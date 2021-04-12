В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

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12 апреля, понедельник | Последнее обновление — 12:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Иран установил личность причастного к атаке на ядерный объект в Натанзе
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Само это стремление русского духа, столь грандиозный замысел, все же не могут не восхищать. Особенно в сравнении с современным западным трансгуманизмом, озабоченным лишь вечным сохранением жалкой индивидуальной жизни, хотя бы даже и в виде записанной на флешку матрицы сознания.
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8320 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8320 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1833, Санкт-Петербурге – 706, Московской области – 569.
Всего в стране выявлено 4 649 710 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 272 165 человек, из них 6656 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 277 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 103 263 человека.
Накануне, 11 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8702. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 382.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Еврокомиссар призвал ЕС не рассчитывать на «Спутник V»
Даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Он выразил уверенность, что Европейское агентство лекарственных средств «даст корректную оценку» вакцине, но это не значит, что ее «можно будет производить в достаточном количестве». Как подчеркнул еврокомиссар, «в нормальном случае» потребуются «многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство». «Для нашей цели – привить по возможности всех европейцев летом – «Спутник V» придет попросту слишком поздно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Spiegel.
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Гинцбург допустил пожизненный иммунитет после «Спутника V»
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет.
Гинцбург выразил надежду, что «вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно», передает «Интерфакс».
«Укололся два раза, ну и живи там – пять-десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», – добавил он.
Гинцбург также рассказал о планах в рамках исследования проводить повторную вакцинацию пациентов, у которых упал уровень антител, однако «не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ».
«Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые, третьи, четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился», – объяснил он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в 60 странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Россия объявила о разработке еще одной вакцины от коронавируса
Специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России разрабатывают еще одну вакцину против новой коронавирусной инфекции, предварительные результаты ждут уже в ближайшее время, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время», – цитирует ТАСС министра.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
Ранее министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона-Н», разработанной новосибирским научным центром «Вектор».
Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».
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Специалисты ВШЭ усомнились в выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году
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Прогнозы о преодолении в 2021 году мировой экономикой кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются, следует из доклада «Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие», который подготовили эксперты НИУ «Высшая школа экономики» совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей.
В исследовании говорится, что «на фоне новых волн пандемии, охвативших многие страны в последние месяцы, уже сейчас очевидно, что первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются», передает ТАСС.
Отмечается, что пока не устранены факторы, негативно влиявшие на мировую экономику в 2020 году.
«Разная интенсивность карантинных ограничений и разная скорость вакцинации от COVID-19 в отдельных странах, а также появление новых опасных штаммов вируса и далее будут негативно влиять на состояние национальных экономик и глобальные цепочки поставок», – считают эксперты.
Это означает, что «правительствам нужно будет адаптировать свою экономическую политику к условиям более долгой рецессии». При этом перспективы восстановления экономики будут зависеть не только от действий правительства, но и, в значительной степени, от планов и ожиданий на уровне фирм.
Ранее потери мировой экономики от пандемии коронавируса оценили в 3,5 трлн долларов.
Меркель отменила запись на прививку AstraZeneca
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Канцлер Германии Ангела Меркель спешно отменила запись на прививку от коронавируса, сообщают СМИ.
Как пишет Bild, в записи была указана та же дата рождения, что и у Меркель – 17 июля 1954 года. Прививку планировали на воскресенье, речь идет о препарате AstraZeneca. Вакцинацию отменили через онлайн-сервис Doctolib. В качестве возможной причины отмены Bild называет заседание руководства партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. При этом официальный представитель правительства Штеффен Зайберт сказал, что канцлер сообщит, когда сделает прививку, передает РИА «Новости».
Напомним, лидеры Хриастинско-демократического союза и Христианско-социального союза выразили готовность занять место Меркель и возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьских выборах в Бундестаг.
AstraZeneca оказалась в центре скандала из-за множества побочных эффектов от ее применения, вплоть до десятков смертей. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом. Эстонские СМИ раскритиковали спикера парламента Эстонии Юри Ратаса, который не стал прививаться AstraZeneca.
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Бразилия захотела посмотреть на производство «Спутника V» в России
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Делегация бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) на следующей неделе прибудет в Россию для инспекции мест производства вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба регулятора.
«Будут проинспектированы две фабрики. Сначала с 15 по 21 апреля трое сотрудников Anvisa посетят фабрику, где производится активный компонент вакцины и сама вакцина. Затем с 19 по 23 апреля пройдет инспекция предприятия, ответственного за финальные приготовления и фасовку», – приводит ТАСС текст сообщения на сайте Anvisa.
В пресс-службе отметили, что Anvisa станет одним из первых иностранных регуляторов, представители которого посетят производство «Спутника V». В ходе визита бразильские эксперты рассчитывают получить недостающие данные о производстве российского препарата для последующего анализа заявки на его регистрацию для экстренного использования в условиях ЧС, а также его импорта в Бразилию.
Во вторник президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару обсудили регистрацию, поставки и производство «Спутника V» в южноамериканской республике. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
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Оперштаб рассматривает приостановку полетов в Турцию из-за коронавируса
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Полеты в Турцию могут быть приостановлены в ближайшее время оперштабом из-за риска распространения коронавируса, по данным Роспотребнадзора, из этой страны было завезено больше всего новых штаммов.
Оперштаб готовится к обсуждению вопроса о приостановке полетов в Турцию в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране. По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество новых штаммов было завезено именно оттуда.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Турции выросло количество вопросов в турагентства от россиян о возможном закрытии границы с этой страной, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителей туротрасли.
В туроператорах «Интурист», ANEX Tour и «Пегас Туристик» сообщили, что аннуляции забронированных туров в рамках статистических значений пока не наблюдают.
Ряд туркомпаний наблюдает спад продаж. Так, у Space Travel спрос снизился на 15–20% за последние два дня. «Это естественная динамика, связанная в первую очередь с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелете практически не осталось. Сказался и рост курса валют, а также негативные новости из направления», – заявил директор компании Артур Мурадян. По его словам, нынешний спад не повлияет на летний сезон.
Однако депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и использовать «огромные рекреационные возможности» России.
В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941.
Глава Роспотребнадзора заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших.
Немецкий эксперт объяснил «вакцинный сепаратизм» в ЕС
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«Немцы пытаются договориться с Москвой о поставках вакцины в обход ЕС, потому что другие страны союза блокируют любое сотрудничество с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщение о том, что Берлин и Москва ведут прямые переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины «Спутник V» в ФРГ.
«В Евросоюзе все решения нужно принимать консенсусом. Но внутри ЕС есть страны, которые противятся любому сотрудничеству с Россией. Именно они тормозят договоренность по поставкам «Спутника V», провоцируя вакцинный сепаратизм в странах Евросоюза», – убежден немецкий политолог Александр Рар.
«Это удивительно, – подчеркивает эксперт, – потому что пандемия должна объединять людей. А тема вакцины стала политической. Немцам это надоело, они понимают, что надо спасать жизни. Поэтому они пытаются отдельно договориться с Россией о быстрых поставках «Спутника V».
«В то же время другие страны пытаются остановить немцев. Но Германия понимает, что в нынешней ситуации через Брюссель действовать невозможно. Там будут все блокировать», – полагает собеседник.
Поэтому страны Европы будут договариваться о поставках российской вакцины по отдельности, прогнозирует Рар. «Венгры, чехи, сербы, немцы, итальянцы, австрийцы договорятся, а Франция скорее всего, солидаризуется с Польшей и с прибалтами, которые выступают против «Спутника V», – заключил политолог.
В свою очередь глава Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов указывает на то, что «сейчас наша вакцина переживает беспрецедентное давление со стороны ЕС». «Честно говоря, я сомневаюсь, что он зарегистрирует ее в обозримом будущем», – отметил политолог.
Собеседник предположил, что ЕС потенциально может зарегистрировать «Спутник V» ближе к осени. «Но тогда, скорее всего, европейцы уже не будут испытывать дефицита в вакцинах от других производителей, и наша им будет просто не нужна», – отметил эксперт.
«Поэтому я без лишнего оптимизма смотрел бы на перспективы российской вакцины в Европе. Тем более недавний скандал со Словакией, которая пыталась напрямую закупить вакцину у России, еще больше пошатнул наши позиции в этом вопросе», – заключил Кузнецов.
Ранее стало известно о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.
Накануне глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
В конце марта Германия попросила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
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Спикера парламента Эстонии назвали трусом за отказ прививаться AstraZeneca
Эстонские СМИ раскритиковали спикера парламента Эстонии Юри Ратаса, который не стал прививаться от коронавируса препаратом AstraZeneca.
Ратас вместе другими парламентариями должен был вакцинироваться во вторник, но в последний момент отказался. Как сообщил на радио Kuku редактор Eesti Ekspress Прийт Хыбемяги, Ратас объяснил свой отказ тем, что не подошла его очередь, а также тем, что решил посоветовался с семейным врачом.
Критикуя Ратаса, Хыбемяги указал, что членам парламента и правительства возможность вакцинироваться предоставлена кабмином. Кроме того, Хыбемяги указал, что Ратас так и не сообщил о мнении семейного врача. «Было бы достаточно, если бы он сказал, что, по мнению семейного врача, это не рекомендуется, и все бы поняли», – приводит слова Хыбемяги РИА «Новости».
Хыбемяги заявил, что «Ратас поступил совершенно неправильно с точки зрения коммуникации», «можно сказать, что он только что заработал репутацию труса», избавиться от которой «будет очень сложно». При этом «репутация AstraZeneca с шумом ушла на дно».
Глава радиостанции Raadio Kuku Айнар Рууссаар отметил, что ожидал от Ратаса поведения, достойного государственного деятеля. Рууссаар сказал, что руководству страны следует убеждать людей в необходимости использовать вакцины.
Напомним, AstraZeneca оказалась в центре скандала из-за множества побочных эффектов от ее применения, вплоть до десятков смертей. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом.
Турция приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев коронавируса
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Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к зафиксированному накануне рекордному показателю, свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.
«За последние 24 часа сделаны 305103 теста, выявили 55791 случай [заражения коронавирусом]. Умерли 253 человека. Теперь общее число умерших составляет 33454, а инфицированных – 3,745 млн», – приводит текст ежедневной сводки Минздрава Турции ТАСС.
Днем ранее в Турции был зафиксирован рекордный за всю эпидемию ежесуточный прирост числа заболевших – 55941 случай. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта 2020 года у местного жителя, который вернулся из Европы.
Ранее стало известно, что в понедельник на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса может быть принято решение о приостановке авиасообщения России с Турцией из-за риска распространения коронавируса.
В пятницу глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
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Президент Чехии рассказал о готовности привиться «Спутником V»
Президент Чехии Милош Земан рассказал газете Blesk, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V», он считает, что по своим качествам с российской вакциной сравним только препарат производства компании Pfizer.
«Десятки специалистов характеризуют «Спутник V» как высокоэффективную вакцину. Других мнений не знаю. Миллионы людей прошли вакцинацию «Спутником V». В отличие от AstraZeneca, (после применения российской вакцины – прим. ВЗГЛЯД) не было зафиксировано побочных явлений», – цитирует его слова ТАСС. Земан добавил, что готов в будущем привиться российской вакциной, если это потребуется с медицинской точки зрения. Также он считает, что по своим характеристикам со «Спутником V» сравним только препарат производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, которым недавно привился Земан.
Помимо этого, президент Чехии рассказал, что отставка министра здравоохранения Чехии Яна Блатного обусловлена его противодействием началу процесса рассмотрения ведомством возможности применения российской вакцины в Чехии без предварительной сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
В среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что принял решение уволить главу Минздрава страны Яна Блатны, вместо него пост главы Минздрава занял директор Факультетской больницы в Праге Петр Аренбергер.
2 апреля Бабиш заявил, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
После прививок Pfizer и Moderna в Швейцарии умерли 55 человек
После вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались пятьдесят пять человек, сообщил швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.
По данным ведомства, к 6 апреля в Швейцарии было выявлено 1174 случая побочных эффектов, вероятно, появившихся после использования вакцин. Из всех сообщений о побочных эффектах 577 случаев касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 580 случаев относятся к вакцине Moderna. В 17 случаях используемая вакцина не уточняется. Согласно информации надзорного органа, из всех побочных эффектов 396 случаев (33,7%) расцениваются как серьезные, передает РИА «Новости».
«В 55 серьезных случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации. Их средний возраст составлял 84 года, и у большинства из них уже были серьезные заболевания. Эти случаи были проанализированы с особой тщательностью. Насколько известно в настоящее время, смерть была вызвана такими состояниями, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации», – говорится в сообщении.
При этом швейцарский надзорный орган считает, что нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация стала причиной смерти. «Органы регулирования лекарственных средств других стран и ВОЗ пришли к аналогичным выводам, когда они оценивали смертность с временной привязкой к вакцинам против COVID-19, разрешенным в Швейцарии», – подчеркивается в сообщении Swissmedic.
Напомним, в конце марта в Австрии пенсионер умер после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer. Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты.
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Мишустин объявил о регистрации «Спутника V» в 60 странах
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в 60 странах.
«Российские вакцины покоряют новые рынки, «Спутник V» в частности зарегистрирован уже в 60 странах», – заявил глава правительства на совещании по производству и обращению вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
В конце марта Германия просила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза.
В среду Австрия заявляла о готовности зарегистрировать российский препарат.
Беспорядки вспыхнули в Бухаресте из-за решения переделать больницу в ковидный госпиталь
Власти Румынии решили преобразовать столичную ортопедическую больницу «Фоишор» в больницу для пациентов с COVID-19, что привело к беспорядкам и акциям протеста в ночь на субботу в Бухаресте, сообщают местные СМИ.
Решение о преобразовании больницы румынский минздрав и департамент по чрезвычайным ситуациям МВД приняли из-за нехватки коек в отделениях интенсивной терапии в столичных больницах, передает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.
В «Фоишоре» всего было 105 пациентов, 13 было решено перевезти в другие больницы города, 92 пациента, которые были прооперированы или ждали операции, были выписаны. Больница располагает 20 койками для интенсивной терапии и еще 90 койками со снабжением кислородом.
Во время перевозки пациентов в больнице и вокруг нее возник хаос. Недовольные больные и их родственники стали протестовать, возле медучреждения появились участники акций протеста против введенных властями ограничительных мер из-за COVID-19 и пытались блокировать вывоз пациентов. Полицейские и жандармы организовали оцепление вокруг эвакуируемых пациентов и машин скорой помощи.
Глава департамента по чрезвычайным ситуациям, государственный секретарь МВД Раед Арафат выразил сожаление в связи с «причиненным дискомфортом», подчеркнув, что «это решение было необходимо».
По его словам, хаос во время перевозки больных возник, в том числе, из-за протеста администрации и медперсонала больницы, которые требовали дополнительные объяснения.
По сообщениям минздрава страны, из-за создавшегося хаоса и задержки с отправкой больных, часть пациентов оказалась в удручающем положении.
«Способ эвакуации вызывает сожаление, и мы хотели бы, чтобы такое больше не повторилось никогда», – заявили в ведомстве.
Утром в субботу в «Фоишоре» еще оставалось восемь подлежащих вывозу пациентов.
Напомним, по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В немецком Касселе акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
В Австрии заявили об окончании переговоров по закупке «Спутника V»
Переговоры с Россией по поводу приобретения вакцины от коронавируса «Спутника V» подошли к концу, закупка российского препарата для Австрии возможна, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.
«Закупка для нас в Австрии возможна», – сказал Курц, указав, что переговоры «де-факто подошли к концу», передает РИА «Новости».
Он также отметил, что приобретение миллиона доз российского препарата ускорило бы вакцинацию в Австрии.
Ранее Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
В конце марта Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». При этом ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.
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