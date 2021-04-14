Стало известно о решении Дании отказаться от вакцины AstraZeneca

Названы главные признаки постковидного синдрома

Основные признаки постковидного синдрома – нарушение сна, головные и мышечные боли, аритмия, расстройство сердечно-сосудистой системы, а также проблемы с желудком и кишечником, заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили.

По его словам, выявление постковидного синдрома и его своевременное лечение также важно, как и лечение самого коронавируса. Как отметил Мацкеплишвили, синдром проявляется по-разному. «Среди симптомов – и длительное повышение температуры до 37,1 – 37,2, иногда по несколько месяцев. С одной стороны, все эти симптомы связывают с хроническим воспалением, но сейчас мы приблизились к разгадке самой сути постковидного синдрома, и более того, мы близки к разгадке того, как его лечить», – сказал врач в беседе с «Комсомольской правдой».

Кардиолог также сообщил, что у переболевших коронавирусом наблюдается много серьезных изменений со стороны дыхательной системы. По его данным, у некоторых людей развивается фиброз легких, неврологические проявления, кожные проявления, нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.

По словам специалиста, таким людям не мерещатся различные симптомы – они действительно нездоровы.

Он добавил, что входит в состав международной группы, сформированной из ученых со всего мира. Мацкеплишвили подчеркнул, что в ближайшее время планируется выход научной статьи, где будет разгадка феномена постковидного синдрома.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Минздраве рассказали, что неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% пациентов, переболевших вирусом, будут нуждаться в реабилитации.