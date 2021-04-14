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Появилась запись обсуждения Рашкиным свержения власти в КПРФ
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В Сети появилось видео, на котором запечатлена встреча одного из представителей КПРФ Валерия Рашкина и экс-губернатора Иркутской области, коммуниста Сергея Левченко, которые обсуждают возможность устранения зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, считающегося возможным преемником Геннадия Зюганова.
Встреча состоялась в одном из московских кафе, вероятно, в 2017 году, когда Левченко еще занимал пост губернатора, а Афонина только избрали на пост заместителя председателя ЦК КПРФ, передает РенТВ.
«Надо было, наверное, все-таки пробовать влиять на партию, поворачивать более радикально, потому что Юра на это в принципе не способен», – заявил Левченко Рашкину.
Коммунисты также рассматривали вариант обращения к Алексею Навальному для обнародования компромата на Афонина. «Да можно, можно. Потому что делать что-то надо. Что там с недвижимостью? Надо заняться! ... Тогда надо по нему максимально посмотреть... и там декларации», – обсуждают они.
Разговор членов КПРФ коснулся и их руководителя Геннадия Зюганова. «Надо сделать там, чтобы Геннадий Андреевич почувствовал опасность», – подытожили они.
Напомним, КПРФ намерена переизбрать руководство до начала кампании по выборам в Госдуму 2021 года.
Кремль раскрыл детали беседы Путина и Байдена
Президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», сообщила пресс-служба Кремля.
«Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Оба политика выразили готовность продолжать диалог по самым важным направлениям обеспечения глобальной безопасности, отвечающим интересам России, США и всего мирового сообщества.
«Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», – отмечается в сообщении.
Американский лидер в этом контексте предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи глав государств.
Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине. Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию.
Политики условились дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе беседы вопросы.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Снимавшаяся голой на балконе в Дубае украинка рассказала о рационе в арабской тюрьме
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Депортированная из Дубая украинка, арестованная там за съемки в обнаженном виде, заявила, что после ареста в ОАЭ у всех девушек отбирали мобильные телефоны и угрожали убийством.
Участвовавшие в съемках обнаженными в Дубае девушки не являются «эскортницами», заявила собеседница ТСН.
Она сообщила, что за восемь дней ареста им не разрешали звонить родителям, чтобы сообщить, что они живы, а некоторым из арестованных девушек после ареста понадобилась медицинская помощь.
Украинка добавила, что в день съемки фотографии их «заманил полицейский» Ахмед.
«У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату, где один матрас, а нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой как из говна, но это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в четыре утра. Потом посадили в камеру, куда сажают людей, которые бунтуют», – продолжила она.
По ее словам, у девушек от стресса в тюрьме начались «женские дни», и им повезло, что одна из задержанных поделилась всем необходимым при таких случаях.
«Даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день, и все полицейские это видели», – поделилась воспоминаниями собеседница.
Ранее сообщалось, что задержанного за съемку голых девушек в Дубае россиянина решили депортировать. При этом его брат Владимир Концов рассказал, что российский программист Алексей Концов, задержанный в Дубае по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками, вернется на родину самостоятельно.
Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. При этом российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.
Алиев пообещал азербайджанцам вернуть Иреван
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд заявлений об Армении в ходе конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество» в Баку. В частности, он выразил обеспокоенность модернизацией армянской армии и возможными попытками реванша с армянской стороны.
Отмечается, что Алиев вновь назвал Сюникскую область Армении «исторической землей Азербайджана». «Мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур является исторической землей Азербайджана», – передает слова президента «Sputnik Армения» со ссылкой на местные СМИ.
По его словам, данная область была передана Армении в 1920 году, а до этого «принадлежала нам». «Озеро Гейча они называют Севаном. Достаточно взглянуть на карту начала 20-го века, вы не увидите там Севана. То же самое касается и Иревана. Они разрушили историческую часть Иревана. Это очевидный факт, азербайджанцы, включая моих предков, жили там», – сказал Алиев.
Он добавил, что азербайджанцы вернутся туда, но «не на танках». «Если мы возвращаемся к Зангезурскому коридору, если используем этот путь, почему бы нам не вернуться в Иреван? Придет время, мы это сделаем», – заявил президент Азербайджана.
Также Алиев заявил об обеспокоенности по поводу планов модернизации армянской армии при содействии России. «Свою позицию мы изложили нашим российским партнерам. Для чего это делается? Любое намерение добиться реванша будет решительно пресечено», – сказал он.
Президент уточнил, что азербайджанские пограничные войска находятся в непосредственной близости от армянской стороны, однако никаких инцидентов не происходит, что свидетельствует об отсутствии военных планов.
Также Алиев поднял вопрос об открытии региональных коммуникаций, в частности коридоре через Сюникскую область Армении. По словам президента, он не может быть открыт без согласия и участия Турции. «Турция не является участником трехсторонней рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров трех стран. Однако мы информируем Турцию о вопросах, которые обсуждаем. Если Армения хочет положить конец проблемам в отношениях, стать транзитной страной, это сможет сделать только Турция», – сказал он.
Между тем президент Азербайджана обвинил Армению в тюркофобии и территориальных претензиях к Турции. Он заявил, что Анкара якобы намерена предпринять конструктивные шаги, но Армения должна дать адекватный ответ. «Что должна сделать Армения в первую очередь? Они должны отказаться от территориальных притязаний к Турции, переписать Конституцию, принять новую», – сказал президент Азербайджана.
Официальный Ереван пока не прокомментировал высказывания Алиева.
Ранее президент Азербайджана заявил о возможности заключения мирного соглашения с Арменией.
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Актера из «Убойной силы» арестовали по обвинению в педофилии
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Актер Никита Струков, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», арестован по обвинению в трех эпизодах совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Кировский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Струкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»), сроком по 11 июня 2021 года», – сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
По версии следствия, обвиняемый в период с октября 2019 года по январь 2021 года в квартире одного из домов, расположенного в Кировском районе города, совершил три эпизода развратных действий в отношении трех подростков 2003 и 2005 годов рождения, сообщается на сайте следственного управления СК по Петербургу.
Струков сыграл эпизодические роли примерно в 20 российских сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Литейный».
Новый стиль Порошенко смутил украинцев
Экс-президент Украины и депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на Согласительском совете депутатских фракций предстал в новом образе, сообщило украинское издание «Страна.ua».
По наблюдениям издания, Порошенко сменил стиль. В частности, экс-президент Украины был обут в новые люферы от французского бренда Louis Vuitton, которые стоят 875 долларов (66 тыс. рублей). В публикации также отмечается, что политик сменил стрижку и, по мнению специалистов, сделал пластическую операцию, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бороться с «олигархическим классом», который «создает монополии» и «контролирует СМИ». По его словам, «фамилии здесь не имеют никакого значения: Коломойский или Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой».
Белый дом: Байден предложил Путину провести встречу
Американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Рубль резко вырос после разговора Путина и Байдена
Рубль резко усилил рост после сообщения Белого дома о том, что президент США Джозеф Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу, свидетельствуют данные торгов.
Из данных Московской биржи следует, что курс доллара расчетами «завтра» на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля. На сообщениях Белого дома о возможной встречи Путина и Байдена доллар и евро дополнительно быстро потеряли более 70 копеек каждый, передает РИА «Новости».
Ранее в Белом доме сообщили, что американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу.
Политолог: Америка не может решить без России принципиальные для себя проблемы
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Факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне.
«Есть целый ряд вопросов, касающихся безопасности, стратегической стабильности, которые не могут быть решены без диалога двух стран. Украина будет в первом ряду этих обсуждений. Хотя, насколько я понимаю администрацию Байдена, они не хотели бы слишком активно лезть в украинские дела – поскольку считают, что это, в общем, европейская проблема», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Возможно, обострение ситуации в Донбассе психологически ускорило принятие Белым домом решения о необходимости встречи президентов России и США», – добавил эксперт. Но кроме того, отметил Кортунов, надо учесть, что ситуация в Донбассе для Вашингтона остается одной из точек давления на Россию. «Если рассуждать цинично, эта ситуация удобна для администрации Байдена», – полагает собеседник.
Как бы то ни было, возможная встреча двух президентов поможет реанимировать отношения Вашингтона и Москвы, считает эксперт. «Конечно, нужно что-то делать и с деградировавшими дипломатические контактами – посольской войной, захватом зданий российских представительств и так далее. Кроме того, накопилось много региональных проблем, по которым в любом случае надо консультироваться. И это не только Украина, но и иранская ядерная программа, Северная Корея, Афганистан, даже Сирия – повестка дня большая», – перечислил Кортунов.
Собственно, сам факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США «сложилась – в том числе и на российском направлении», полагает политолог-международник. «Есть аппарат, есть эксперты, есть работающий аналитический центр. Значит, у них определилась и стратегия с пониманием каких-то красных линий, – рассуждает Кортунов. – Это одно объяснение. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для Соединенных Штатов. Например, тот же Афганистан. Вывод американских войск хотелось бы сделать менее болезненным для США, а у России свои контакты с талибами, свои отношения с Пакистаном, с Китаем».
По мнению Кортунова, отношение Байдена к Москве достаточно прагматичное. «Там, где он считает, что Россия создает проблемы США – он будет пытаться на нас давить. Там же, где российская позиция, с точки зрения Байдена, будет помогать Вашингтону решать какие-то вопросы, он будет сотрудничать. Во всяком случае, первоначальные опасения, что сейчас начнется идеологический крестовый поход, пока не оправдываются», – полагает эксперт.
Кроме того, состоявшийся телефонный разговор свидетельствует, что Байден чувствует себя достаточно уверенно, чтобы предлагать очную встречу Путину, считает Кортунов. «Многие говорили – президент США, мол, уже старик, деменция у него, поэтому американцы не решатся выпускать его на такую встречу. Но Байден, тем не менее, считает возможным с Путиным говорить, значит, он уверен в своих силах. В свою очередь российский президент, несмотря на ни на что, решил вести диалог, что правильно в сложившейся ситуации», – отметил гендиректор РСМД.
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
В телефонном разговоре
президентов России и США, состоявшемся во вторник, Байден «подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране», сообщил Белый дом. Пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки сообщила, что встреча может состояться летом, передает РИА «Новости»
. Планы организации новой российско-американской встречи на высшем уровне только начинают разрабатываться, добавила Псаки.
В МИД Австрии сообщили ТАСС, что Вена может предоставить свою площадку для возможной встречи лидеров США и России.
Новость о возможной скорой личной встрече президентов глобальна по масштабам, значимости и перспективам, написал в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «То, что именно Байден позвонил Путину, во всех смыслах показательно, особенно в сумятице последнего времени», – отметил сенатор.
«Телефонный разговор президентов России и США на фоне нагнетания обстановки вокруг российско-американских отношений, а также на украинском треке скорее хорошая новость, чем плохая, – сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. – Хорошая прежде всего в том, что лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями».
Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что российско-американский саммит поможет двум странам строить отношения по-новому. Горбачев заявил «Интерфаксу», что «неоднократно призывал руководителей РФ и США к проведению подобной встречи, поскольку только так можно начать по-новому выстраивать двусторонние отношения». «Тем более у наших стран есть опыт. Я имею в виду мои встречи с президентом Рейганом в Женеве и Рейкьявике», – напомнил последний советский лидер.
Оптимизм Горбачева мало на чем основан: новая «разрядка» не предвидится, заметил по этому поводу в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков. Встреча между лидерами России и США, безусловно, важна для судеб мира, отметил парламентарий. Но, добавил он, нет основы, на которой можно выстроить отношения «по-новому». «Горбачев выстраивал такие «новые» отношения с США и Западом на основе односторонних уступок и геополитического отступления. Путин – политик совсем другого типа. Наши геополитические разногласия с США сохраняются и вряд ли будут менее острыми», – отметил Пушков.
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В МИДе обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT
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В случае отключения от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT Россия будет задействовать другие возможности, но пока не отказывается от использования этого инструмента, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Панкин.
«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)», – приводит слова Панкина РИА «Новости».
Как уточнил замминистра, вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается. «Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать)», – сказал Панкин.
В минувшее воскресенье глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
Напомним, в мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о переходе сотрудников бюджетной сферы на карты российской национальной платежной системы «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года после введения санкций США и отказа американских платежных систем Visa и MasterCard работать с рядом российских банков.
CNN удалил фейковое фото российских танков у границ Украины
Телеканал CNN удалил из своей статьи про поездку в Донбасс с лидером Украины Владимиром Зеленским фотографию украинской бронетехники, выданную журналистами за российские танки, на которую указала представитель МИД России Мария Захарова.
По состоянию на 15.00 мск снимка в материале, отмеченном Захаровой на сайте CNN уже нет, передает РИА «Новости».
Напомним, дипломат сообщила, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова отметила, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
Эксперт: Желание Байдена поговорить с Путиным – важный сигнал России и миру
Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена свидетельствует о присутствии определенного рода разума в международных делах и является позитивным знаком.
«Сам факт этого разговора позитивный, его трактовать в этом отношении как-то двояко не стоит. Понятно, что Байден будет проводить свою политику, занимать жесткую позицию и так далее. Но факт изъявления желания провести этот разговор – это важный сигнал и России, и окружающему миру в условиях эскалации напряженности», – цитирует ТАСС Быстрицкого.
По его словам, в информационном хаосе, который окружает мировую политическую жизнь, очень важно «сохранять связи между государствами, лидерами стран, которые позволяли бы доносить информацию ответственно и достаточно точно». Прямые разговоры, прямые вопросы и ответы на них, как отметил эксперт, – важный элемент выяснения позиций друг друга и основание для принятия разумных решений. «В этой ситуации – это позитивный знак, который позволяет как минимум создать пространство для многих других разговоров», – подчеркнул он.
В то же время эксперт призвал не переоценивать сам факт контакта лидеров России и США. «Это только высказывание намерений. Тем не менее, там прозвучали фразы, что нужно строить рациональные отношения, искать условия сосуществования», – добавил он, напомнив, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов все еще находится в Москве, куда был приглашен для консультаций. По его мнению, необходимо каким-то образом искать выход «из сложившегося тупика», и стороны осознают это.
Разговор Путина и Байдена состоялся во вторник по инициативе США. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Пресс-служба Кремля сообщила, что Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», также лидеры России и США обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов.
Захарова рассказала о случайной встрече, способствовавшей переговорам Путина и Байдена
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Случайная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в Нью-Дели стала «одним из способов обсуждения» возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вот недавняя по-настоящему случайная встреча в коридорах одного из делийских отелей Сергея Викторовича Лаврова и Джона Керри, в общем-то, также стала – не скажу, что элементом подготовки, но способом обсуждения этой проблематики. Еще раз подчеркну – действительно такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной. Но при этом, безусловно, действительно очень важные вопросы были и затронуты, и обсуждены», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Ранее источник сообщил журналистам, что Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели, обсудили климатическую повестку.
Президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Он также предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
В США предрекли гибель «миллионов американцев» при конфликте с Россией
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Прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
По мнению аналитика, ошибка или неверное толкование намерений США и России «может привести к катастрофе». «Россия – великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать… Это не преувеличение», – подчеркнул Лоусон в статье для журнала National Interest.
Автор статьи считает, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией, когда это будет «жизненно важно для страны», но, по его мнению, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Аналитик уверен, что это закончится «грандиозным стратегическим провалом», пишет «Царьград».
Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников «уязвимыми для Пекина». «Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся уязвимыми для китайской агрессии. «Погружение» в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением», – утверждает автор, передает РИА «Новости».
Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине не выгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.
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Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу
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Представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах подгруппы Родион Мирошник.
«Заседание политической группы было недолгим, украинская делегация снова сорвала переговоры. Все попытки координатора от ОБСЕ Пьера Мореля настроить на конструктивную работу украинскую делегацию оказались напрасными. Киев отказался от конструктивного диалога по политическому урегулированию. Республиками были предложены варианты восстановления диалога в группе, но они отвергнуты Киевом», – написал он в Telegram.
По его словам, прежними остались требования Киева исключить из состава делегации ДНР отдельных ее членов, «что само по себе неприемлемо». «Тем более что в составе украинской делегации присутствует участник, который разыскивается органами правопорядка ДНР за совершение преступлений на территории республики – Денис Казанский», – добавил Мирошник.
В свою очередь в МИД ДНР рассказали, что предложили три варианта решения этой проблемы: либо в зеркальном порядке исключить обоих представителей общественности – и Майю Пирогову, против участия которой выступает Киев, и Дениса Казанского. Также был предложен другой вариант – продолжать работу в формате исключительно официальных представителей, без привлечения общественности, передает ТАСС.
«Тем не менее Киев отверг все наши предложения без единого внятного аргумента. Отговорками послужили абсурдные заявления о том, что внутренние конфликты могут быть урегулированы только с международно признанными государствами, что не соответствует ни мировой практике урегулирования конфликтов, ни элементарному здравому смыслу», – сообщил МИД ДНР.
В начале марта омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обвинила Киев в срыве переговоров по Донбассу. По ее словам, на очередном заседании представители Украины «придерживалась абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушали установленный порядок ведения заседания».
До этого в ДНР заявили об отказе Украины рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России
Соединенные Штаты и страны НАТО начали переброску войск к российским границам в Европе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», – передает сообщение Шойгу РИА «Новости».
Глава Минобороны рассказал, что союзники сосредоточат рядом с Россией 40 тыс. военнослужащих и 15 тыс. единиц техники, в том числе стратегической авиации.
Ранее Шойгу сообщил, что США с 2021 года в два раза увеличили воздушную разведку у сухопутных российских границ.
В начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об увеличении активности НАТО на Украине и в Черном море.