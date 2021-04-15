Член ОП Малькевич оценил введенные против него Байденом санкции

«Власти США уже наказывали меня в 2018 году – за журналистскую деятельность. И теперь, спустя два с половиной года, они снова накладывают санкции. Так ведь прежние еще не истекли! Логика непонятна», – заявил газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее Белый дом включил Малькевича в санкционный список россиян.

«Джозеф Байден не перестает удивлять, потому что с одной стороны он пытается добиться встречи с нашим президентом, а с другой – вводит санкции, высылает сотрудников дипмиссии России. Не совсем понятно, каким должен быть настрой у российской стороны перед этой встречей, которая теперь непонятно когда состоится», – отметил первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Я тревожусь за, за его ментальное и физическое здоровье. Стойкое ощущение, что Джозеф Байден не понимает смысл документов, которые подписывает. Могу предположить два варианта. Первый: его подставляет собственный аппарат, чтобы вообще сорвать встречу, потому что его помощники боятся, что на этом саммите их босс «поплывет» и поддастся на все посылы президента России. Поэтому их задача – любой ценой сорвать встречу.

Как только Москва теперь предпримет симметричные действия, Вашингтон завизжит о том, что в такой обстановке там не готовы встречаться с Путиным, и будет выполнена та задача, которую они для себя ставят», – предположил член ОП.

Напомним, президент США Джо Байден в четверг подписал указ о новых санкциях против России, согласно которым США, в частности, высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения.

В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. «Минфин США определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб. Кроме того, в «черном списке» оказались и десятки россиян персонально, в том числе и Александр Малькевич.

«Что наводит меня на мысль о том, что Байден не понимает смысл подписываемых документов? – задается вопросом Малькевич. – В первоисточниках документов черным по белому написано, что против меня уже и так действуют финансовые санкции. Американцы уже решили меня наказать в 2018 году – за мою журналистскую деятельность. И теперь, спустя два с половиной года – снова санкции. Так ведь те-то еще не истекли? Логика непонятна. Такое ощущение, что задача клерков американского правительства – продлить мое наказание любой ценой».

По сути власти США преследуют Малькевича просто потому, что им не нравятся его выступления, считает политолог. «Под карательные меры Байдена из-за меня угодил заодно и крымский ресурс News Front. В документах так и написано, что я часто выступаю у них в эфире», – посетовал он.