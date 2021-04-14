В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8326 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8326 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 13,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1837, Санкт-Петербурге – 712, Московской области – 568.

Всего в стране выявлено 4 666 209 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 291 223 человек, из них 9447 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 104 000 человек.

Накануне, 13 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8173. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 153.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.