

Россия и другие страны, включая те, которые физически не почувствуют слива радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», должны принять радикальные меры и поспособствовать убеждению японских властей отказаться от своей инициативы, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Центрального совета Российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов.

Российские, китайские и южнокорейские власти выступили с критикой намеренья японцев в 2023 году слить в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» радиоактивную воду, после того как она пройдет тщательную очистку. Кроме того, страны возмутились, что Япония ни с кем не проконсультировалась, на что граждане страны выразили уверенность, что государство и не должно отчитываться перед «Красной бандой».

«Когда я услышал, что хочет сделать Япония, я испытал шок. Мы в партии обсуждали эту тему и пребывали в недоумении, потому что Япония – одно из высокоразвитых государств, и они должны вложить финансы, чтобы решить данную проблему, максимально сохранив океан и природу. Та политика, которая выбрана на данный момент, неясна и, действительно, требует объяснений», – говорит Панфилов.

Политик напомнил, что в 1997 в японском городе Киото состоялась конференция, на которой был принят Киотский протокол – международное соглашение, заключенное с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению. Тогда Япония показала себя страной, которой важно экологическое будущее планеты. То есть это страна, которая должна отвечать перед всем мировым сообществом, поскольку является своего рода родоначальником глобальной экологической инициативы. Именно поэтому нынешние обстоятельства абсолютно непонятны, а поведение японцев настораживает.

Панфилов также рассказывает, что абсолютно неожиданная реакция показана жителями Японии, которые возмущены недовольством других стран. «Непонятна философия граждан Японии, которые и сами пережили атомную бомбардировку. Тем более приводит в шок, что в такой стране вообще возможно принятие такого решения. Если уж разъяснений никаких не последует, то им стоит отказаться от киотского соглашения, поскольку данный поступок никак не показывает Японию со стороны защитников природы», – считает собеседник.

Соответственно, инициатива японцев, по его мнению, абсолютно идет в разрез с их философией, поскольку данная нация всегда представлялась высокоинтеллектуальной и экологически развитой.

«Я думаю, что и Россия должна сделать серьезное предупреждение, ведь у нас в Охотском море находится две трети рыбных запасов всей страны. Поэтому из-за решения Японии и для России возможен катастрофический удар, причем не только для нынешних, но и для будущих поколений, потому что радиация может до тысячи лет сохраняться. Я думаю, что, возможно, президент России должен сделать жесткое заявление», – полагает Панфилов.

Он уверен, что и другие страны, причем, не только те, на ком непосредственно может отразиться слив радиоактивной воды, должны принять радикальные меры и поспособствовать убеждению японских властей.

Ранее инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что радиоактивную воду из АЭС «Фукусима-1» полностью очистить практически невозможно, поэтому при попадании в организм человека через съеденную океаническую рыбу, нанесет внутреннее облучение, что намного опаснее внешнего.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Ее признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.