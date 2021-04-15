В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8944 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8944 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2455, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 565.

Всего в стране выявлено 4 675 153 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 301 448 человек, из них 10 225 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 398 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 104 398 человек.

Накануне, 14 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8326. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 618.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.