Ликвидаторам представили российский фильм о Чернобыле

Съемки проходили на Курской АЭС при поддержке Росатома. «Хотелось бы, чтобы наши кинематографисты показали подвиг простых людей – чего не было в американском сериале о Чернобыле», – сказал газете ВЗГЛЯД участник ликвидации аварии на ЧАЭС, кавалер ордена Мужества Владимир Бень, комментируя выход на экраны фильма «Чернобыль» режиссера Данилы Козловского.

«На ликвидации аварии работали простые люди, в том числе солдаты-срочники. Это были герои! Герои войны без выстрелов. Они работали день и ночь в три смены. На сегодняшний день многие, кто там разгребал в первые дни, уже ушли в мир иной. Молодые парни были, жить да жить. Хотелось бы, чтобы вспоминали вот этих парней», – отметил «чернобылец», кавалер ордена Мужества Владимир Бень перед состоявшимся в среду предпремьерным показом фильма «Чернобыль». В широкий прокат картина выйдет в четверг.

Фильм продемонстрировали в столичном киноцентре «Октябрь» при участии госкорпорации «Росатом». Это второй режиссерский опыт известного актера, заслуженного артиста России Данилы Козловского. Он же сыграл в фильме главную роль – спасателя и пожарного Алексея Карпушина.

Люди, которые в апреле 1986-го работали в эпицентре трагедии, ожидают от новой российской ленты близости к правде, хотя художественный фильм и предусматривает вымышленную человеческую историю, но в пределах разумного, сказал газете ВЗГЛЯД ликвидатор Иван Ляденко. «Я все это видел сам. Я был заместителем начальника управления военно-строительных частей, разворачивал 15 тысяч военнообязанных, там было четыре полка. Было жалко людей, особенно военнообязанных, приехавших изо всех республик Советского Союза», – рассказал собеседник.

То, как с памятью о погибших героях обошлись создатели американского сериала 2019 года «Чернобыль», вызвало недовольство у многих участников ликвидации, заметил Ляденко. «Неправды много», – посетовал «чернобылец». «Иностранцы людей не показали! – согласен Бень. – Показали какого-то «партизана» растрепанного, который стрелял в собак, но не показали тех, кто работал без страха и упрека. Мне кажется, американцы пытались показать какие-то моменты реальной истории, чтобы потрепать нервы публике, но им это не удалось».

«Хотелось бы, чтобы наши кинематографисты показали подвиг простых людей – чего не было в американском сериале», – резюмировал Бень.

В центре сюжета фильма: трогательная история любви, которая разворачивается на фоне трагедии – крупнейшей в истории человечества аварии на атомной электростанции. Съемки картины по сценарию Алексея Казакова и Елены Ивановой проходили на недостроенном 5-м энергоблоке Курской АЭС, идентичном Чернобыльской станции. В съемках приняли участие работники действующей атомной станции и жители города. Главную женскую роль – Ольги, жены пожарного Алексея – исполнила Оксана Акиньшина.

«Мы воспринимаем Чернобыль как некое понятие. Катастрофа, которая произошла в 1986 году – это, скорее, уже часть мифологии. На самом деле за всем этим стоит человек. И за причинами, и в невероятном уровне самопожертвования, и ежесекундном героизме, который впоследствии проявляли ликвидаторы. Мы шли от героев, потому что все-таки у нас не историческая реконструкция, а история про очень конкретных людей, очень конкретные судьбы. Для нас это было гораздо важнее, чем воссоздание документальное или желание разобраться, что произошло и кто виноват», – цитирует режиссера ТАСС.

Гостями показа стали ветераны-чернобыльцы из шести стран постсоветского пространства, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

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