Россияне начали отказываться от поездок в Турцию

Жители России после сообщений о возможном закрытии авиасообщения с Турцией начали отказываться от путешествий, рассказали представители туроператора Tez Tour.

«На фоне сообщений в СМИ и социальных сетях о росте числа заболевших коронавирусом в Турции и связанной с этим возможной приостановкой авиасообщения Россией в компании начали отмечать спад продаж. В конце предыдущей недели были замечены минимальные значения объемов бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, при этом на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно. Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу — их значения существенно превысили стандартные показатели», – передает сообщение ТАСС.

В компании пояснили, что туры аннулируются на условиях, предусмотренных договором, заключаемым между туристом и туроператором при реализации путевки: если аннуляция поступает по заявке, перенесенной с 2020 года из-за коронавируса и подпадающей под условия соответствующего постановления правительства № 1073, то возврат осуществляется по нормам этого документа в сроки до 31 декабря 2021 года, отметили в компании. При этом там подчеркнули, что массовых отказов от туров пока не фиксируется. «Стоит понимать, что без официальных заявлений оперативного штаба или Роспотребнадзора относительно ужесточений полетов в Турцию доверяться слухам не стоит», – сказали в компании.

Ранее в понедельник источник, близкий к членам оперштаба, сообщил, что решение о прекращении авиасообщения с Турцией на данный момент не принято.

Гава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. В этой связи сообщалось, что решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник.