В Госдуме призвали США подвинуться и уступить место России

США придется подвинуться и уступить место России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что сильные страны признают успехи своих конкурентов, в то время как слабые стараются их не замечать.

«Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занимать подобающее место и кому-то придется подвинуться», – заявил он, говоря о США, передает РИА «Новости».

Как отметил Володин, США пытаются переписать историю Второй мировой войны, историю освоения космоса, в спорте – не допустить сильных спортсменов на Олимпийские игры, спекулируют на теме вакцины, потому что доходы от собственных вакцин им более важны.

По его словам, тема космоса в нынешней ситуации приобретает огромное, в том числе, политическое значение. «Сильные признают победу своего конкурента, а слабые будут замалчивать. США слабыми не назовешь, значит, они слабеющие», – подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее в соцсетях Госдеп заявил, что 12 апреля «отмечают 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество». Сообщение сопровождается снимком американского астронавта. Госдеп не стал упоминать Гагарина в сообщениях о Дне космонавтики.

В ответ на это в посольстве России призвали Госдеп не стеснятся произносить имя Гагарина. В посольстве также процитировали хранящееся в архивах госдепартамента послание президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву: «Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем Вас, а также советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным».