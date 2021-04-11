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11 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 08:35 | vz.ru
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В Чехии почти половина жителей захотели привиться «Спутником V»
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Почти половина (46,6%) желающих привиться от COVID-19 жителей Чехии хотели бы вакцинироваться российским препаратом «Спутник V», если бы минздрав дал разрешение на его использование в стране без регистрации в ЕС, свидетельствуют данные пороса агентства социологических исследований STEM/MARK.
Привиться «Спутником V» захотели 46,6% граждан Чехии – преимущественно мужчины, жители в возрасте от 60 до 75 лет, а также проживающие в восточной части республики. Между тем 53,4% опрошенных социологами воздержались бы воспользоваться предложением привиться препаратом, не прошедшим регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), передает ТАСС.
Опрос был проведен в начале апреля, в нем приняли участие 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 75 лет, проживающие во всех регионах Чехии. Социологи также пришли к выводу, что число желающих привиться от коронавируса в республике увеличивается. Пройти вакцинацию хотят около 60% жителей, что значительно больше, чем в Словакии, Венгрии и Польше.
Президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял о возможности использования в республике «Спутника V».
РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»
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Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах, сообщил РФПИ в соцсетях.
«РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах», – говорится в Twitter «Спутник V».
Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации.
В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
«Заявление SIDC о том, что партия «Спутника V», доставленная в Словакию, не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в [британском научном журнале] The Lancet, является фейковой новостью», – добавили там.
В среду РФПИ заявил, что сообщения СМИ о якобы имевших место исследованиях Европейского агентства лекарственных средств (EMA) клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам не соответствует действительности.
Напомним, правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения экс-премьера страны Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал, а в коалиции потребовали отставки премьера.
Гинцбург допустил пожизненный иммунитет после «Спутника V»
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет.
Гинцбург выразил надежду, что «вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно», передает «Интерфакс».
«Укололся два раза, ну и живи там – пять-десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», – добавил он.
Гинцбург также рассказал о планах в рамках исследования проводить повторную вакцинацию пациентов, у которых упал уровень антител, однако «не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ».
«Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые, третьи, четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился», – объяснил он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в 60 странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V»
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.
«РФПИ начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке «Спутника V», – сообщается в Twitter Sputnik V.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
В конце марта Германия попросила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
Немецкие СМИ рассказали, как эксперты ЕС будут проверять «Спутник V»
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Эксперты из Евросоюза приедут в Россию, чтобы оценить стандарты производства «Спутника V» и его клинических испытаний, инспекция пройдет на фоне дискуссий о том, можно ли доверять российской вакцине и нужна ли она ЕС, пишут немецкие СМИ.
В ближайшее время Европейское агентство лекарственных средств (EMA) направит экспертов в Россию для инспекции вакцины «Спутник V», при этом организация не сообщает, что именно должны будут выяснить специалисты, передает Deutsche Welle.
О задачах делегации EMA в России есть лишь общая информация: исполнительный директор этой общеевропейской структуры Эмер Кук еще в марте сообщила, что EMA проведет инспекцию «производственных и клинических объектов в России».
«Регулятор EMA юридически обязан удостовериться, что производители медицинских продуктов, которые хотят получить допуск на рынок ЕС, выполняют надлежащие производственные практики (Good manufacturing practice, GMP)», – заявили в пресс-службе ведомства.
Иными словами, речь идет о стандартах производства медпрепаратов. В EMA пояснили, что выполнение GMP позволяет удостовериться в высоком качестве препарата, и в том, что он соответствует как целевому назначению, так и необходимым для его регистрации в ЕС требованиям.
Второй тип инспекции – это проверка испытаний вакцины на соответствие надлежащим клиническим практикам (GCP).
«Соответствие этим стандартов позволяет быть уверенным в том, что права, безопасность и благосостояние участников испытаний защищены, а также что данным клинических испытаний можно доверять», – объяснили в EMA.
Свои выводы регулятор опубликует по итогам рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» в ЕС. Когда именно инспекторы EMA начнут проверку в России, пока неизвестно.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что эксперты из ЕС прибудут 10 апреля, а 7 апреля издание The Financial Times написало, что инспекция начнется на следующей неделе.
В EMA проверку производственных объектов называют «нормальным шагом», необходимым для регистрации в ЕС любого лекарственного препарата. Регулятор заверяет, что проводил инспекции GMP «производителей всех четырех вакцин от COVID-19, зарегистрированных в ЕС»: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
По инициативе ведомства инспекции производственных практик проводились, прежде всего, в США, а также на территории ЕС, в Италии. При этом не все производственные мощности подвергались отдельным инспекциям.
Отмечается, что внутри ЕС выполнение стандартов производства препаратов контролируют национальные регуляторы, а EMA координирует эту работу. За пределами Евросоюза инспекцию можно не проводить только в случае, если ее уже проводили в течение двух-трех последних лет.
Допущенные в ЕС вакцины проверялись на соответствие стандартам клинических испытаний (GCP), прежде всего, по отчетам национальных регуляторов – например, германского и американского в случае с BioNTech/Pfizer.
При этом с Россией у EMA нет соответствующих договоров, потому проводить инспекции российских лекарственных препаратов, необходимые для их последующей регистрации в ЕС, должны европейские эксперты.
Эксперт по вопросам здравоохранения фракции Европейской народной партии Петер Лизе поприветствовал решение EMA провести проверку «Спутника V»: «Я допускаю, что эта вакцина работает, хорошо защищает и имеет приемлемые побочные действия, но, окончательно это станет ясно лишь после тщательной экспертизы».
Вместе с тем евродепутат от германских «зеленых» Виола фон Крамон выступила за еще более жесткую проверку российской вакцины: по ее мнению, необходимо провести три полноценные фазы независимых испытаний вакцины на территории ЕС, и «лишь после этого можно одобрить применение вакцины».
Ранее стало известно, что Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V».
До этого глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке.
В конце марта Германия просила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель допускала возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
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Россия объявила о разработке еще одной вакцины от коронавируса
Специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России разрабатывают еще одну вакцину против новой коронавирусной инфекции, предварительные результаты ждут уже в ближайшее время, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время», – цитирует ТАСС министра.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
Ранее министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона-Н», разработанной новосибирским научным центром «Вектор».
Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».
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Бразилия захотела посмотреть на производство «Спутника V» в России
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Делегация бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) на следующей неделе прибудет в Россию для инспекции мест производства вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба регулятора.
«Будут проинспектированы две фабрики. Сначала с 15 по 21 апреля трое сотрудников Anvisa посетят фабрику, где производится активный компонент вакцины и сама вакцина. Затем с 19 по 23 апреля пройдет инспекция предприятия, ответственного за финальные приготовления и фасовку», – приводит ТАСС текст сообщения на сайте Anvisa.
В пресс-службе отметили, что Anvisa станет одним из первых иностранных регуляторов, представители которого посетят производство «Спутника V». В ходе визита бразильские эксперты рассчитывают получить недостающие данные о производстве российского препарата для последующего анализа заявки на его регистрацию для экстренного использования в условиях ЧС, а также его импорта в Бразилию.
Во вторник президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару обсудили регистрацию, поставки и производство «Спутника V» в южноамериканской республике. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
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Оперштаб рассматривает приостановку полетов в Турцию из-за коронавируса
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Полеты в Турцию могут быть приостановлены в ближайшее время оперштабом из-за риска распространения коронавируса, по данным Роспотребнадзора, из этой страны было завезено больше всего новых штаммов.
Оперштаб готовится к обсуждению вопроса о приостановке полетов в Турцию в связи с ростом заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране. По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество новых штаммов было завезено именно оттуда.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Турции выросло количество вопросов в турагентства от россиян о возможном закрытии границы с этой страной, передает РИА «Новости», ссылаясь на представителей туротрасли.
В туроператорах «Интурист», ANEX Tour и «Пегас Туристик» сообщили, что аннуляции забронированных туров в рамках статистических значений пока не наблюдают.
Ряд туркомпаний наблюдает спад продаж. Так, у Space Travel спрос снизился на 15–20% за последние два дня. «Это естественная динамика, связанная в первую очередь с тем, что мест на майские праздники в хороших отелях и в доступном перелете практически не осталось. Сказался и рост курса валют, а также негативные новости из направления», – заявил директор компании Артур Мурадян. По его словам, нынешний спад не повлияет на летний сезон.
Однако депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и использовать «огромные рекреационные возможности» России.
В четверг суточный прирост случаев коронавируса в Турции в седьмой раз за последние десять дней обновил рекорд, составив 55 941.
Глава Роспотребнадзора заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, заболеваемость выросла почти в четыре раза за короткий промежуток времени, больше всего мутировавших штаммов завезено в Россию именно из этой страны.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в Россию. В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших.
Немецкий эксперт объяснил «вакцинный сепаратизм» в ЕС
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«Немцы пытаются договориться с Москвой о поставках вакцины в обход ЕС, потому что другие страны союза блокируют любое сотрудничество с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщение о том, что Берлин и Москва ведут прямые переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины «Спутник V» в ФРГ.
«В Евросоюзе все решения нужно принимать консенсусом. Но внутри ЕС есть страны, которые противятся любому сотрудничеству с Россией. Именно они тормозят договоренность по поставкам «Спутника V», провоцируя вакцинный сепаратизм в странах Евросоюза», – убежден немецкий политолог Александр Рар.
«Это удивительно, – подчеркивает эксперт, – потому что пандемия должна объединять людей. А тема вакцины стала политической. Немцам это надоело, они понимают, что надо спасать жизни. Поэтому они пытаются отдельно договориться с Россией о быстрых поставках «Спутника V».
«В то же время другие страны пытаются остановить немцев. Но Германия понимает, что в нынешней ситуации через Брюссель действовать невозможно. Там будут все блокировать», – полагает собеседник.
Поэтому страны Европы будут договариваться о поставках российской вакцины по отдельности, прогнозирует Рар. «Венгры, чехи, сербы, немцы, итальянцы, австрийцы договорятся, а Франция скорее всего, солидаризуется с Польшей и с прибалтами, которые выступают против «Спутника V», – заключил политолог.
В свою очередь глава Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов указывает на то, что «сейчас наша вакцина переживает беспрецедентное давление со стороны ЕС». «Честно говоря, я сомневаюсь, что он зарегистрирует ее в обозримом будущем», – отметил политолог.
Собеседник предположил, что ЕС потенциально может зарегистрировать «Спутник V» ближе к осени. «Но тогда, скорее всего, европейцы уже не будут испытывать дефицита в вакцинах от других производителей, и наша им будет просто не нужна», – отметил эксперт.
«Поэтому я без лишнего оптимизма смотрел бы на перспективы российской вакцины в Европе. Тем более недавний скандал со Словакией, которая пыталась напрямую закупить вакцину у России, еще больше пошатнул наши позиции в этом вопросе», – заключил Кузнецов.
Ранее стало известно о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.
Накануне глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
В конце марта Германия попросила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
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Более половины жителей ФРГ согласны привиться «Спутником V»
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Более половины жителей Германии сообщили о своей готовности привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», следует из опроса английской компании YouGov.
Получить российский препарат готовы 55% участников исследования. Не хотят прививаться «Спутником V» 19% респондентов, 14% воздержались от ответа, 12% заявили, что не хотят вакцинироваться никаким препаратом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Handelsblatt.
Ранее стало известно, что власти Баварии подготовили предварительный контракт на поставку «Спутника V». Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс назвал предзаказ российской вакцины Баварией «принципиально положительным» действием.
В начале этой недели Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.
Специалисты ВШЭ усомнились в выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году
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Прогнозы о преодолении в 2021 году мировой экономикой кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются, следует из доклада «Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие», который подготовили эксперты НИУ «Высшая школа экономики» совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей.
В исследовании говорится, что «на фоне новых волн пандемии, охвативших многие страны в последние месяцы, уже сейчас очевидно, что первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются», передает ТАСС.
Отмечается, что пока не устранены факторы, негативно влиявшие на мировую экономику в 2020 году.
«Разная интенсивность карантинных ограничений и разная скорость вакцинации от COVID-19 в отдельных странах, а также появление новых опасных штаммов вируса и далее будут негативно влиять на состояние национальных экономик и глобальные цепочки поставок», – считают эксперты.
Это означает, что «правительствам нужно будет адаптировать свою экономическую политику к условиям более долгой рецессии». При этом перспективы восстановления экономики будут зависеть не только от действий правительства, но и, в значительной степени, от планов и ожиданий на уровне фирм.
Ранее потери мировой экономики от пандемии коронавируса оценили в 3,5 трлн долларов.
Турция приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев коронавируса
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Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к зафиксированному накануне рекордному показателю, свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.
«За последние 24 часа сделаны 305103 теста, выявили 55791 случай [заражения коронавирусом]. Умерли 253 человека. Теперь общее число умерших составляет 33454, а инфицированных – 3,745 млн», – приводит текст ежедневной сводки Минздрава Турции ТАСС.
Днем ранее в Турции был зафиксирован рекордный за всю эпидемию ежесуточный прирост числа заболевших – 55941 случай. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта 2020 года у местного жителя, который вернулся из Европы.
Ранее стало известно, что в понедельник на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса может быть принято решение о приостановке авиасообщения России с Турцией из-за риска распространения коронавируса.
В пятницу глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
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Мишустин объявил о регистрации «Спутника V» в 60 странах
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в 60 странах.
«Российские вакцины покоряют новые рынки, «Спутник V» в частности зарегистрирован уже в 60 странах», – заявил глава правительства на совещании по производству и обращению вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
В конце марта Германия просила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза.
В среду Австрия заявляла о готовности зарегистрировать российский препарат.
После прививок Pfizer и Moderna в Швейцарии умерли 55 человек
После вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались пятьдесят пять человек, сообщил швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.
По данным ведомства, к 6 апреля в Швейцарии было выявлено 1174 случая побочных эффектов, вероятно, появившихся после использования вакцин. Из всех сообщений о побочных эффектах 577 случаев касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 580 случаев относятся к вакцине Moderna. В 17 случаях используемая вакцина не уточняется. Согласно информации надзорного органа, из всех побочных эффектов 396 случаев (33,7%) расцениваются как серьезные, передает РИА «Новости».
«В 55 серьезных случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации. Их средний возраст составлял 84 года, и у большинства из них уже были серьезные заболевания. Эти случаи были проанализированы с особой тщательностью. Насколько известно в настоящее время, смерть была вызвана такими состояниями, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации», – говорится в сообщении.
При этом швейцарский надзорный орган считает, что нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация стала причиной смерти. «Органы регулирования лекарственных средств других стран и ВОЗ пришли к аналогичным выводам, когда они оценивали смертность с временной привязкой к вакцинам против COVID-19, разрешенным в Швейцарии», – подчеркивается в сообщении Swissmedic.
Напомним, в конце марта в Австрии пенсионер умер после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer. Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты.
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В России представили систему ранней диагностики коронавирусной пневмонии
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Рабочий прототип российской системы ранней диагностики внебольничной пневмонии, COVID-19, туберкулеза и других заболеваний легких с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта вызвал большой интерес специалистов на «Дне инноваций Минобороны России» в технополисе «ЭРА», сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В ведомстве рассказали, что «разработка выполнена «Московским физико-техническим институтом (национальным исследовательским университетом)» и позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний легких с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта», передает РИА «Новости».
Систему планируется применять при проведении медицинских осмотров, при массовом поступлении пациентов в условиях пандемии в госпиталях и на фельдшерских пунктах, в том числе при помощи средств телемедицины на объектах, на которых отсутствуют высококвалифицированные врачи-пульмонологи.
«С помощью разработки станет возможным проведение диагностики внебольничной пневмонии, COVID-19, туберкулеза и других заболеваний легких на самых ранних этапах развития. Система также подходит для экспресс-диагностики (при этом время полного обследования составляет пять минут) и адаптирована под задачу массового обследования большого числа пациентов», – указывается в сообщении.
Разработчики отмечают, что система ранней диагностики заболеваний легких с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет определять патологические изменения в легких и ставить диагноз на 24-36 часов раньше, чем появляется возможность увидеть изменения на компьютерной томографии, а точность поставленного диагноза составляет 95%.
Выставка «День инноваций Минобороны России» проводится в технополисе «ЭРА» (Анапа, Краснодарский край) для поиска передовых технологий и продукции военного и двойного назначения с определением возможности её применения в интересах военного ведомства.
Организатором мероприятия выступает Военный инновационный технополис «ЭРА» под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны.
Ранее защищающую сразу от гриппа и COVID-19 российскую вакцину начали исследовать на животных.
Еврокомиссар призвал ЕС не рассчитывать на «Спутник V»
Даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Он выразил уверенность, что Европейское агентство лекарственных средств «даст корректную оценку» вакцине, но это не значит, что ее «можно будет производить в достаточном количестве». Как подчеркнул еврокомиссар, «в нормальном случае» потребуются «многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство». «Для нашей цели – привить по возможности всех европейцев летом – «Спутник V» придет попросту слишком поздно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Spiegel.
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