РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Южной Корее

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компании GL Rapha и ISU Abxis подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Южной Корее.

«РФПИ, GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий и компания ISU Abxis (подразделение ISU Group) подписали соглашение о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Корее», – сообщили в фонде, передает ТАСС.

Соглашение между РФПИ, GL Rapha и ISU Abxis является первым трехсторонним соглашением для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в консорциум. Как ожидается, производство препарата на предприятии ISU Abxis в городе Йонъин начнется в конце апреля.

Тем временем в среду в Сербии стартовало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, к лету следующего года в Индии ежемесячный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может достичь более 50 млн доз.