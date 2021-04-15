Выборы-2021: В КПРФ сливают компромат, а «Родина» повернулась к обычным людям

Достоянием общественности стало видео, на котором представители руководства КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Левченко обсуждают планы по смене власти в ЦК. Тем временем бывший сопредседатель Партии роста Александр Хуруджи решил баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди». А «Родина» решила выступить в качестве «партии регионов».

В СМИ была обнародована видеозапись разговора, состоявшегося в 2017 году у депутата Госдумы, главы московского отделения КПРФ Валерия Рашкина и тогдашнего иркутского губернатора Сергея Левченко. В беседе, происходившей предположительно в одном из столичных кафе, обсуждаются варианты смены власти внутри ЦК. В частности, Рашкин и Левченко строят планы смещения Юрия Афонина, только что избранного тогда заместителем председателя партии Геннадия Зюганова. Для дискредитации оппонента даже обсужадалось привлечение Алексея Навального.

Бывший сопредседатель Партии роста Александр Хуруджи решил выдвигаться в Госдуму от «Новых людей». На прошлой неделе Хуруджи, считавшийся правой рукой лидера Партии роста Бориса Титова, заявил, что покидает эту организацию, в которой состоял пять лет. Как и ожидалось, баллотироваться он будет по одному из округов своей родной Ростовской области. «Я подошел к делу системно и в течение шести дней провел своеобразный «кастинг» партий глазами кандидата. Пытался понять, от какой партии выше шансы пройти в Госдуму, где мне подходит атмосфера. Отмечу, что уровень подготовки партий к предстоящим выборам разнится. А для меня важна работа на результат. Выбор «Новых людей» был осознанным, они не только близки мне по духу, но и настроем на победу, для которой собрали все необходимое воедино», – сказал Хуруджи «Коммерсанту».

В Ульяновскую область прибыл член бюро президиума партии «Родина» Федор Бирюков. Выступая перед однопартийцами, он рассказал о планах руководства партии создать собственную полноценную фракцию в новом составе Госдумы. Напомним, в нынешней нижней палате работает только лидер «Родины» – Алексей Журавлев. По словам Бирюкова, «родинцы» выступят на сентябрьских выборах в качестве партии регионов. «Родина» - это партия, которая выражает интересы обычных жителей, не каких-то элит или отдельных идеологических групп», – цитирует политика ульяновский ресурс «Медиа73».

Как предполагает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев, в руководстве КПРФ все последние годы нарастает раскол. «Известно, что Зюганов прочит в лидеры партии своего внука. Рашкин, естественно, хочет оказаться наверху сам и при этом боится конкуренции со стороны Афонина. Последний, свою очередь, тоже был бы не против занять кресло Зюганова», – считает Матвейчев.

«Бывший губернатор [Иркутской области] Сергей Левченко, как и Анатолий Локоть, мэр Новосибирска, – это так называемая «сибирская группировка» внутри КПРФ. Есть версия, что – еще несколько лет назад они предложили Зюганову попросту «продать» партию, собрав для такой сделки определенные денежные ресурсы. Но Зюганов отказался. У Афонина и Рашкина больших денег на такую покупку нет. Сейчас конкурентная борьба обостряется – поскольку вопрос с преемником лидера партии становится все острее. А обнародовал в Интернете переговоры Рашкина и Левченко, скорее всего, кто-то из однопартийцев, так что этот факт подтверждает глубокий кризис внутри ЦК КПРФ», – считает политолог. Матвейчева также не удивляет готовность Рашкина ради победы во внутрипартийной борьбе обратиться за помощью к Навальному. «Это вполне в его духе. Рашкин называет себя коммунистом и патриотом и при этом почему-то сотрудничает с несистемной либеральной оппозицией, с Навальным, то есть по сути работает против своей страны», – рассуждает политолог.

Выбор бывшего сопредседателя Партии роста Александр Хуруджи в пользу «Новых людей» вполне оправдан, считает Матвейчев. «Это действительно, новая, интересная партия. Шансов на успех в предстоящей кампании у нее гораздо больше, чем у Партии роста, которую не видно и не слышно. Но правда, сомневаюсь в том, что баллотироваться Хуруджи следовало именно по Ростовской области. Там у него очень много врагов, включая многих местных чиновников. У него же там были в свое время неприятности с законом. Хотя для него они закончились благополучно, все равно остался отрицательный фон. Появление там Хуруджи в качестве кандидата наверняка вызовет в ответ поток компромата, грязи, что падет неизбежно и на партию «Новые люди», – предупреждает эксперт.

Что касается утверждений одного из лидеров «Родины» Федора Бирюкова о том, что именно эта партия отражает интересы простых людей из глубинки, то Матвейчев с этим отчасти согласен. «Родина» действительно выражает интересы простых жителей, а не элит. С этим трудно спорить, поэтому эта партия вполне достойна быть шире представленной в парламенте. Партия эта скромная, ни в чем плохом не замешанная, но она пока бедная. Если «родинцы» найдут ресурсы, чтобы всерьез выйти в Ульяновске против коммунистов, а ведь там КПРФ традиционно сильна, то я готов пожелать им в этом удачи», – сказал политолог.

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