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11 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 16:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Погребинский оценил итоги визита Зеленского к Эрдогану
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Эрдоган похвастался усилиями по решению противоречий между Россией и Украиной
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна прилагает усилия для решения противоречий между Киевом и Москвой при помощи переговоров, об этом он рассказал во время выступления в Стамбуле перед активистами молодежного крыла правящей партии.
«Мы хотим, чтобы ради спокойного и безопасного будущего в нашем регионе обе страны (Россия и Украина) как можно быстрее решили между собой свои противоречия путем переговоров и мирным способом. В этом направлении мы прилагаем усилия», – цитирует слова турецкого политика РИА «Новости».
Ранее Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море
Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщили в российском посольстве в Анкаре.
«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», – сказал источник ТАСС.
Ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной
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Киев уже приобрел турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано, сообщили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar.
«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», – сообщили в пресс-службе Baykar, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-служба офиса главы украинского государства сообщила, что Анкара и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
«Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Путин обсудил с Эрдоганом уклонение Киева от выполнения минских соглашений
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Президент Владимир Путин в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по его просьбе изложил российские подходы к разрешению кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
«По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года», – сообщается на сайте Кремля.
Путин в ходе переговоров выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».
Ранее администрация Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Позднее в пресс-службе производителя турецких беспилотников компании Baykar сообщили, что Киев уже приобрел одноименные ударные беспилотники, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией.
Эрдогану посоветовали «поумерить пыл и не заглядываться» на Крым
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не стоит «заглядываться на российские территории», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Он посоветовал Эрдогану «поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории». «Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность», – приводит слова Шеремета РИА «Новости».
Кроме того, Шеремет рекомендовал Эрдогану уделить внимание ситуации в Турции. Как подчеркнул депутат Госдумы, «если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит». «Читайте историю. Россия никому не по зубам», – сказал он.
Шеремет в 2014 году был командующим народным ополчением Республики Крым. С 2014 по 2016 год работал в Совете министров Крыма, занимал должность заместителя председателя, первого заместителя председателя Совета министров.
Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник
Авиасообщение России с Турцией может быть приостановлено на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, заявил источник.
Такое решение может быть принято в понедельник, заявил собеседник РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что полеты в Турцию могут быть приостановлены из-за риска распространения коронавируса. Роспотребнадзор отмечал, что из этой страны было завезено больше всего новых штаммов заболевания.
Премьер Михаил Мишустин поручал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию.
Напомним, с 1 апреля Россия возобновила авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном.
Украина и Турция обсудили поставки БПЛА Bayraktar
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Главы военных ведомств Украины и Турции Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили поставки беспилотников Bayraktar Киеву, сообщает украинское минобороны.
Министры «отдельно обсудили вопросы развития двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества». В частности, они «подробно коснулись хода реализации контрактов, подписанных в декабре», о строительстве кораблей класса «корвет», поставках Bayraktar и боеприпасов. Также обсуждались «возможности по развитию дальнейших проектов, в частности в авиационной отрасли». Стороны, как сообщает Киев, заявили о прогрессе в отношениях в оборонной сфере. Таран подтвердил приглашение министру национальной обороны Турции на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. СМИ сообщили, что Киев впервые поднял в воздух Bayraktar в Донбассе. БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна.
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Названо число госпитализированных после ДТП в Турции россиян
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Трое россиян госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести после ДТП с участием автобуса в центральной Турции, сообщил представитель посольства России в Турции.
«По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туристической компании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медицинских обследований будут предположительно выписаны сегодня», – цитирует ТАСС представителя.
Остальные российские туристы, по его данным, находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия.
Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. В МИД в свою очередь сообщили, что всего 14 россиян пострадали в аварии.
Оперштаб рассматривает приостановку полетов в Турцию из-за коронавируса
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Полеты в Турцию могут быть приостановлены в ближайшее время оперштабом из-за риска распространения коронавируса, по данным Роспотребнадзора, из этой страны было завезено больше всего новых штаммов.
Оперштаб готовится к обсуждению вопроса о приостановке полетов в Турцию в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране. По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество новых штаммов было завезено именно оттуда.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Турции выросло количество вопросов в турагентства от россиян о возможном закрытии границы с этой страной, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителей туротрасли.
В туроператорах «Интурист», ANEX Tour и «Пегас Туристик» сообщили, что аннуляции забронированных туров в рамках статистических значений пока не наблюдают.
Ряд туркомпаний наблюдает спад продаж. Так, у Space Travel спрос снизился на 15–20% за последние два дня. «Это естественная динамика, связанная в первую очередь с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелете практически не осталось. Сказался и рост курса валют, а также негативные новости из направления», – заявил директор компании Артур Мурадян. По его словам, нынешний спад не повлияет на летний сезон.
Однако депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и использовать «огромные рекреационные возможности» России.
В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941.
Глава Роспотребнадзора заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших.
Погребинский оценил итоги визита Зеленского к Эрдогану
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«Сигнал Эрдогана адресован не столько России, сколько Германии и Франции, выступающих против членства Украины в НАТО. Это напоминает известную фразу, приписанную Бродскому: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Турции поддержать перспективу членства Украины в НАТО.
«Действия Эрдогана – это классическая восточная политика, а Восток, как известно, дело тонкое. В его заявлениях нет противоречий, потому что он пытается лавировать между крупными внешними игроками. Например, если Эрдогану важно сохранить приемлемые отношения с Путиным, он высказывается в поддержку Минских соглашений. А если ему важно сохранить экспорт беспилотников – он может сказать что-то приятное для Зеленского», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.
«Что касается якобы поддержки членства Украины в НАТО – этот сигнал адресован не столько России, сколько Германии и Франции. Здесь можно вспомнить известную фразу, приписанную Бродскому: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за». То есть если Берлин и Париж выступают против вступления Украины в НАТО, тогда Турция занимает противоположную позицию. Мы прекрасно знаем, в каком состоянии находятся отношения Турции и Запада, особенно после скандала со стулом для Урсулы фон дер Ляйен и тем, как Эрдоган раздражает Вашингтон своим сотрудничеством с Россией», – добавил политолог.
«Поэтому я не вижу каких-то значимых достижений по итогам визита президента Украины в Стамбул. Это лишь продолжение политики Зеленского, которая на 90% состоит из пиара. А Эрдоган просто маневрирует исходя из своих интересов», – заключил Погребинский.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал перспективу членства Украины в НАТО. Об этом стало известно по итогам визита президента Владимира Зеленского в Стамбул. Кроме того, Эрдоган высказался в поддержку Минских соглашений по Донбассу. Он также поддержал «Крымскую платформу», «которая призвана объединить земли Украины».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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В МИД России назвали число пострадавших россиян в ДТП в Турции
МИД России подтвердил гибель российской туристки в результате ДТП с автобусом в Турции, а также сообщил, что в аварии пострадали 14 россиян.
Всего 14 россиян пострадали в автомобильной аварии, которая произошла в субботу в Турции. Автобус перевозил в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Такие данные приводит канал МИД России в Telegram.
«С прискорбием сообщаем, что власти подтвердили гибель одной из российских туристок. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Посольство России в Турции и Генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями. Приносим соболезнования родным и близким погибшей», – добавили в ведомстве.
Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России, еще 26 россиян пострадали.
Посол Италии вызван в МИД Турции из-за высказываний Драги об Эрдогане
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Посла Итальянской Республики в Анкаре Массимо Гайани вызвали в министерство иностранных дел Турции в связи с высказываниями премьер-министра Италии Марио Драги о президенте Турции Тайипе Эрдогане, сообщило Anadolu.
Как отмечается в сообщении, вызов посла Италии в МИД Турции связан с высказываниями Марио Драги об Эрдогане на фоне инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, передает ТАСС.
«Мы решительно осуждаем неприемлемую популистскую риторику назначенного премьер-министра Италии Драги и его возмутительные и грубые заявления о нашем избранном президенте, и мы возвращаем их ему», – написал глава МИД Турции Мевлют Чавшоглу на своей странице в Twitter.
Ранее премьер-министр Италии, бывший председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги назвал президента Турции Реджепа Эрдогана диктатором после инцидента со стулом для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.
Напомним, во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и глава Евросовета Шарль Мишель, а главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на диван в стороне– напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Глава Евросовета выразил сожаление, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре омрачил важнейший для Евросоюза визит в Турцию. Он выразил мнение, что в отношении главы ЕК была допущена «протокольная оплошность», что могло выглядеть как принижение значимости. Однако, по его словам, было принято решение не усугублять ситуацию, а продолжить политические дебаты с турецкой стороной.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь сообщил, что визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны».
В Бундестаге отметили, что Эрдоган продемонстрировал неуважение ко всему Евросоюзу. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана.
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Военный эксперт описал сценарий наступления украинской армии в Донбассе
Военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2, предположил военный эксперт Александр Михайловский.
Ранее турецкие СМИ сообщили о намерении Украины приобрести новую партию Bayraktar. Помимо этого, ожидается покупка противотанковых управляемых ракет и бомб с лазерным наведением. По данным сервисов мониторинга за воздушным пространством, ВСУ в последнее время активизировали применение беспилотников в Донбассе, но пока в учебных целях.
Военный эксперт Александр Михайловский предположил, что в преддверии возможного наступления ВСУ, на Донбассе может появится база для беспилотников. Отсюда они смогут вылетать непосредственно к линии разграничения, пишет «Московский комсомолец».
«Я бы предположил, что они создадут пункт управления дронами на базе военного аэродрома в Краматорске. Инфраструктура нужна минимальная, но главное, что аэродром практически у линии разграничения находится. То есть вылетел, отстрелялся и назад. Думаю, что именно так и выглядит хитрый и коварный украинский план – не посылать, по крайней мере, пока солдат, поработать беспилотниками. Насмотрелись турецких мультиков из Карабаха и теперь такие довольные», – заявил Михайловский.
Эксперт посоветовал ополченцам Донбасса почаще «взглядывать на небо».
Ранее в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
В аварии с автобусом в Турции погибла российская туристка
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В ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России, еще 26 россиян пострадали, сообщил представитель генконсульства России в Анталье.
«Десятого апреля около 9.30 утра на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик». По предварительной информации, полученной генконсульством в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок», – передает РИА «Новости» со ссылкой на дипломата.
По его словам, пострадавшие в аварии отправлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук. Им предоставляется экстренная медицинская помощь.На место происшествия выехали два сотрудника российского посольства в Анкаре для оказания консульской помощи и выяснения обстоятельств ДТП. Последствия ДТП с туристами из России в Турции попали на видео. Ролик опубликовал канал A Haber. На кадрах виден опрокинувшийся автобус на заснеженной трассе, из которого выбираются пассажиры. На место прибыли автомобили скорой помощи и спасатели.
Ранее в автомобильной аварии с туристическим автобусом в Египте пострадали шестеро российских граждан.
Турция приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев коронавируса
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Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к зафиксированному накануне рекордному показателю, свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.
«За последние 24 часа сделаны 305103 теста, выявили 55791 случай [заражения коронавирусом]. Умерли 253 человека. Теперь общее число умерших составляет 33454, а инфицированных – 3,745 млн», – приводит текст ежедневной сводки Минздрава Турции ТАСС.
Днем ранее в Турции был зафиксирован рекордный за всю эпидемию ежесуточный прирост числа заболевших – 55941 случай. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта 2020 года у местного жителя, который вернулся из Европы.
Ранее стало известно, что в понедельник на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса может быть принято решение о приостановке авиасообщения России с Турцией из-за риска распространения коронавируса.
В пятницу глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
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Эрдоган поддержал «Крымскую платформу»
Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу».
Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), передает РИА «Новости».
«Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Наша принципиальная позиция – непризнание аннексии Крыма. В ходе работы ССВУ мы подтвердили поддержку «Крымской платформы», которая призвана объединить земли Украины. Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины», – сказал Эрдоган.
По его словам, «повышение стандартов жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину, Турция рассматривает как историческую и гуманитарную обязанность». «У нас есть проекты по строительству мечети для наших братьев крымских татар. Надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем первый шаг для реализации этого проекта», – добавил Эрдоган.
В свою очередь Зеленский сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили безопасность в Черноморском регионе.
«Прежде всего, мы основательно обсудили вопросы безопасности и противодействие вызовам в Черноморском регионе. И стоит отметить, что видение Киева и видение Анкары совпадают относительно самих угроз и путей должного реагирования на эти угрозы», – добавил украинский президент.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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