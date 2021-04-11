Эрдоган похвастался усилиями по решению противоречий между Россией и Украиной

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна прилагает усилия для решения противоречий между Киевом и Москвой при помощи переговоров, об этом он рассказал во время выступления в Стамбуле перед активистами молодежного крыла правящей партии.

«Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом. В этом направлении мы прилагаем усилия», – цитирует слова турецкого политика РИА «Новости».

Ранее Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.