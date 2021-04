Режим ЧС объявлен в Миннеаполисе после убийства полицией чернокожего Киеву захотелось «практической» поддержки от других стран Стрельба произошла в школе в США 12 апреля 2021, 23:41

Фото: WBIR Channel 10/Youtube

Текст: Антон Антонов

В результате стрельбы в Ноксвилле (штат Теннесси, США) пострадали несколько человек, включая полицейского, сообщает полиция. Стрельбу открыли в школе Austin-East Magnet, передает РИА «Новости». ABC со ссылкой на представителя департамента школ округа Ноксвилл сообщает, что сейчас ситуация на территории школы находится под контролем, передает ТАСС. Напомним, стрельба в американских школах – не редкость. Так, в 2020 году в техасской школе застрелили подростка. А в марте 2021 года ученик школы в американском городе Ньюэйго, штат Мичиган, принес в учебное заведение самодельное взрывное устройство и случайно привел его в действие в классе, в результате пострадали шесть человек.

Польский политолог предсказал два исхода вооруженного конфликта на Украине 12 апреля 2021, 01:30

Фото: кадр НТВ

Текст: Антон Антонов

Вооруженный конфликт на Украине грозит государству распадом, заявил польский политолог Мацей Вишневский. По его словам, конфликт, «даже локальный», завершится либо «распадом» государства, либо «сменой власти, которая будет в последующем сотрудничать с Россией». При этом «в случае полномасштабной войны Украина ее проиграет». «Сомнений нет», – приводит его слова НТВ. Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Умерла актриса из «Бриллиантовой руки» 12 апреля 2021, 15:31

Фото: «Бриллиантовая рука», Киностудия «Мосфильм»

Текст: Алексей Дегтярев

Скончалась актриса Серафима Холина, известная по роли ведущей модного показа в картине «Бриллиантовая рука», сообщил источник в экстренных службах. В Москве умерла актриса Серафима Холина, известная по роли ведущей модного показа в фильме «Бриллиантовая рука». Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах. Холину обнаружила мертвой в квартире на проспекте Вернадского ее дочь Людмила, артистке было 97 лет, сообщил собеседник «Вечерней Москвы». Холина известна благодаря роли в фильме «Бриллиантовая рука», в нем она сыграла ведущую модного показа. Артистка была замужем за актером Олегом Голубицким, в 1995 году она стала вдовой. Последний раз интервью Холина давала в 2013 году. Кремль ответил на слова госсекретаря США про «агрессию» России 12 апреля 2021, 12:07 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются. «Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену – чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», – ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление Блинкена. Он в очередной раз повторил, что Россия «ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями», передает РИА «Новости». Ранее Блинкен в интервью телеканалу NBC, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно». В России восстановили советскую технологию получения жидкого водорода для ракетного топлива 12 апреля 2021, 15:03 Текст: Елизавета Булкина

Ученые из новосибирского Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН восстановили и усовершенствовали технологию для длительного хранения и транспортировки водорода в жидком виде, который можно использовать как топливо для ракет, сообщил председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон. «После распада Советского Союза завод [по производству жидкого водорода] прекратил существование. Исчезли линии по производству соответствующих катализаторов – они там же были смонтированы – и тестовые системы. По инициативе разработчика этих систем мы восстановили в значительной мере компетенции. То есть мы готовы к производству и запуску промышленного производства катализаторов», – передает его слова ТАСС.



По словам главного научного сотрудника инжинирингового центра Института катализа СО РАН Любови Исуповой, плотность водорода в жидком состоянии в 800 раз больше, чем в газообразном, что упрощает его хранение и транспортировку. Вместе с разжижением водорода проводится процесс изменения исходного состава газа, для которого применяются специальные вещества-катализаторы. Таким образом предотвращается испарение полученного пароводорода, что делает возможным успешную перевозку и использование его в качестве топлива. Пармон подчеркнул, что для космических ракет водородное топливо является очень эффективным. В советские годы новосибирские специалисты создали в Узбекистане производство катализаторов и жидкого пароводорода, который в цистернах возили на космодром «Байконур» и использовали, в частности, в качестве для ракеты-носителя «Энергия», которая запускала космический корабль «Буран» в 1988 году. Однако после распада СССР завод прекратил свою деятельность.



«Мы восстановили компетенции по технологии приготовления катализаторов. Более того, сделали технологию более экологически привлекательной. То есть если раньше катализаторы готовили методом осаждения, то сейчас методом смешения, который не включает жидкие стадии и, соответственно, утилизацию, которая сопровождает эти технологии», – сказала Исупова. В свою очередь Пармон добавил, что несмотря на восстановление и усовершенствование технологии, самостоятельно организовать промышленное производство ученые не смогут, для этого потребуется поддержка «Роскосмоса». Напомним, в марте прошлого года единственный в России производитель высококонцентрированной перекиси водорода для космических ракет «Синтез-ПВ» был признан банкротом. Зеленский заявил о невозможности полета Гагарина в космос без Украины 12 апреля 2021, 14:45

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, для нацбезопасности государства развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом. «Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось», – написал он в Telegram. Зеленский отметил, что космический корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года, создан под руководством конструктора Сергея Королева, который родом из украинского Житомира. Он также добавил, что сегодня Украина входит в «клуб космических держав» и занимает «достойное место» среди 13 участников. По его словам, задача государства в космической отрасли сейчас состоит из двух пунктов: сохранить то, что сделали старшие поколения, и прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет «были не единственными». «В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства. Заявленные планы необходимо воплощать в конкретных шагах. Создание Государственной космической программы упорядочит наши намерения и даст понимание, что и как мы будем делать, чтобы достичь масштабной цели по утверждению отрасли», – отметил он. Также, по его словам, сейчас украинской космической отрасли необходимо способствовать разработке системы «Сич-2-1». «Мир ожидает от нас новых подходов. У нас есть и стремление, и все возможности с новой силой заявить о себе. На повестке дня – оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее – достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве», – резюмировал президент. В 2021 году исполняется 60 лет полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов рассказал, как Гагарин поддерживал команду. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Криминального авторитета застрелили в фитнес-клубе в Москве 12 апреля 2021, 18:20

Фото: CrimeTimeRU/YouTube

Текст: Абдулла Шакиров

В Москве в фитнес-клубе на Авиационной улице застрелили криминального авторитета Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий, сообщил источник в правоохранительных органах. «Как удалось установить, по предварительным данным, убитым оказался 40-летний Али Гейдаров (Альберт Рыжий). Он являлся преступным авторитетом, который получил титул вора в законе в 2012 году», – передает сообщение ТАСС. По словам собеседника агентства, Гейдаров занимался преступной деятельностью в Архангельске и Санкт-Петербурге. Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения: на записи видно, как злоумышленник в присутствии посетителей несколько раз выстрелил в спину Альберту Рыжему. В начале января на свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата. Летчик-космонавт Волынов назвал возможную версию гибели Гагарина 12 апреля 2021, 08:36

Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, до сих пор неизвестна, не исключено, что его самолет столкнулся с метеозондом, рассказал дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов. «Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная – не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости – мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», – рассказал РИА «Новости» Волынов, который входит в комиссию по расследованию причин трагедии. При этом он поставил под сомнение версию космонавта Алексея Леонова, согласно которой Гагарин погиб из-за того, что его самолет попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя. «Леонов говорил, что не называл имя якобы виновного летчика-испытателя, которому 90 лет, чтобы не портить тому жизнь. (Летчик-испытатель Степан) Микоян же знал всех летчиков-испытателей. Девяносто лет только одному, который на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов», – рассказал Волынов. По его словам, Микоян даже провел эксперимент, в ходе которого самолет МиГ-15УТИ, аналогичный тому, на котором погиб Гагарин, набрал ту же скорость и высоту, а вокруг него под разными углами пролетали сверхзвуковые истребители. «МиГ-15УТИ подкидывало вверх, он проваливался вниз, но никакой аварийной ситуации не возникало. Вот точка зрения профессионального летчика-испытателя», – добавил Волынов. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор установить не удалось. По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил. Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. Илью Муромца, Алешу Поповича и Добрыню Никитича объявили украинцами 12 апреля 2021, 02:31

Фото: Виктор Васнецов «Богатыри»/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

На Украине историки и филологи утверждают, что Московское княжество «присвоило» себе «украинских» богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Как утверждает 24tv.ua, украинские специалисты заявили, что Илью Муромца звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем. Родился богатырь, по их мнению, в деревне Моровск (ранее – Муромск) под Черниговом, а не в селе Карачарово под Муромом. Алешу Поповича, как утверждается, звали Олешко – это, по мнению украинских исследователей, был рыцарь из города Пирятин на Полтавщине, а не боярин из Ростова. Про Добрыню Никитича украинские историки и филологи заявили, что тот был «воеводой князя Владимира Великого», жил на территории Киевской Руси, которая находилась «в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее» – до Новгорода, передает РИА «Новости». Как заявили украинские исследователи, былины об украинских богатырях передавались «из уст в уста», но Московское княжество в определенный момент решило «присвоить» себе героев. Уже не первый год Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Например, украинские власти пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского и других известных людей. На Украине заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами». Кроме того, на Украине существует целый разряд литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией. СМИ стало известно о планах оптимизации в российской полиции 12 апреля 2021, 15:44

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Структуры МВД России в ближайшее время ждет оптимизация: отделы по делам несовершеннолетних управлений транспортной полиции будут объединены с территориальными главками МВД, сообщил источник в силовых структурах. «Подразделения по делам несовершеннолетних управлений на транспорте сольются с главными управлениями. Вопрос решится уже на этой неделе, для этого немного скорректируют Уголовно-процессуальный кодекс», – рассказал источник Ura.ru. По его словам, это станет первым шагом к полному слиянию транспортной полиции с главными управлениями МВД. «Этот вопрос фактически решен», – отметил источник, добавив при этом, что окончательное объединение произойдет не раньше второго квартала 2022 года. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО подтвердили, что ведомство готовится к изменениям. «Линейные органы ждет оптимизация», – пояснили в управлении, но уточнили, что еще не знают ее деталей и сроков. В прошлом году Минфин предложил провести реформу органов внутренних дел. По данным СМИ, на базе МВД предлагается создать единый правоохранительный орган, включающий в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП, а также сократить численность сотрудников на 10%. МВД выступило категорически против предложений Минфина. Эксперт: Для США Украина – проблемная страна 12 апреля 2021, 17:55

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«США пытаются держать Украину в напряжении – так, чтобы она и не развалилась, и чтобы использовать ее как инструмент в геополитическом противостоянии с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист ДмитрийДробницкий. Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае агрессивных действий на Украине. «В словах Энтони Блинкена в интервью NBC отчетливо слышалась растерянность. Это свидетельствует о том, что американское руководство находится сейчас в идейном тупике, поскольку все недружественные действия в отношении России уже исчерпаны. А этот тупик порождает пустую риторику», – полагает экспрт-американист Дмитрий Дробницкий. Напомним, что сравнительно недавно возглавивший американскую дипломатию госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее «агрессивных действий» на Украине. Но далее Блинкен не развил этот тезис, констатировал Дробницкий. «Даже несмотря на попытки ведущего программы Чака Тодда вывести спикера на конкретные идеи касательно возможных агрессивных действий России на Украине, Блинкен завел лишь известные мантры о том, что «Россия заплатит цену», «ее могут ожидать серьезные последствия». А какие последствия это будут? Определенного ответа так и не последовало», – отметил собеседник. Дробницкий также обратил внимание на то, что конкретные ответы у госсекретаря отсутствовали не только по теме России и Украины, но и по проблеме Тайваня и Китая. «Я подозреваю, что возможные планы и дорожные карты существуют только в Пентагоне», – предположил американист. «Что же касается Украины, похоже, что определенной стратегии в этом направлении у американского руководства нет», – сделал вывод Дробницкий. Не исключено, что украинский вопрос для нынешних властей Соединенных Штатов уйдет на второй план, предполагает политолог. «Если администрации Байдена удастся добиться своих глобальных целей – сдержать Китай, сформировать более жесткий западный блок, реализовать какие-то проекты на постсоветском пространстве, – и если он успеет этосделать до того, как Москва и Пекин отреагируют, то Украина в конечном счете уйдет из их актуальной повестки». Впрочем, по мнению политолога, в краткосрочной перспективе нельзя исключать вероятность введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, которые будут привязаны к ситуации на Укркаине. «Так устроена американская политика. Не получается договориться – будут ссориться. Другое дело, что и санкции становятся все более фрагментированными и едва ли изменят ситуацию», – считает Дробницкий. Возвращаясь к интервью Блинкена, можно сделать вывод, что администрация Джо Байдена находится в стадии выработки политики на украинском направлении, делает вывод собеседник. При этом, по мнению эксперта, уже можно предположить, на что будет опираться Вашингтон при формулировании своей линии поведения. «Очевидно, что украинское направление представляет важность для новой администрации США по разным причинам. В том числе и потому, что та же самая администрация – только при Бараке Обаме – рулила и дирижировала сначала переворотом на Украине, а потом осуществляла внешнее управление киевским режимом», – указал Дробницкий. По его мнению, политически и геополитически в отношении украинского вопроса за прошедшее время принципиально ничего не изменилось. Напомним, что давний член команды Байдена Блинкен в президентство Обамы занимал различные высокие посты в Белом доме и Госдепе, и тогда активно высказывался за введение «крымских» санкций против России. В январе этого года, при обсуждении в Сенате кандидатуры Блинкена на пост госсекретаря, дипломат заявил о том, что поддерживает предоставление Киеву американских вооружений. «Современная Украина изначально задумывалась как проект образцово-показательного либерального славянского государства к западу от России. Однако эта идея провалилась. Тем не менее, сейчас страна используется Соединенными Штатами как некий плацдарм для распространения демократии», – полагает Дробницкий. При этом, по мнению эксперта, вашингтонский истеблишмент рассматривает Украину как крайне неустойчивое государственное образование, которое рано или поздно превратится в классический пример «failed state» – несостоявшееся или провалившееся государство. «При этом окружающие ее страны – Польша и Литва, казалось бы, союзные государства, – не прочь поживиться украинской землицей, когда страна начнет разваливаться», – добавил Дробницкий. В целом, можно сделать вывод, что для США Украина – проблемная страна, которую надо держать в напряжении, чтобы она, с одной стороны, не развалилась, а с другой – чтобы использовать ее в качестве инструмента против России, своего геополитического конкурента, делает вывод политолог-американист. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются. Тем временем, из зоны конфликта в Донбассе все чаще поступают сообщения об агрессивных действиях украинских силовиков на линии соприкосновения сторон. Так, в пятницу замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы. В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию республики. При этом главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе». Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В США подтвердили причастность Израиля к аварии на ядерном объекте Ирана 12 апреля 2021, 03:32

Фото: Euronews по-русски/Youtube

Текст: Антон Антонов

Официальное лицо в США подтвердило причастность Израиля к аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз, сообщают американские СМИ. Источник New York Times заявил, что информация об инциденте «обрывочна». Чиновники в Израиле и пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме не стали отвечать на соответствующие вопросы Wall Street Journal, передает РИА «Новости». Как пишет New York Times, отключение электроснабжения было вызвано «тщательно спланированным взрывом». Представители разведок США и Израиля подтвердили, что в случившемся «сыграл роль Израиль». В Натанзе был «мощный взрыв», в результате которого была разрушена «хорошо защищенная внутренняя энергосистема», она обеспечивала работу подземных центрифуг. Утверждается, что взрыв стал «серьезным ударом по возможностям Ирана обогащать уран». Нормальная работа может восстановиться по меньшей мере через девять месяцев. Напомним, на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад. В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной 12 апреля 2021, 14:06

Фото: Sergei Grits/АР/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Ни России, ни Украине невыгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе, считает обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос. По словам журналиста, в настоящее время нет объективных признаков того, что Россия планирует ввести войска в Донбасс, поскольку тем самым она нарушила бы Минские соглашения, а также оказалась под угрозой новых санкций и «военных последствий». Поэтому, по мнению Эпископоса, перемещения российских войск следует воспринимать лишь как сигнал о готовности Москвы отреагировать при наступлении солдат ВСУ на восток Украины, передает РИА «Новости». Киев размышляет примерно в том же направлении, считает автор статьи. Если Украина захочет силой решить конфликт в самопровозглашенных народных республиках, то рискует остаться без поддержки США и Европы. В этом случае киевские власти повторят стратегические ошибки Тбилиси, следствием которых стал вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году. Таким образом, если одна из сторон первой начнет войну, она окажется в невыгодном положении: несмотря на нынешнюю эскалацию, геополитические расчеты Москвы и Киева не изменились, подытожил эксперт. Ранее Кремль выразил надежду, что Киев полностью прекратит провокационные действия в отношении Донбасса, проявив тем самым политическую мудрость. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что «начало боевых действий станет началом конца Украины». Между тем пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев не планирует наступление в Донбассе. В России разработали первый ныряющий патрульный корабль 12 апреля 2021, 10:25

Фото: Объединенная судостроительная

корпорация/Facebook

Текст: Дмитрий Зубарев

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) разработало первый российский погружной патрульный корабль, предназначенный для иностранных заказчиков, сообщили в пресс-службе ЦКБ. «Рубин» представляет первую модификацию погружающегося патрульного корабля, сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля», – передает ТАСС сообщение предприятия. Проект получил название «Страж», на мировой рынок он будет выводиться под обозначением BOSS (Border and Offshore Submersible Sentry), отметили в ЦКБ. «Стоимость патрульных кораблей на мировом рынке сравнительно невысока, что делает их приемлемыми для стран с небольшим бюджетом. Эксплуатация окупается за счет предотвращения браконьерства и других экономических правонарушений. Корабли этого типа многофункциональны, могут использоваться для охраны, а также как спасательное или исследовательское судно», – проинформировали в пресс-службе. Как отметили на предприятии, при выборе оборудования корабля «Рубин» максимально ориентировался на существующие образцы, которые производятся серийно и коммерчески себя оправдали, в том числе системы для надводных кораблей и самолетов. Подводное положение дает кораблю сразу два преимущества: возможность вести скрытое наблюдение за нарушителями и уходить от неблагоприятных погодных условий, не прерывая патрулирования. «Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку – для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля будут выше, чем у аналогичного надводного. Он также может служить недорогим учебным средством для подготовки экипажей и инфраструктуры к закупке в будущем классических подводных лодок», – добавили в пресс-службе. ЦКБ «Рубин» является одним из мировых лидеров создания атомных и неатомных подводных лодок и крупнейшим в России конструкторским бюро морской техники. Напомним, в декабре президент Владимир Путин заявил, что в России создаются беспилотные морские подводные суда для обороны. Прибалтика впервые полностью отказалась от электроэнергии из России 12 апреля 2021, 10:36

Фото: Lilly/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, намеченному на 2025 год. По информации «Коммерсанта», Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на два дня (8 и 11 апреля) на время тестового отключения ЛЭП между Белоруссией и Литвой перед выходом балтийских стран из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). В Минэнерго России сообщили, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не оказало влияния на работу российской энергосистемы. В эти дни в России из-за прекращения экспортных поставок упали спрос и цены на электроэнергию. В Прибалтике же произошла обратная ситуация, например, 8 апреля Литва для компенсации импорта повысила закупки более дорогой электроэнергии из Польши и Швеции. Власти стран Прибалтики в 2019 году приняли решение отказаться от поставок электричества из России и Белоруссии и подключиться к сетям Евросоюза к 2025 году. Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбирала, почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество. На Украине исключили возможность наступления в Донбассе 12 апреля 2021, 07:45

Фото: Tarasov/Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина не планирует наступление в Донбассе, заявила пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель. «Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», – передает РИА «Новости» слова Мендель в эфире телеканала «Дом». По словам Мендель, в Киеве есть «стойкое убеждение», что к миру должны вести только переговоры. «Именно поэтому мы добиваемся переговоров «нормандского формата» и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами», – добавила пресс-секретарь. Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины».