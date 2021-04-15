В ДНР завели дело из-за гибели мужчины после обстрела в Донбассе

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой Народной Республики возбудила уголовное дело по статье «теракт» после того, как украинские силовики обстреляли Донецк, в результате чего погиб мирный житель, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генеральная прокуратура ДНР расследует уголовное дело по факту смертельного ранения мужчины в Киевском районе Донецка, полученного в результате обстрела ВСУ», – говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, дело возбуждено по статье «теракт» в отношении командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины, а также подчиненных ему по службе военнослужащих. Статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка погиб мужчина. До этого в поселке Александровском самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения». Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».

Позже пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что мальчик погиб по вине России. По его словам, «никакие украинские БПЛА не летают на неподконтрольных территориях» Донбасса.

Депутат парламента ДНР Владислав Бриг, комментируя обвинение Киева, сказал газете ВЗГЛЯД, что в ДНР уже много лет слышат «бред о том, что мы якобы сами себя обстреливаем, сами убиваем мирных жителей, разрушаем свои дома и инфраструктуру. «Разбрасывание Россией бомб по селам Донбасса – из разряда того же бреда», – подчеркнул он.