Минфин США ввел новые санкции против России

Министерство финансов США объявило о введении санкций на ряд определенных операций с российским суверенным долгом, новых ограничениях в отношении пяти физических лиц и трех компаний в связи с Крымом и санкциях против российского военного технополиса «Эра».

«Министерство финансов вводит сегодня многочисленные санкции, направленные на (противодействие) агрессивной и вредоносной деятельности российского правительства. Меры ведомства включают запрет на (ряд) конкретных операций с российским суверенным догом, а также санкции против технологических компаний, поддерживающих усилия российской разведки по проведению злонамеренной деятельности в киберсфере против США», – отмечается в заявлении ведомства, передает ТАСС.

Кроме того, американский минфин издал директиву, запрещающую финансовым институтам США напрямую участвовать (в приобретении) рублевых и нерублевых российских долговых обязательств, выпущенных Банком России, Фондом национального благосостояния и Минфином России после 14 июня 2021 года. Также запрещается американским финансовым институтам предоставлять рублевые и нерублевые займы этим трем организациям. Таким образом, эта директива расширяет существующие санкции на ряд операций с российским суверенным долгом, действующие с августа 2019 года.

Кроме того, минфин США ввел санкции против первого замруководителя администрации президента России Владимира Путина Алексея Громова, который уже находится под санкциями. Как отметили в ведомстве, Громов возглавляет медиааппарат Кремля, «который стремился усилить напряженность в Соединенных Штатах, дискредитировав избирательный процесс в США 2020 года». В результате минфин вводит санкции против Громова «за попытку вмешательства в президентские выборы США в 2020 году», передает РИА «Новости».

Под санкции минфина США с формулировкой за «вмешательство в выборы» также попали 16 граждан России и 16 юрлиц.

Также США ввели санкции против пяти физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, а также трех организаций за строительство Керченского моста и ситуацию с Крымом. В частности, в санкционный список включены глава компании «Мостотрест» Леонид Рыженкин, министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич, глава МВД Крыма Павел Каранда, глава управления ФСБ по Республике Крым Леонид Михальчук и глава управления Следственного комитета России по Крыму Владимир Тереньтьев. В данный перечень также включены компания «Ленпромтранспроект», управление строительства железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск, а также симферопольский СИЗО-1.

В Вашингтоне санкции объясняю причастностью указанных лиц и компаний «к строительству моста в Керченском проливе в нарушении суверенитета Украины» и «осуществление контроля и управления в Крыму».

Одновременно в перечень российских компаний, против которых США ввели новые санкции, включен военный технополис «Эра». «Первое использование минфином постановления от 15 апреля 2021 года направлено на компании технологического сектора экономики Российской Федерации, которые поддерживают российские спецслужбы. Следующие компании технологического сектора экономики Российской Федерации включены в список: технополис «Эра», – говорится в сообщении.

Также минфин США ввел санкции против четырех новостных веб-сайтов, обвинив их в том, что они сотрудничают с ФСБ, ГРУ и СВР.

Три российские компании – «Транс-Логистик», «Алкон» и «Юниджет» – попали под санкции в США в связи с сотрудничеством с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Ранее в четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России, согласно которым США высылают десятерых сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.