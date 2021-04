Госдеп пригрозил России «последствиями» США задумались о влиянии будущих антироссийских санкций на ситуацию на Украине Посольство в США призвало Госдеп не стесняться произносить вслух имя Гагарина 13 апреля 2021, 07:24

Посольство России прокомментировало сообщения Госдепа о Дне космонавтики, в которых ведомство США не упомянуло Юрия Гагарина. «С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса. Хотели бы напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Ю.А.Гагарине. В этот день 60 лет назад, в 1961 году он совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли», – говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook. «С бюстом космического первопроходца забывчивые коллеги могут ознакомиться в расположенном в Вашингтоне Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики. Скульптуры Ю.А.Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников НАСА, ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта», – сказано в сообщении. В посольстве также процитировали хранящееся в архивах госдепартамента послание президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву: «Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем Вас, а также советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным». «Не далее как 9 апреля астронавт НАСА М.Ванде Хай отправился на Международную космическую станцию на носящем имя Ю.А.Гагарина российском корабле «Союз». Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли», – указали в посольстве России. Ранее в соцсетях Госдеп заявил, что 12 апреля «отмечают 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество». Сообщение сопровождается снимком американского астронавта. Госдеп не стал упоминать Гагарина в сообщениях о Дне космонавтики.

Кремль ответил на слова госсекретаря США про «агрессию» России 12 апреля 2021, 12:07

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются. «Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену – чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», – ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление Блинкена. Он в очередной раз повторил, что Россия «ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями», передает РИА «Новости». Ранее Блинкен в интервью телеканалу NBC, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно». Зеленский заявил о невозможности полета Гагарина в космос без Украины 12 апреля 2021, 14:45

Первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, для нацбезопасности государства развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом. «Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось», – написал он в Telegram. Зеленский отметил, что космический корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года, создан под руководством конструктора Сергея Королева, который родом из украинского Житомира. Он также добавил, что сегодня Украина входит в «клуб космических держав» и занимает «достойное место» среди 13 участников. По его словам, задача государства в космической отрасли сейчас состоит из двух пунктов: сохранить то, что сделали старшие поколения, и прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет «были не единственными». «В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства. Заявленные планы необходимо воплощать в конкретных шагах. Создание Государственной космической программы упорядочит наши намерения и даст понимание, что и как мы будем делать, чтобы достичь масштабной цели по утверждению отрасли», – отметил он. Также, по его словам, сейчас украинской космической отрасли необходимо способствовать разработке системы «Сич-2-1». «Мир ожидает от нас новых подходов. У нас есть и стремление, и все возможности с новой силой заявить о себе. На повестке дня – оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее – достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве», – резюмировал президент. В 2021 году исполняется 60 лет полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов рассказал, как Гагарин поддерживал команду. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Эксперт: Для США Украина – проблемная страна 12 апреля 2021, 17:55

«США пытаются держать Украину в напряжении – так, чтобы она и не развалилась, и чтобы использовать ее как инструмент в геополитическом противостоянии с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист ДмитрийДробницкий. Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае агрессивных действий на Украине. «В словах Энтони Блинкена в интервью NBC отчетливо слышалась растерянность. Это свидетельствует о том, что американское руководство находится сейчас в идейном тупике, поскольку все недружественные действия в отношении России уже исчерпаны. А этот тупик порождает пустую риторику», – полагает экспрт-американист Дмитрий Дробницкий. Напомним, что сравнительно недавно возглавивший американскую дипломатию госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее «агрессивных действий» на Украине. Но далее Блинкен не развил этот тезис, констатировал Дробницкий. «Даже несмотря на попытки ведущего программы Чака Тодда вывести спикера на конкретные идеи касательно возможных агрессивных действий России на Украине, Блинкен завел лишь известные мантры о том, что «Россия заплатит цену», «ее могут ожидать серьезные последствия». А какие последствия это будут? Определенного ответа так и не последовало», – отметил собеседник. Дробницкий также обратил внимание на то, что конкретные ответы у госсекретаря отсутствовали не только по теме России и Украины, но и по проблеме Тайваня и Китая. «Я подозреваю, что возможные планы и дорожные карты существуют только в Пентагоне», – предположил американист. «Что же касается Украины, похоже, что определенной стратегии в этом направлении у американского руководства нет», – сделал вывод Дробницкий. Не исключено, что украинский вопрос для нынешних властей Соединенных Штатов уйдет на второй план, предполагает политолог. «Если администрации Байдена удастся добиться своих глобальных целей – сдержать Китай, сформировать более жесткий западный блок, реализовать какие-то проекты на постсоветском пространстве, – и если он успеет этосделать до того, как Москва и Пекин отреагируют, то Украина в конечном счете уйдет из их актуальной повестки». Впрочем, по мнению политолога, в краткосрочной перспективе нельзя исключать вероятность введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, которые будут привязаны к ситуации на Укркаине. «Так устроена американская политика. Не получается договориться – будут ссориться. Другое дело, что и санкции становятся все более фрагментированными и едва ли изменят ситуацию», – считает Дробницкий. Возвращаясь к интервью Блинкена, можно сделать вывод, что администрация Джо Байдена находится в стадии выработки политики на украинском направлении, делает вывод собеседник. При этом, по мнению эксперта, уже можно предположить, на что будет опираться Вашингтон при формулировании своей линии поведения. «Очевидно, что украинское направление представляет важность для новой администрации США по разным причинам. В том числе и потому, что та же самая администрация – только при Бараке Обаме – рулила и дирижировала сначала переворотом на Украине, а потом осуществляла внешнее управление киевским режимом», – указал Дробницкий. По его мнению, политически и геополитически в отношении украинского вопроса за прошедшее время принципиально ничего не изменилось. Напомним, что давний член команды Байдена Блинкен в президентство Обамы занимал различные высокие посты в Белом доме и Госдепе, и тогда активно высказывался за введение «крымских» санкций против России. В январе этого года, при обсуждении в Сенате кандидатуры Блинкена на пост госсекретаря, дипломат заявил о том, что поддерживает предоставление Киеву американских вооружений. «Современная Украина изначально задумывалась как проект образцово-показательного либерального славянского государства к западу от России. Однако эта идея провалилась. Тем не менее, сейчас страна используется Соединенными Штатами как некий плацдарм для распространения демократии», – полагает Дробницкий. При этом, по мнению эксперта, вашингтонский истеблишмент рассматривает Украину как крайне неустойчивое государственное образование, которое рано или поздно превратится в классический пример «failed state» – несостоявшееся или провалившееся государство. «При этом окружающие ее страны – Польша и Литва, казалось бы, союзные государства, – не прочь поживиться украинской землицей, когда страна начнет разваливаться», – добавил Дробницкий. В целом, можно сделать вывод, что для США Украина – проблемная страна, которую надо держать в напряжении, чтобы она, с одной стороны, не развалилась, а с другой – чтобы использовать ее в качестве инструмента против России, своего геополитического конкурента, делает вывод политолог-американист. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются. Тем временем, из зоны конфликта в Донбассе все чаще поступают сообщения об агрессивных действиях украинских силовиков на линии соприкосновения сторон. Так, в пятницу замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы. В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию республики. При этом главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе». Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Госдеп пригрозил России «последствиями» 13 апреля 2021, 03:58

Если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия», заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Комментируя ситуацию на Украине, он заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 13–15 апреля Брюссель, где сможет обсудить сложившуюся обстановку «целенаправленным образом». Рикер сообщил, что Блинкен в ходе визита в Брюссель может встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС. Рикер отметил, что и Блинкен, и глава американского государства Джо Байден «ясно давали понять» – если «Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, то будут последствия, будет цена». США сейчас сосредоточены на «обсуждении и встрече с союзниками и другими, которые в такой же степени обеспокоены». Вашингтон «использует инструменты вроде ОБСЕ в Вене в связи с обеспокоенностью на этот счет». США хотят «добиться деэскалации Россией – в плане не только военной угрозы, но и этой дезинформации, используемой риторики». В Госдепе утверждают, что действия России на границе с Украиной якобы ведут к эскалации напряженности. Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Российский космонавт ответил на вопрос о существовании инопланетян 12 апреля 2021, 17:26

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко в интервью программе «Познер» на Первом канале заявил, что верит в существование инопланетян. На вопрос о том, верит ли он в возможное существование внеземных цивилизаций, космонавт ответил утвердительно. Кононенко пояснил, что сейчас уже открыто большое количество экзопланет, которые похожи на Землю. «Плюс мы же не знаем о всех формах жизни, которые могут существовать во Вселенной», – передает слова космонавта ТАСС.



Он пояснил, что людям на сегодняшний день не все известно даже о галактике, в которой они живут. Кононенко подчеркнул, что не считает разговоры об НЛО ерундой. «Но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался», – сказал при этом он. Ранее российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сообщил, что над Южным полушарием пролетели пять неизвестных объектов. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что НЛО, запечатленные Вагнером, скорее всего, являются спутниками компании Илона Маска SpaceX. Рогозин рассказал о потере Роскосмосом ряда контрактов из-за «подлых санкций США» 12 апреля 2021, 10:51

Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» со стороны Вашингтона, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA», – сказал он, передает РИА «Новости». В прошлом году под санкции США попал Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами. Тогда же Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации. Кроме того, ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщила об угрозе международной кооперации для ряда проектов из-за введенных санкций со стороны США и стран Европы. Экс-глава НАСА назвал сроки полета человека на Марс 12 апреля 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Полет людей на Марс к 2030-м годам технически уже будет возможен, однако судьба программы будет зависеть от политической воли и желания финансировать такой проект, заявил бывший глава НАСА (с 2009 по 2017 год) Чарльз Болден. В 2019 году американская администрация объявила о планах новой высадки астронавтов на Луну к 2024 году и дальнейшей отправки людей на Марс. По словам Болдена, в случае с новой лунной программой ключевой вопрос – это именно желание, поскольку все технологические возможности повторить высадку человека на естественный спутник нашей планеты уже есть. «Это не вопрос технологий, потому что у нас есть все технологические ноу-хау. Я все же думаю, что это вопрос желания, политической воли», – передает ТАСС ответ Болдена на вопрос о том, почему новый полет людей на Луну вызывает такие трудности, учитывая что ранее американцы уже высаживались там. При этом, по его словам, с лунной программой в настоящий момент есть определенные трудности. «Американское общество без особого энтузиазма относится к отправке людей на Луну, даже сейчас, а Конгресс в определенной степени воодушевлен такой идеей, но полностью отвлечен от этого [другими делами] и бездействует», – отметил Болден. По его мнению, чтобы американцы смогли вернуться на Луну, эту программу должны поддерживать обе партии в Конгрессе США, и такая поддержка, как он считает, пока что есть. «Финансирование поступает, но даже сейчас сложно получить полную сумму, которая необходима для того, чтобы иметь определенную уверенность в том, что мы сможем вернуть людей на поверхность Луны. Так что политическая воля – это главное сегодня препятствие, а вовсе не технологические вызовы», – уверен он. При этом с Красной планетой, по его словам, дела обстоят несколько иначе. «Марс – это другое дело, тут одновременно и технологический вызов, и политическая воля. Но я думаю, что мы точно к 2030-м годам уже преодолеем технологические вызовы, и это станет лишь вопросом того, захочет ли наш Конгресс и правительственные органы, а также другие страны в мире выделить такие средства на то, чтобы отправить людей на Марс», – отметил он. По его словам, освоение Красной планеты уже сейчас вызывает большой энтузиазм. «Сейчас все воодушевлены Марсом. И речь даже не о [высадке] людей, а об исследовании Марса с помощью роботов», – отметил он. Так, Болден напомнил про запланированные летные испытания вертолета Ingenuity, доставленного на Красную планету на борту марсохода Perseverance. «Именно по этому поводу сейчас испытывают воодушевление и взрослые, и дети», – добавил бывший глава НАСА. Болден надеется, что США и их международные партнеры смогут отправить людей к Марсу и даже, возможно, высадить их на поверхность Красной планеты до конца 2030-х годов. Ранее президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник. Первый испанский космонавт допустил существование внеземной жизни 12 апреля 2021, 19:48 Текст: Елена Мирошниченко

Министр науки и инноваций Испании и первый космонавт страны Педро Дуке считает, что в Солнечной системе может существовать внеземная жизнь. «Это возможно (существование внеземной жизни в нашей Солнечной системе – прим. ВЗГЛЯД), нам еще предстоит много чего исследовать. Нам известны небесные тела, планеты и спутники, но о некоторых мы знаем только по косвенным признакам и изображениям», – рассказал он ТАСС. Дуке добавил, что существует надежда найти в некоторых местах жизнь или следы прошлой жизни. По его мнению, люди должны приложить все усилия для ее поиска, чтобы приблизиться к ответу на вопрос «Откуда мы пришли?». Первый полет в космос Дуке совершил в октябре 1998 года на шаттле Discovery, второй полет состоялся в октябре 2003 года на корабле «Союз ТМА-3». Дуке награжден российским орденом Дружбы. Напомним, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко в интервью программе «Познер» на Первом канале заявил, что верит в существование инопланетян. Он пояснил, что людям на сегодняшний день не все известно даже о галактике, в которой они живут. Кононенко подчеркнул, что не считает разговоры об НЛО ерундой. Ранее ученый рассказал, что примитивные следы нынешней или прежней жизни могут быть найдены в атмосфере Венеры, в ледниках Марса или в подледных океанах спутников газовых гигантов. Галкин показал кадры видеосвязи Пугачевой с космонавтами в 1978 году 12 апреля 2021, 12:34

Юморист Максим Галкин в День космонавтики опубликовал архивное видео 1978 года, когда его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачева участвовала в сеансе видеосвязи с советскими космонавтами. Она исполнила для них свой хит «Женщина, которая поет». «С Днем Космонавтики вас, дорогие подписчики! На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!», – написал Галкин в Instagram. На кадрах Пугачева поздравила космонавтом с Новым годом, а они поблагодарили ее. Артистка исполняет свой хит «Женщина, которая поет», который она написала вместе с композитором Леонидом Гариным на слова Кулиева в переводе Наума Гребнева. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) «Это невероятно трогательно и красиво», «Всякий раз когда слушаю эту песню, огромные мурашки по всему телу», «Только ради этого момента в жизни стоило стать космонавтом!», – отметили подписчики. 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток – 1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток – 1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области. На Украине признали потери в космической отрасли от разрыва с Россией 12 апреля 2021, 15:45 Текст: Ксения Панькова

Космическая отрасль Украины в сложном положении, страна много потеряла от разрыва сотрудничества с Россией, заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай. По его словам, космическая деятельность на Украине в сложном положении, потому что за последние пять-семь лет украинские космические предприятия потеряли много заказчиков. «Среди масштабных заказчиков была и Российская Федерация. Украина много потеряла от разрыва контрактов с ней, но в то же время это дает возможность налаживать сотрудничество с другими иностранными партнерами», – сказал Тафтай в интервью агентству Укринформ, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для нацбезопасности государства космическая отрасль является ключевым элементом. Лавров заявил об агрессивной риторике США в связи с проходом военных кораблей в Черное море 12 апреля 2021, 15:41 Текст: Елизавета Булкина

Проходы американских военных кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой, Москве непонятны цели Вашингтона на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри. «Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая проходы кораблей в Черное море, это происходит регулярно. Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории – этот вопрос пока остается без ответа», – передает слова министра РИА «Новости». Напомним, 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария). До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США]. Байден решил не менять назначенного Трампом посла в России 13 апреля 2021, 00:56

Глава американского государства Джо Байден пока не собирается заменять кем-то Джона Салливана на должности посла в России, сообщили источники в Белом доме. По мнению Байдена, это окажет успокаивающее влияние на ситуацию, учитывая, что США собираются усиливать санкционное давление на Москву, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Тем временем Госдеп заявил, что не планирует отзывать Салливана в ответ на решение России о приглашении на консультации в Москву российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. «Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений», – заявили в понедельник в госдепартаменте. Напомним, Салливан был назначен на должность посла в Москве предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Сенат США утвердил Салливана на должности посла в России в декабре 2019 года. Он сменил на этом посту Джона Хантсмана. В марте 2021 года МИД России принял решение об отзыве посла в Вашингтоне в Москву для оценки перспектив российско-американских отношений. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. Определено ежегодное число пусков с модернизированного «Гагаринского старта» 12 апреля 2021, 08:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Казахстан, Россия и Объединенные Арабские Эмираты после модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур («Гагаринский старт») планируют проводить с нее не менее четырех коммерческих пусков ежегодно, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. «Проект «Гагаринский старт» предполагает создание трехстороннего совместного предприятия в целях модернизации и управления стартовой площадкой № 1 на космодроме Байконур («Гагаринский старт») и обслуживание запусков ракет-носителей «Союз-2». Модернизация стартовой площадки позволит запускать все ракеты семейства «Союз-2». Прогнозируется осуществлять не менее четырех коммерческих пусков в год», – передает ТАСС сообщение ведомства. Проект будет финансироваться тремя странами-участницами в равных долях. В результате модернизации Россия получит резервную пусковую установку, а Казахстан и ОАЭ – возможность выводить на орбиту космические аппараты. В министерстве добавили, что власти Казахстана планируют сотрудничать с Россией при создании группировки из трех спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) среднего разрешения. «В настоящее время Аэрокосмическим комитетом ведутся работы по созданию группировки из трех спутников ДЗЗ среднего разрешения, так как наблюдается увеличение спроса на космические снимки аналогичных спутников, которые позволяют решать целый ряд задач в различных отраслях экономики. У Казахстана имеется успешный опыт по предоставлению сервисов на базе снимков с космической системы ДЗЗ», – заявили в пресс-службе. В министерстве пояснили, что необходимо повысить частоту предоставления снимков, так как рынок требует оперативности в получении данных ДЗЗ. В связи с этим начата работа по созданию группировки спутников. «Вместе с тем казахстанской стороной предлагается рассмотреть возможность кооперации в создании проекта с российскими предприятиями по двум направлениям: совместная разработка и производство спутников, дальнейшая совместная эксплуатация спутниковой группировки ДЗЗ и предоставление на ее основе коммерческих услуг на глобальном рынке. По этим направлениям имеются наработки наших специалистов и есть хорошие разработки российских компаний. Сотрудничество по данному вопросу повысит конкурентоспособность наших сервисов на мировом рынке», – пояснили в пресс-службе. Кроме того, власти Казахстана планируют заменить действующий спутник KazSat-3, через который организовано телерадиовещание, на систему связи KazSat-3R. «Одним из векторов развития отечественной космической программы является создание геостационарных космических аппаратов связи в рамках действующей сети KazSat с полезной нагрузкой, обеспечивающей высокие скорости передачи данных. В 2024 году планируется начать предпроектные работы по проекту «Создание и ввод в эксплуатацию космической системы связи KazSat-3R» для плановой замены космического аппарата KazSat-3, через который в настоящее время организовано все национальное телерадиовещание», – заявили в министерстве. Отмечено, что решение о возможном сотрудничестве с другими странами по проекту будет принято по результатам его всесторонней финансовой, экономической и технической оценки. Напомним, в пятницу глава администрации города Константин Бусыгин заявил, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в текущем году. В России начали разработку радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» 12 апреля 2021, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

АО «ВПК «НПО машиностроения» (входит в КТРВ) по заказу Роскосмоса ведет разработку спутника «Кондор-ФКА-М», сообщил главный конструктор предприятия по направлению космических аппаратов Алексей Рабочий. «Из достигнутых на нашем направлении успехов в первую очередь я бы выделил разработку спутника «Кондор-ФКА-М». Работа ведется по заказу Госкорпорации «Роскосмос» в интересах тематических заказчиков (Минсельхоз, МЧС, Росреестр, Росгидромет)», – передает ТАСС слова Рабочего в интервью корпоративному изданию предприятия «Трибуна ВПК». По словам главного конструктора, «НПО машиностроения» завершило эскизный проект по доработке космического комплекса «Кондор-ФКА» с созданием космического аппарата «Кондор-ФКА-М», были проведены все необходимые согласования и экспертиза в головных институтах Роскосмоса. «В этом году должна начаться разработка конструкторской документации», – отметил он. Как уточнил Рабочий, это будет перспективный космический аппарат с очень высокими техническими характеристиками, который позволит «решать задачи для всех ведомств в самых разных секторах нашей экономики и всецело удовлетворить интересы в радиолокационной информации». Ожидается, что аппарат получит гибридную зеркальную антенну с АФАР-облучателем (активная фазированная антенная решетка), фактически стопроцентную отечественную электронную компонентную базу. В результате аппарат сможет обеспечить значительно более высокое разрешение получаемой радиолокационной информации, более широкую полосу съемки, обеспечение лучшей информативности радиолокационного сигнала. По словам Рабочего, АО «ВПК «НПО машиностроения» изготавливает два радиолокационных аппарата серии «Кондор-ФКА», один из них начал проходить электроиспытания. «В данный момент изготавливаются два аппарата этой серии. Недавно начались электроиспытания первого, уже собранного аппарата данного типа», – сказал Рабочий. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что спутник «Кондор-ФКА» будет запущен в 2021 году.

RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики 12 апреля 2021, 10:10 Текст: Евгения Шестак

Специалисты телеканала RT с помощью нейросетей сделали цветным выступление Юрия Гагарина по Центральному телевидению в 1962 году. В опубликованном RT ролике Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики. Видео было найдено в архиве. «Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос», – говорит Гагарин. По его словам, полет советского корабля «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса, но и «явился вестником мира и доброжелательства» народов Советского Союза, строящих коммунизм, ко всем народам Земли. Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов рассказал, что Юрий Гагарин был готов помочь друзьям в трудную минуту и умел поднять настроение.