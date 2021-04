Президент Словакии заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований Стало известно о сроках инспекции ВОЗ производства «Спутника V» в России СМИ: Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня 12 апреля 2021, 18:49

Фото: Markus Mainka/Imagebroker/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Россия на полтора месяца приостанавливает полеты в Турцию, в первую очередь речь идет о чартерных рейсах, сообщил источник в одной из российских авиакомпаний и топ-менеджер крупного туроператора, эту информацию подтвердил РБК также федеральный чиновник. По словам собеседников РБК, решение о приостановке сообщения с Турцией принял Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19. С 15 апреля по 1 июня будут приостановлены полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции. Отмечается, что пока речь идет о чартерных перевозках, не сообщается, распространяется ли запрет на регулярные рейсы. По словам одного из источников, эвакуации российских туристов из Турции не будет, будет их плановый вывоз. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции.

Меркель отменила запись на прививку AstraZeneca 11 апреля 2021, 22:21

Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Канцлер Германии Ангела Меркель спешно отменила запись на прививку от коронавируса, сообщают СМИ. Как пишет Bild, в записи была указана та же дата рождения, что и у Меркель – 17 июля 1954 года. Прививку планировали на воскресенье, речь идет о препарате AstraZeneca. Вакцинацию отменили через онлайн-сервис Doctolib. В качестве возможной причины отмены Bild называет заседание руководства партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. При этом официальный представитель правительства Штеффен Зайберт сказал, что канцлер сообщит, когда сделает прививку, передает РИА «Новости». Напомним, лидеры Хриастинско-демократического союза и Христианско-социального союза выразили готовность занять место Меркель и возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьских выборах в Бундестаг. AstraZeneca оказалась в центре скандала из-за множества побочных эффектов от ее применения, вплоть до десятков смертей. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом. Эстонские СМИ раскритиковали спикера парламента Эстонии Юри Ратаса, который не стал прививаться AstraZeneca. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России пока не приняли решение о закрытии авиасообщения с Турцией 12 апреля 2021, 13:10

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Решение о прекращении авиасообщения с Турцией на данный момент не принято, сообщил источник, близкий к членам оперштаба. «На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено», – сказал он ТАСС. Другой источник, близкий к штабу, подтвердил отсутствие решения. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. В этой связи сообщалось, что решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник. Онищенко объяснил опасность отдыха в Турции 12 апреля 2021, 16:14

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Народ должен сам понимать, без закрытия авиасообщения, что лучше остаться в своей стране, чем проболеть весь отпуск, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя плохую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Турции. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции, Россия и власти страны ведут переговоры, которые касаются потенциального закрытия границ для туристов. Источник, близкий к членам оперштаба, сообщил, что на данный момент решение все еще не принято. «Пусть себе летают, сколько влезет. Мы в отношении к собственному здоровью в качестве мерила должны иметь не закрытие или открытие границ с Турцией или другими странами, а ценность собственного самочувствия. Я на протяжении уже нескольких недель говорю, что, во-первых, в Турции сейчас чрезвычайно сложная эпидситуация. И это в определенной мере является критерием состояния здравоохранения этой страны, что подтверждает – она на низком уровне», – говорит Онищенко. Он призывает граждан самим решать, вне зависимости от результатов переговоров, лететь им в Турцию, где есть высокий риск заболеть коронавирусной инфекцией или же остаться в родной стране. Врач подчеркивает, что нет никакого смысла брать долгожданный отпуск и, скрестив пальцы, надеяться, что весь отпуск не «проваляешься заболевшим». «Будьте самостоятельным человеком. Не связывайте свое решение с количеством рейсов и наличием мест в самолетах, думайте о своей безопасности, – обращается Онищенко к россиянам. – И, однозначно, мы не летим в Турцию и другие, подобные ей страны, которые наживаются на нашей беспечности, доверчивости. Инфраструктура, которую мы помним, уже потеряна, она уже два года не работает. Вы там точно заболеете, не отдохнете, наберетесь отрицательной энергетики, потому что будете переживать. Не стоит соглашаться даже на самый дешевый билет», – рекомендует эпидемиолог. Кроме того, депутат напоминает, что в России также достаточно много красивых мест, где можно было бы хорошо и приятно провести отпускное время. «Давайте планировать отдых в нашей стране и будем использовать большую возможность, которая у нас есть. Это позволит нам восстановиться после непростой зимы, нашим детям даст возможность набраться сил перед новым учебным годом», – считает Онищенко. Он отмечает, что, при этом, конечно, надо требовать от российского бизнеса адекватных комфортных условий, чтобы те деньги, которые тратят отдыхающие, были использованы для развития и улучшения инфраструктуры отдыха. Восьмого апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Турции ситуация с коронавирусной инфекцией осложняется очень быстро: за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза. Индия одобрила заявку на регистрацию «Спутника V» 12 апреля 2021, 13:16 Текст: Алина Назарова

Комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V», сообщает издание Times of India со ссылкой на источники. Помимо этого, эксперты заинтересовались согласованностью данных в отношении результатов клинических испытаний в разных партиях вакцины, а также информацией о сопутствующих вакцине документах, включающих сведения о дозировке, противопоказаниях и условиях хранения, передает РИА «Новости». На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился совместно с Panacea Biotec производить в Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно. Перед этим РФПИ договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня 12 апреля 2021, 19:28

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что полеты в эти страны будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня, передает РИА «Новости». «Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в Турцию и в обратном направлении с 15 апреля до 1 июня. За исключением направлений, необходимых для участия в строительстве атомной электростанции «Аккую» и вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турции, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва-Стамбул», – передает слова Голиковой Telegram-канал «Пул 3». Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Украины 12 апреля 2021, 16:12 Текст: Евгения Шестак

Россия предостерегает Турцию и другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. «Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна прилагает усилия для решения противоречий между Киевом и Москвой при помощи переговоров. Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Президент Словакии заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований 12 апреля 2021, 17:47 Текст: Елизавета Булкина

Исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Словакии говорят о надежности препарата, заявила президент страны Зузана Чапутова. «Итоги [исследования вакцины], которые были до сего времени проведены в лабораториях Словакии, свидетельствуют в пользу «Спутника V». Ни один разумный человек не может быть против «Спутника V» и любой другой вакцины, если она безопасна и эффективна. Я не согласна с тем, чтобы тема применения «Спутника V» использовалась с целью посеять рознь в Словакии», – передает ее слова ТАСС.



Чапутова посетила Государственный институт по контролю лекарств, выполняющий в стране роль фармацевтического регулятора, и Биомедицинского центра Академии наук Словакии. «Поддерживаю действия правительства, направленные на использование «Спутника V», – сказала она. Президент при этом критически отнеслась к инициативе правительства поручить экспертизу российской вакцины венгерской лаборатории, входящей в европейскую сеть OMCL (Official Medicines Control Laboratory).



«Спутник V», привезенный в Венгрию, был произведен в другом месте, чем вакцина, поступившая в Словакию. Я бы подождала [окончательных] результатов исследования препарата, поступившего в Словакию. Предварительные итоги тестов свидетельствуют в пользу [применения] «Спутника V», – добавила Чапутова. Напомним, Чапутова приняла отставку премьера Игора Матовича и поручила главе минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство после скандала с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС. Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму 12 апреля 2021, 09:26 Текст: Алина Назарова

Предприниматель Аркадий Ротенберг уже более двух лет владеет пятью гостиничными комплексами в Крыму, в реконструкцию которых обещает вложить в ближайшие четыре года около 15 млрд рублей. По словам представителя бизнесмена, Ротенберг «имеет отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов». Все санатории, кроме «Жемчужины», которая сейчас не работает, объединены в сеть «Курорты Крыма». Ротенберг, как утверждает его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года, пишет РБК. Санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» были проданы на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года за 1,5 млрд рублей. В лот вместе с санаторием «Дюльбер» вошли также земля санатория «Морской прибой» и участок со зданием дачи «Мисхор», в которой был открыт отель «Дача Рахманинов». За здания санатория «Жемчужина», расположенного около замка «Ласточкино гнездо», в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 млн рублей. Во всех торгах победило ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» (УКИП). На момент покупки 95% долей в этой компании принадлежало экс-главкому Ракетных войск Владимиру Зарицкому, еще 5% – УК «Визант Групп», которую контролировал Денис Козорез. В январе 2021 года Зарицкий заявил, что бизнесом не занимается и в УКИП был лишь номинальным собственником. С осени 2019 года УКИП принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Терс». В конце 2018-го Ротенберг впервые заинтересовался гостиничными комплексами, в 2019 году начались переговоры о сделке, а подготовка документов о вхождении в состав ЗПИФ «Терс» закончилась в конце 2019-го, уточняет представитель бизнесмена. Впервые Ротенберг признал, что инвестирует в санаторий «Ай-Петри», в январе 2021 года: в сюжете на канале «Россия 24» эту информацию озвучила представитель санатория. В том же сюжете Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса под Геленджиком, которому Фонд борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального посвятил фильм «Дворец для Путина». Ротенберг рассказал, что хочет открыть под Геленджиком апарт-отель, и сказал, что он не сразу сообщил о том, что владеет комплексом, из-за «чисто человеческого фактора». В техническое оснащение санаториев и обновление инженерных сетей уже вложены около 300 млн рублей, отмечает представитель Ротенберга. Общий размер заявленных инвестиций в реконструкцию объектов составит около 15 млрд рублей, работы будут проходить поэтапно, их окончание запланировано на май 2024 года. Наибольшие вложения – более 6 млрд рублей – запланированы в «Жемчужину»: на территории санатория площадью почти 17 га построят пятизвездочный отель, виллы и апартаменты. Проект застройки территории «Жемчужины» власти Крыма утвердили еще в декабре 2017 года, тогда планировалось, что УКИП за 1,2 млрд рублей построит здесь гостиничный комплекс со спа-центром. В январском сюжете на «России 24» сам Ротенберг говорил, что ему также принадлежат туристические объекты в Сочи, на Дальнем Востоке и что он планирует развивать туристический проект на Алтае. Представитель бизнесмена уточнил, что в районе Бирюзовой Катуни на Алтае может быть построен круглогодичный горнолыжный курорт. Россияне начали отказываться от поездок в Турцию 12 апреля 2021, 16:38 Текст: Абдулла Шакиров

Жители России после сообщений о возможном закрытии авиасообщения с Турцией начали отказываться от путешествий, рассказали представители туроператора Tez Tour. «На фоне сообщений в СМИ и социальных сетях о росте числа заболевших коронавирусом в Турции и связанной с этим возможной приостановкой авиасообщения Россией в компании начали отмечать спад продаж. В конце предыдущей недели были замечены минимальные значения объемов бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, при этом на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно. Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу — их значения существенно превысили стандартные показатели», – передает сообщение ТАСС. В компании пояснили, что туры аннулируются на условиях, предусмотренных договором, заключаемым между туристом и туроператором при реализации путевки: если аннуляция поступает по заявке, перенесенной с 2020 года из-за коронавируса и подпадающей под условия соответствующего постановления правительства № 1073, то возврат осуществляется по нормам этого документа в сроки до 31 декабря 2021 года, отметили в компании. При этом там подчеркнули, что массовых отказов от туров пока не фиксируется. «Стоит понимать, что без официальных заявлений оперативного штаба или Роспотребнадзора относительно ужесточений полетов в Турцию доверяться слухам не стоит», – сказали в компании. Ранее в понедельник источник, близкий к членам оперштаба, сообщил, что решение о прекращении авиасообщения с Турцией на данный момент не принято. Гава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. В этой связи сообщалось, что решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник. В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса 12 апреля 2021, 11:04

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8320 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8320 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1833, Санкт-Петербурге – 706, Московской области – 569. Всего в стране выявлено 4 649 710 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 272 165 человек, из них 6656 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 277 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 103 263 человека. Накануне, 11 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8702. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 382. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Турции назвали методы контроля за COVID-19 12 апреля 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Турецкие власти рассчитывают, что ситуация с коронавирусной инфекцией СOVID-19 будет взята под контроль до середины мая, когда в стране начнется туристический сезон, заявил мэр Бодрума Ахмет Арас. «Конечно, продолжает присутствовать некая неопределенность, связанная с пандемией, эпидемиологической ситуацией. Но, как известно, скоро начнется месяц Рамадан, в течение которого на территории Турции будут действовать определенные ограничения. Кроме того, сейчас ведутся активные работы по разработке собственной вакцины, идет процесс вакцинации закупленными за рубежом вакцинами, поэтому существуют позитивные предпосылки к тому, что число новых случаев заражения будет постепенно снижаться, и мы сможем спокойно начать новый сезон с середины мая», – цитирует РИА «Новости» Араса. По его словам, с самого начала пандемии в туристическом секторе страны при содействии министерства культуры и туризма проводится процесс сертификации объектов туристической инфраструктуры. «Мы следовали этой системе в прошлом году и собираемся продолжить и в этом, дополнив и улучшив ее», – добавил собеседник агентства. Он отметил, что увеличено расстояние между шезлонгами и столиками, многие гостиницы отказались от системы самообслуживания в ресторане, гостей обслуживают официанты, весь персонал регулярно сдает тесты на коронавирус, в ближайшее время 2,5 млн сотрудников туристического сектора будут вакцинированы. «Таким образом, наших гостей в отелях, ресторан, кафе, других общественных местах будут обслуживать привитые, не представляющие угрозу для их здоровья сотрудники. Для нас это очень важно. Поэтому я убежден, что туристы могут спокойно приезжать на отдых», – сказал мэр Бодрума. По его словам, в прошлом году из-за пандемии не смогли приехать европейские туристы, однако Турция стала популярным местом отдыха для местного населения, а также туристов из России и Украины. «В этом году наши ожидания также связаны с этим сегментом, поскольку надежды на приезд туристов из Европы немного. По имеющейся информации, в этом году вновь ожидается наплыв местного населения, а также российских и украинских туристов», – добавил Арас. Напомним, в пятницу оперштабе сообщили, что полеты в Турцию могут быть приостановлены в ближайшее время из-за риска распространения коронавируса, по данным Роспотребнадзора, из этой страны было завезено больше всего новых штаммов. Минздрав Армении рассказал о применении «Спутника V» 12 апреля 2021, 11:41 Текст: Алина Назарова

Вакциной «Спутник V» в Армении будут привиты медработники, хронические больные, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет, сообщила министр здравоохранения страны Анаит Аванесян. «Мы получили 15 тыс. доз вакцины «Спутник V», которую получат: медработники, хронические больные, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет. Вакциной AstraZeneca будут привиты граждане старше 55 лет», – сообщила Аванесян, передает ТАСС. Ранее президент Чехии Милош Земан рассказал, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V», он считает, что по своим качествам с российской вакциной сравним только препарат производства компании Pfizer. В Москве началась вторая фаза испытаний «Ковид-глобулина» 12 апреля 2021, 13:03 Текст: Елизавета Булкина

Во второй фазе испытаний препарата «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом примут участие 156 москвичей, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. «В Москве стартует вторая фаза клинических испытаний уникального препарата «Ковид-глобулин». На следующий день после получения регистрации на препарат было получено разрешение на клинические исследования. Всего в мероприятии примут участие шесть московских госпиталей, работающих с коронавирусными больными. Совместно с Ростехом и Нацимбио планируется провести вторую фазу за два-три месяца, в ней примут участие 156 пациентов с COVID-19 с их информированного согласия», – передает сообщение ведомства ТАСС. Напомним, 1 апреля Министерство здравоохранения одобрило применение лекарства от коронавируса «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы. Препарат разработан холдингом «Нацимбио», входящим в «Ростех». Для разработки вакцины Москва передала 2,5 тонны биоматериала. Глава ВОЗ предупредил о росте смертности от коронавируса 12 апреля 2021, 17:04 Текст: Алексей Дегтярев

В мире несколько недель подряд увеличивается количество инфицированных коронавирусом людей и растет смертность от этого заболевания, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. «В январе и феврале в мире на протяжении шести недель снижалось число случаев COVID-19. Теперь мы седьмую неделю подряд видим рост числа случаев [заболевания] и четвертую неделю подряд – рост смертности», – цитирует главу ВОЗ ТАСС. На прошлой неделе Гебрейесус сообщал, что существующие вакцины от коронавируса при значительных мутациях COVID-19 могут быть недостаточно эффективны. Стало известно о сроках инспекции ВОЗ производства «Спутника V» в России 12 апреля 2021, 19:18 Текст: Елена Мирошниченко

Эксперты Всемирной организации здравоохранения могут в мае и июне проинспектировать производство «Спутника V», дата оценки безопасности вакцины будет определена не ранее июля, говорится в плане ВОЗ по оценке безопасности препаратов от коронавируса. «Требуются дополнительные данные. Инспекции в мае и июне 2021 года», – цитирует документ РИА «Новости». Уточняется, что дата оценки безопасности «Спутник V» экспертами ВОЗ будет названа уже после получения всех дополнительных данных и проведения всех инспекций. Также в документе отмечается, что для тех вакцин, которые уже получили разрешение ВОЗ для применения в чрезвычайный ситуациях, инспекции на производство не проводились. Между тем, комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V», сообщает издание Times of India со ссылкой на источники. В свою очередь, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что вакциной «Спутник V» в Армении будут привиты медработники, хронические больные, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Ее эффективность составляет 91,6%.