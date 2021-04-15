В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

|
15 апреля, четверг | Последнее обновление — 12:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Экономист оценил последствия санкций США против госдолга России
Разделы
«Западные партнеры» осознают нашу моральную неготовность и хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть её на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере ещё в нескольких аспектах, кроме военного.
Подробности...
Россия запретила полеты в Турцию и Танзанию. И к этому абсолютно логичному (со всех точек зрения) решению российской власти есть лишь одна единственная претензия – что решение это приняла именно российская власть.
Подробности...
Надо дать хорошего пинка тем, кто хочет столкнуть нас лбами: мужчин с женщинами, русских с татарами, белых с неграми, филателистов с нумизматами, кого угодно с кем угодно, лишь бы мы не увидели настоящей картины мира.
Подробности...
В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...
Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
За минувшие сутки в России выявили 8944 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8944 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2455, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 565.
Всего в стране выявлено 4 675 153 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 301 448 человек, из них 10 225 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 398 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 104 398 человек.
Накануне, 14 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8326. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 618.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Аргентины отметил роль «Спутника V» в исцелении от COVID-19
|
|
Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил уверенность, что легко перенес вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) благодаря вакцинации российским препаратом «Спутник V».
Фернандес сообщил, что после 12 дней изоляции врачи признали его выздоровевшим. «Я легко перенес болезнь благодаря сделанной прививке», – приводит слова президента Аргентины ТАСС.
По словам Фернандеса, он не знает, где заразился коронавирусом. В свою очередь лечащий врач Фернандеса сообщил, что с 15 апреля президент Аргентины вернется к обычному исполнению обязанностей.
Напомним, 3 апреля президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус. Повторный тест подтвердил у президента Аргентины коронавирус. Разработчик российской вакцины «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил, что вакцинация предохранит Фернандеса от серьезных форм вызванного коронавирусом заболевания (COVID-19). В январе президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер привились «Спутником V».
В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V».
23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID
|
|
За минувшие сутки в Турции выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом – оно превышает 62 тысячи, сообщил Минздрав страны.
«За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 279 человек», – отмечается в ежедневной сводке, передает ТАСС.
Теперь общее число умерших составляет 34 тыс. 734, а инфицированных – более четырех миллионов. Выздоровели 3,48 млн человек, добавили в ведомстве.
Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне (59 тыс. 187 случаев COVID-19).
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
Вице-премьер Чехии посетит Москву для переговоров о закупке «Спутника V»
Первый вице-премьер Чехии, врио главы МИД Ян Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
«В понедельник я лечу в Москву, где хочу договориться о возможной поставке (в Чехию) «Спутника V» после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)», – написал Гамачек в своем Twitter.
Напомним, 11 апреля президент Чехии Милош Земан рассказал газете Blesk, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V», он считает, что по своим качествам с российской вакциной сравним только препарат производства компании Pfizer. 2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
Врач отверг регрессию онкозаболеваний из-за коронавируса
Коронавирус или вакцинация от него не влияет на регрессию онкологических заболеваний, многие онкобольные уже перенесли COVID-19, но массового улучшения состояния этих больных нет, заявил руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра им. Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.
«Предполагать, что это будет иметь какой-то массовый характер, не приходится, потому что большое количество онкологических пациентов переболело коронавирусом, и, соответственно, массовых сообщений о том, что все они начали выздоравливать или у них наблюдается улучшение, не поступало. Этого не видно и в реальной клинической практике», – цитирует РИА «Новости» Жукова.
По его словам, он встречал всего одно сообщение о том, что у пациентки с лимфомой была некая регрессия после перенесенного коронавируса, однако феномен спонтанных регрессий был описан и до коронавирусной эпохи.
«Даже если такое произошло, это некий феномен, скорее всего, иммунного характера. Рассчитывать на то, что коронавирусная инфекция или вакцинация будут излечивать пациентов, не приходится, во всяком случае на том уровне данных, который есть сейчас», – уточнил Жуков.
В марте в России начались исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями.
Напомним, в январе главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. Позже он назвал ориентировочные сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных.
Сербия начала производство «Спутника V»
В Сербии стартовало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», – сказано в Twitter фонда.
Как отмечается в сообщении, балканская республика стала первой страной в Южной Европе, выпустившей российский препарат от COVID-19.
Ранее запуск первой фазы производства вакцины «Спутник V» в Сербии был запланирован на май. К концу этого года намечен выход на полное производство препарата в этой стране.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». В марте он лично встретил очередную поставку вакцины из России и поблагодарил «российских друзей».
Росздравнадзор: При вакцинации «Спутником V» случаев тромбоза не выявлено
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что ни одного случая тромбоза на фоне вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V» не зафиксировано.
Она уточнила, что отсутствие побочных эффектов подтверждается и министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения вакцины «Спутник V», передает РИА «Новости».
По ее словам, многостадийная очистка вакцины «Спутник V» с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов.
Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Президент Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины.
«Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», – передает его слова РИА «Новости».
Путин, выступая на президиуме Русского географического общества (РГО), выразил надежду, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации населения, передает ТАСС.
Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией
Россия с четверга (15 апреля) до 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию в соответствии с решением федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Согласно решению штаба, с четверга (15 апреля) все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между Россией и Турцией приостановлены. Сохранены только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом, но их максимально разрешенная частота сокращена до четырех раз в неделю: по два рейса одной авиакомпании России и Турции. Со стороны России назначенным перевозчиком останется «Аэрофлот», компания уже заявила, что продолжит с 15 апреля выполнять полеты в Стамбул два раза в неделю. При этом, согласно решению штаба, можно будет выполнять чартерные рейсы, необходимые для продолжения строительства АЭС «Аккую», передает ТАСС.
В среду Турция установила новый рекорд по суточному приросту выявленных случаев нового коронавируса. Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне. Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции.
В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Возвращающихся домой любым транспортом россиян обязали сдавать тест на COVID
С четверга все граждане России, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента приезда, сообщила пресс-служба Федерального агентства по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека.
«С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта, необходимо обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации (анкету заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», – сказано на сайте Роспотребнадзора.
Ранее эта норма касалась только россиян, прибывающих воздушным транспортом, уточняется в сообщении.
Во вторник главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающие в Россию из Армении, Белоруссии и Киргизии, могут подтверждать наличие отрицательного результата теста на коронавирус с помощью приложения «Путешествую без COVID-19».
Путин рассказал о реакции на вторую прививку от COVID
Прививка вторым компонентом вакцины от коронавируса прошла без побочных явлений, рассказал президент России Владимир Путин.
«За 10 минут до того, как я вошел, я сделал прививку. Как видите, все нормально. Без всяких побочных эффектов и явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра позанимался спортом», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Кстати, как врачи сказали, после первой прививки уже хороший иммунный ответ есть... Эффект положительный, никаких побочных явлений нет, надеюсь и не будет», – добавил президент.
Напомним, Путин сообщил, что что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
В ЛНР оценили помощь России в ситуации с коронавирусом
Самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) удалось избежать катастрофической ситуации с распространением коронавируса благодаря помощи России, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Благодаря России нам удалось не допустить той катастрофической ситуации, которую сейчас можно наблюдать на Украине с несколькими сотнями смертей ежедневно, остановить рост распространения коронавируса и, что немаловажно, наладить эффективную борьбу с ним», – говорится в заявлении Пасечника, передает РИА «Новости».
Также глава ЛНР уточнил, что вакцины от коронавируса и необходимые тест-системы поступают в республику по графику. По его словам, в скором времени привиться от коронавируса сможет любой желающий житель ЛНР.
«В ближайшее время прививки от коронавирусной инфекции станут доступны в республике для всех желающих... Думаю, что вскоре мы значительно расширим категории населения, которые бесплатно получат возможность сделать прививку, и начнем массовую вакцинацию населения республики», – отметил Пасечник.
В феврале в ЛНР начался второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.
Стало известно о решении Дании отказаться от вакцины AstraZeneca
Дания планирует отказаться от использования вакцины AstraZeneca, что повлияет на график вакцинации, сообщила телекомпания ТV2 со ссылкой на источники.
«Вакцина от AstraZeneca удалена из списка вакцин, которые будут использоваться в Дании, и вычеркнута из программы вакцинации. Это вызовет задержку программы вакцинации на несколько недель», – сообщила телекомпания, передает РИА «Новости».
Эту информацию СМИ получило из своих источников. Ожидается, что официальная информация об изменении графика вакцинации появится позже в среду.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель спешно отменила запись на прививку от коронавируса.
AstraZeneca оказалась в центре скандала из-за множества побочных эффектов от ее применения, вплоть до десятков смертей. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом. Эстонские СМИ раскритиковали спикера парламента Эстонии Юри Ратаса, который не стал прививаться AstraZeneca.
Армения договорилась о приобретении 1 млн доз «Спутника V»
Армения приобретет у России 1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила министр здравоохранения страны Анаит Аванесян.
«Хочу отметить, что есть договоренность на высоком уровне о приобретении 1 млн доз вакцины «Спутник V» из России. Учитывая другие договоренности, мы считаем возможным до конца года вакцинировать до 20% населения», – передает ее слова ТАСС.
Ранее глава Минздрава Армении сообщила, что страна получила 15 тыс. доз вакцины «Спутник V», которую получат: медработники, хронические больные, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет.
Швеции рекомендовали отказаться от вакцины J&J от COVID до решения регулятора ЕС
Швеции стоит дождаться данных от Европейского агентства лекарственных препаратов (EMA), прежде чем использовать вакцину от коронавируса Janssen производства компании Johnson&Johnson, предупредили в агентстве общественного здравоохранения скандинавской республики.
В страну было доставлено 31 тыс. доз вакцины Janssen, ни одна из них не использована, передает РИА «Новости».
«Сейчас мы ожидаем расследования EMA, а также информации из США, прежде чем мы сможем высказать свою позицию по рекомендациям в Швеции в отношении вакцины Janssen. До тех пор рекомендуется не использовать дозы вакцины», – сказал государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.
Напомним, компания Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз, возможности ее использования в ЕС должно будет определить Европейское агентство лекарственных препаратов.
Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов.
В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.
Гражданам ЕАЭС разрешили при въезде в Россию подтверждать отсутствие COVID по приложению
Граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывающие в Россию из Армении, Белоруссии и Киргизии, могут подтверждать наличие отрицательного результата теста на коронавирус с помощью приложения «Путешествую без COVID-19», соответствующее постановление подписала главный санитарный врач страны Анна Попова.
«Граждане государств – членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, определенные правительством Российской Федерации, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без СOVID-19», – сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» сделали бессрочным.
Гражданам России, планирующим поездку в страны ЕАЭС, необходимо установить мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19», которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется путешествие. После регистрации пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов.
|
|