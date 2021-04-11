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11 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 02:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина и Турция обсудили поставки БПЛА Bayraktar
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США и Британия заявили о «российских провокациях» против Украины
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Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб провели телефонные переговоры, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
США и Британия «обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций». Кроме того, они заявили о «необходимости немедленного прекращения наращивания сил и подстрекательской риторики», которые на Западе приписывают России, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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Экс-глава СБУ заявил о миллиардной выплате Украины России и Белоруссии
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Украина за первые три месяца 2021 года добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии 1 млрд гривен, заявил бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.
«Украина выплатила более 1 млрд гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины», – приводит слова Наливайченко РИА «Новости».
По его словам, именно в эту сумму Киеву обошлась покупка электроэнергии в Белоруссии и России. В феврале этого года на украинских электростанциях произошли две аварии и Киев обратился к Минску с просьбой об экстренной поставке электроэнергии. В этом же месяце Украина нарастила в два раза закупки электроэнергии из России.
Напомним, в прошлую пятницу в Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. В начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
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СМИ: Киев впервые поднял в воздух в Донбассе турецкие беспилотники
Украина накануне впервые использовала закупленные у Турции беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили украинские СМИ.
Уточняется, что ударный БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна, сообщает «Украинский милитарный портал».
Ранее военный эксперт Александр Михайловский предположил, что военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2.
Накануне в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Захарова оценила годовые траты США на русофобию и синофобию
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону в 2022 году 715 млрд долларов на сдерживание Москвы и Пекина, назвав обозначенную сумму ценой русофобии и синофобии.
«Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 млрд долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 трлн долларов», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил уверенность, что затраты США себя не оправдают. «Они никакими деньгами нас не сдержат, мы сумеем постоять за себя», – заявил парламентарий. Он также напомнил о современном вооружении в российском арсенале, передает РИА «Новости».
По мнению сенатора, призыв Байдена в первую очередь связан с желанием американских производителей оружия заработать «сумасшедшие деньги». «Поскольку Байден – ставленник крупнейших корпораций, монополий, оружейных в том числе, они рассчитывают, что их допустят к бюджетной кормушке», – пояснил Джабаров.
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, в свою очередь, заметил, что вместо расходов на сдерживание России и Китая Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией. Он также обратил внимание, что каждый новый американский бюджет в последние годы содержит статью на сдерживание России.
«Вашингтон не жалеет средств американских налогоплательщиков для поддержания русофобского лобби в мире», – сказал он. Железняк назвал стратегической целью Байдена «борьбу с российской угрозой». По мнению парламентария, «безумные расходы» на это американский президент может оправдать только страшилками об агрессии, якобы исходящей от России и Китая.
«Американских обывателей надувают за их же собственные деньги, выдумывая врагов Америки, а потом самоотверженно с ними сражаясь, будь у власти в США демократы или республиканцы», – пояснил депутат.
Он подчеркнул, что в отличие от США Россия не создает и не ищет себе врагов, а оборонный бюджет выстраивает из собственных интересов и задач. «Наша готовность к взаимовыгодному и равноправному партнерству укрепляет российско-китайские отношения и позволяет выстраивать сотрудничество с другими странами», – добавил Железняк. Парламентарий выразил уверенность, что именно это раздражает Вашингтон, который уже запутался в санкциях и потерял им счет.
Накануне в Белом доме сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у Конгресса для Пентагона 715 млрд долларов на «противодействие угрозе со стороны Китая» и «сдерживание дестабилизирующего поведения со стороны России».
В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция альянса будет нацелена на сдерживание Китая и России. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю.
Напомним, в декабре 2020 года республиканцы и демократы согласовали военный бюджет на 2021 год в объеме 740,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие цели Пентагон мог потратить эти средства в этом году.
Миг-31 перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном
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Истребитель Миг-31 поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном, сообщили в национальном центре управления обороной России.
В сообщении центра указывается, что «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», передает РИА «Новости».
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», – указывается в тексте.
После разворота иностранного военного самолета от госграницы России Миг-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Подчеркивается, что «полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», нарушения государственной границы России не допущено.
Ранее сообщалось, что число полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ России за год выросло на треть.
В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов
В Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций с задачей проведения провокационных обстрелов территории ДНР, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, представители украинских праворадикальных организаций прибыли «по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики».
В пятницу Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы.
В свою очередь в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Военный эксперт описал сценарий наступления украинской армии в Донбассе
Военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2, предположил военный эксперт Александр Михайловский.
Ранее турецкие СМИ сообщили о намерении Украины приобрести новую партию Bayraktar. Помимо этого, ожидается покупка противотанковых управляемых ракет и бомб с лазерным наведением. По данным сервисов мониторинга за воздушным пространством, ВСУ в последнее время активизировали применение беспилотников в Донбассе, но пока в учебных целях.
Военный эксперт Александр Михайловский предположил, что в преддверии возможного наступления ВСУ, на Донбассе может появится база для беспилотников. Отсюда они смогут вылетать непосредственно к линии разграничения, пишет «Московский комсомолец».
«Я бы предположил, что они создадут пункт управления дронами на базе военного аэродрома в Краматорске. Инфраструктура нужна минимальная, но главное, что аэродром практически у линии разграничения находится. То есть вылетел, отстрелялся и назад. Думаю, что именно так и выглядит хитрый и коварный украинский план – не посылать, по крайней мере, пока солдат, поработать беспилотниками. Насмотрелись турецких мультиков из Карабаха и теперь такие довольные», – заявил Михайловский.
Эксперт посоветовал ополченцам Донбасса почаще «взглядывать на небо».
Ранее в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Украина и Турция обсудили поставки БПЛА Bayraktar
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Главы военных ведомств Украины и Турции Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили поставки беспилотников Bayraktar Киеву, сообщает украинское минобороны.
Министры «отдельно обсудили вопросы развития двусторонних отношений в сфере военно-технического сотрудничества». В частности, они «подробно коснулись хода реализации контрактов, подписанных в декабре», о строительстве кораблей класса «корвет», поставках Bayraktar и боеприпасов. Также обсуждались «возможности по развитию дальнейших проектов, в частности в авиационной отрасли». Стороны, как сообщает Киев, заявили о прогрессе в отношениях в оборонной сфере. Таран подтвердил приглашение министру национальной обороны Турции на празднование 30-й годовщины Дня независимости Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. СМИ сообщили, что Киев впервые поднял в воздух Bayraktar в Донбассе. БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна.
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Эрдоган поддержал «Крымскую платформу»
Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу».
Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), передает РИА «Новости».
«Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Наша принципиальная позиция – непризнание аннексии Крыма. В ходе работы ССВУ мы подтвердили поддержку «Крымской платформы», которая призвана объединить земли Украины. Желаем, чтобы эта платформа стала решением для крымских татар и Украины», – сказал Эрдоган.
По его словам, «повышение стандартов жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину, Турция рассматривает как историческую и гуманитарную обязанность». «У нас есть проекты по строительству мечети для наших братьев крымских татар. Надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем первый шаг для реализации этого проекта», – добавил Эрдоган.
В свою очередь Зеленский сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили безопасность в Черноморском регионе.
«Прежде всего, мы основательно обсудили вопросы безопасности и противодействие вызовам в Черноморском регионе. И стоит отметить, что видение Киева и видение Анкары совпадают относительно самих угроз и путей должного реагирования на эти угрозы», – добавил украинский президент.
Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Киев анонсировал встречу лидеров Германии, Франции и Украины
Встреча лидеров Франции, Германии и Украины запланирована на ближайшей неделе, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
«Будет N3, то есть Франция, Германия и Украина… Я думаю, что это вопрос недели, плюс-минус», – приводит РИА «Новости» слова Арестовича. Он добавил, что Киев не ожидает ничего особенного от встречи советников «нормандского формата», запланированной на 14 апреля.
Также Арестович прокомментировал специальное заседание ОБСЕ. Он считает, что в ОБСЕ должны дать свою оценку действиям России, и занять соответствующую позицию, и тогда россиянам «будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде».
Трехсторонняя контактная группа, как отметил советник украинской делегации, не предназначена для того, чтобы решать «хоть что-то», она существует как вспомогательный орган лидеров «нормандской четверки». По словам Арестовича, в рамках ТКГ решаются «только тактические вопросы», например, пенсии, соцвыплаты.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
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Эрдоган высказался в поддержку минских соглашений
Президент Турции Тайип Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским высказался в поддержку минских соглашений по Донбассу.
«Мы обменялись мнениями о ситуации на Восточной Украине. Верим, что существующий кризис можно решим политическим, дипломатическим путем и в рамках международного права. Мы хотим, чтобы быстрее была снижена эскалация, напряженность, и в рамках минских договоренностей снова был установлен мир. Мы готовы поддерживать этот процесс», – сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».
«Продолжает свою работу миссия ОБСЕ, которая наблюдает за ситуацией на Донбассе. Мы считаем важным, чтобы она работала бесперебойно. Мы продолжим поддержку этой миссии ОБСЕ, в которой с самого начала работали турецкие дипломаты», – отметил президент Турции.
Он добавил, что главная цель Турции – «сохранить Черном море как море мира, покоя и стабильности, и мы ни в коем случае не хотим увеличения градуса напряжения в нашем регионе».
Президент Турции также выразил надежду, что конфликт на востоке Украины будет урегулирован политическим путем при помощи минских договоренностей, передает ТАСС.
Также Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество Турции и Украины в сфере оборонной промышленности не направлено против третьей стороны.
«Мы начали новые консультации в формате 2+2 (переговоры глав МИД и Минобороны двух стран – прим. ВЗГЛЯД), таким образом мы укрепляем координацию между нашими странами. Наше сотрудничество в оборонной промышленности ни в коем случае не является инициативой, направленной против третьих стран», – сказал президент Турции.
Ранее президент Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения».
Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В прошлом году глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе.
Эрдоган поддержал перспективу членства Украины в НАТО
В совместном заявлении по итогам встречи президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский выразили поддержку перспективе членства Украины в НАТО.
Как сообщается в заявлении, речь, в частности, идет о стремлении Киева получить «план действий по членству в НАТО в ближайшем будущем», передает ТАСС.
Напомним, Зеленский находится в Стамбуле в рамках проведения заседания турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня. Эрдоган после встречи с Зеленским высказался в поддержку минских соглашений по Донбассу. Он также поддержал «Крымскую платформу».
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В Госдуме оценили настрой Киева на мирное урегулирование ситуации в Донбассе
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал «иезуитской уловкой» заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Киев настроен на «цивилизованный» путь решения ситуации в Донбассе.
«Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, тем не менее там регулярно происходят обстрелы. Это такая иезуитская уловка», – цитирует RT Бельбека .
По его словам, если бы официальный Киев хотел решить ситуацию в Донбассе, то выполнил бы все пункты Минских соглашений. Пока что наблюдаются только «какие-то метания из стороны в сторону – все, что угодно, только не выполнение взятых на себя обязательств», заключил парламентарий.
Ранее Таран заявил, что слухи о намерениях Киева наступать – не что иное, как «страшилки». При этом министр отверг какие-либо компромиссы в отстаивании интересов страны. Министр призвал к ускоренному вступлению в НАТО, поскольку, по его мнению, это станет «наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества».
В субботу МИД России призвали США обуздать политику Киева. До этого Россия и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины.
Между тем 5 апреля в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
Кроме того, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Украине предрекли «конец государственности» в случае войны в Донбассе
Если Киев развяжет военные действия в Донбассе, это станет концом украинской государственности, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, Киев «развязывает войну», хотя и «понимает, что Россия своих не бросит». Однако «развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности», сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он подчеркнул, что Россия не позволит «втянуть себя в войну или какие-то другие опасные противостояния». Слуцкий отметил, что у России имеются «возможности адекватного реагирования на любые формы угрозы без того, чтобы действовать так, как нас подталкивают наши политические оппоненты», передает РИА «Новости».
По мнению Слуцкого, «Россию провоцируют на войну». Он заявил, что «нашим стратегическим друзьям на Западе нужно подтверждение того, что Россия является с их точки зрения главной угрозой мировой цивилизации нынешнего столетия», передает ТАСС.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил: «Начало боевых действий станет началом конца Украины».
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В МИД России призвали США обуздать политику Киева
Москва ожидает от США эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводит Киев, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Разумеется, ждем эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряженности, которую проводят власти в Киеве», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
Он также сообщил, что Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны, последний разговор состоялся более недели назад на ином уровне.
«Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами», – добавил Рябков.
Во вторник Россия и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины.
Ранее представитель Госдепартамента заявил, что США открыты к общению с Россией по ситуации вокруг Украины.
Тем временем в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.
Кроме того, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.
Украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В Telegram-канале представительства ЛНР говорится, что «за истекшие сутки 9 апреля 2021 года, со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня».
Обстрелам подверглись районы поселка Золотое-5, сел Калиновка, Логвиново и Калиново-Борщеватое.
Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
Ранее в ЛНР сообщили, что армия Украины разместила бронетранспортеры в жилом районе населенного пункта Счастье. Также украинские силовики обстреляли окраины Донецка.
В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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