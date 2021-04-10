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10 апреля, суббота | Последнее обновление — 09:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Бразилия захотела посмотреть на производство «Спутника V» в России
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Миг-31 перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном
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Истребитель Миг-31 поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном, сообщили в национальном центре управления обороной России.
В сообщении центра указывается, что «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», передает РИА «Новости».
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», – указывается в тексте.
После разворота иностранного военного самолета от госграницы России Миг-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Подчеркивается, что «полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», нарушения государственной границы России не допущено.
Ранее сообщалось, что число полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ России за год выросло на треть.
Вице-адмирал призвал проучить корабли США в Черном море
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«России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов. Так он отреагировал на намерение США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
«Не надо бояться американских кораблей в Черном море», – считает вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов. Собеседник напомнил, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал американскую линию в отношении России «тупой». «Я уверен, что в таком случае Москва не оставит без внимания любые действия, которые совершит Вашингтон», – подчеркнул вице-адмирал.
«Если американские корабли все же зайдут в Черное море, то нам следует проучить их с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Хозяева этого региона – причерноморские державы, а не американцы. Мы же не идем к берегам Америки и не демонстрируем там свою боевую мощь», – считает вице-адмирал.
Собеседник также указал, что прерогатива России – это обеспечение мира и спокойствия в акватории Черного моря. «Нам нужно смело и решительно действовать без боязни за рискованный маневр в случае агрессивных действий со стороны США. Иначе, если мы будем все это терпеть, американцы будут продолжать нас провоцировать», – отметил он.
Святашов напомнил историю, когда в ноябре 2020 года в заливе Петра Великого американский корабль «Джон Маккейн» вторгся в российские территориальные воды, на что командир Тихоокеанского флота пригрозил ему тараном. В результате американский корабль вынужден был изменить свой курс. «В этой связи я считаю, что до потопления кораблей дело не дойдет, поскольку американцы слишком трусливы. Но России надо поставить их на место», – заключил вице-адмирал.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Турция уведомила Россию о проходе кораблей США в Черное море
Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении, сообщили в российском посольстве в Анкаре.
«Турция в соответствии с конвенцией направила ее участникам уведомление о проходе военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении», – сказал источник ТАСС.
Ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
Байден решил сэкономить на «сдерживании» России и Китая
Американский президент Джо Байден запросил у Конгресса выделить военным 715 млрд долларов на сдерживание угроз, включая исходящей, по мнению США, от Китая и России угрозы.
«Президентский запрос на 2022 год включает выделение 715 млрд долларов министерству обороны США... Это включает сдерживание Китая. В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».
Напомним, в декабре 2020 года республиканцы и демократы согласовали военный бюджет на 2021 год в объеме 740,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие цели Пентагон мог потратить эти средства в этом году.
Пушков: Госсекретарь США пытается утопить в словах возмутительный поступок своего шефа
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«Заявление Байдена объяснить невозможно. Вашингтону стоило бы принести за него извинения», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя сбивчивые объяснения главы Госдепа Энтони Блинкена того, почему Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
«Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена невразумительно – он ушел в сторону, вместо того, чтобы принести извинения и сказать, что в Вашингтоне надеются, что этот неприятный эпизод не окажет разрушительного воздействия на контакты с Москвой», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Никакого прагматизма, как выразился Блинкен, в персональной атаке Байдена на Путина не было, – подчеркнул собеседник. – Прагматизм предполагает соотнесение целей и средств. Если США хотят взаимодействовать с Россией, то это заявление было недопустимо и оно требует извинений. Если не хотят – тогда не надо делать вид, что это не так».
По словам Пушкова, заявление главы Соединенных Штатов в адрес российского президента объяснить невозможно. «Со стороны Байдена это намеренная атака личного характера – оскорбительная по содержанию и недопустимая по сути. Теперь Блинкен пытается утопить в словах крайне неблаговидный поступок американского лидера», – считает сенатор. «Слова Байдена вызывают удивление еще и потому что ему самому необходимы контакты с Путиным для решения ряда международных вопросов, – поясняет Пушков. – Сейчас, к примеру, он хочет провести саммит по вопросам климата в онлайн-формате. Он подумал о том, как его приглашение принять участие в этом саммите сочетается с таким выпадом?»
«Иными словами, глава США ставит под серьезный вопрос свои же инициативы. Это отражает лишь свойственное для него позерство и крайнюю непродуманность его действий. Во всяком случае в моих глазах авторитетность Байдена как лидера после его скандального заявления резко упала», – заключил сенатор.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил личный выпад Джо Байдена в адрес Путина «политическим прагматизмом». При этом он отметил, что в то же время Байден остается «открытым к сотрудничеству с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
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Турецкая компания Baykar подтвердила покупку беспилотников Украиной
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Киев уже приобрел турецкие ударные беспилотники Bayraktar, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано, сообщили в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar.
«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военные сотрудничество, то не с нами, а с министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами – это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», – сообщили в пресс-службе Baykar, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-служба офиса главы украинского государства сообщила, что Анкара и Киев планируют подписать ряд двусторонних документов во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.
«Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Глава государства встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под сопредседательством президентов двух государств будет проведено девятое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Ранее администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Захарова рассказала о сочиняемых США небылицах про содержание Навального
Вашингтон сочиняет небылицы об условиях содержания Алексея Навального, при этом в самих США нарушают права заключенных, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы ставим перед американской стороной вопрос и делаем это постоянно на самых разных уровнях, вопрос об освобождении всех несправедливо осужденных или задержанных российских гражданах и о возвращении их на Родину по гуманитарным соображениям. Однако официальный Вашингтон, который постоянно озабочен правами человека во всем мире, но только не у себя дома, игнорирует наши аргументы», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Он добавила, что вместо этого в США «просто сочиняют небылицы, рассказывают какую-то чушь про условия содержания российских осужденных, в частности, Навального».
28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.
Соловьев резко раскритиковал главу Госдепа за оправдание оскорблений Байдена в адрес Путина
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«Это не политический прагматизм, а прямое нарушение элементарных дипломатических приличий», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя объяснение главы Госдепа Энтони Блинкена того, почему Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
«Каждый раз Блинкен умудряется отвечать на вопрос, который ему не задавали», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Собеседник охарактеризовал попытку Энтони Блинкена объяснить ситуацию приверженностью президента «политическому прагматизму», как «крайне неудачную».
«Это вовсе не политический прагматизм, а прямое нарушение элементарных дипломатических приличий», – уверен журналист. Соловьев подчеркнул, что такие заявления американского истеблишмента в очередной раз заставляют задуматься, понимают ли американцы смысл слов, которые употребляют.
«Кроме того, поведение президента США в отношении России полностью противоречит указанной концепции, поскольку резкие личные выпады загоняют отношения между странами в тупик. Если Байден считает, что он вправе говорить такое, то он должен быть готов выслушать многое и о себе», – полагает журналист.
При этом Соловьев отметил, что в России, как известно, в отличие от США, к дипломатии относятся по-прежнему с уважением, «и в целом у нас люди вежливые». «Грубости такого уровня с нашей стороны, конечно, Байден не услышит. Но это не значит, что мы что-то забываем или считаем то, что было сказано Байденом, приемлемым», – пояснил собеседник.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил личный выпад Джо Байдена в адрес Путина «политическим прагматизмом». При этом он отметил, что в то же время Байден остается «открытым к сотрудничеству с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
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В Европе предсказали столкновение ступени советской ракеты с американским спутником
Ступень советской ракеты-носителя «Космос-3М» в космосе может столкнуться с неработающим американским военным метеоспутником, это следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST).
Вторая ступень «Космос-3М», которую запустили в мае 1981 года, и метеорологический аппарат DMSP, отправленный на орбиту в 1978 году, могут столкнуться в пятницу, 9 апреля в 20.18 мск на высоте около 800 километров, передает РИА «Новости».
Объекты могут разойтись без столкновения на расстоянии в 21 метров, вероятность столкновения составляет порядка 20%, в случае, если они все же столкнутся, то на орбите могут образоваться порядка 4 млн обломков.
Эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл отметил, что сближение этих объектов ожидается над Чукоткой.
В марте неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков.
Российские ракетные корабли уничтожили условного противника в Черном море
Малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек» Черноморского флота провели стрельбы по условному кораблю противника, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«В ходе мероприятия экипажи кораблей получили команду на применение оружия по «вражескому» кораблю. По легенде учения корабль условного противника предпринял попытку установки минных заграждений на маршруте перехода кораблей Черноморского флота», – цитирует сообщение ЧФ РИА «Новости».
Отряд кораблей получил разведывательные данные с беспилотного летательного аппарата, перешел в назначенный район, нашел и уничтожил корабль «противника», совершавшего незаконные действия.
«Вражеский» корабль имитировал морской щит-мишень. В ходе учений расчеты провели зачетные стрельбы по макетам плавающих мин.
Напомним, в начале апреля Черноморский флот России приступил к контрольной проверке расположенных в Крыму и Краснодарском сил. В ходе маневров планируется отработать действия по наступлению и обороне.
В МИД прокомментировали повышенную активность НАТО в Черном море
Повышенная активность Североатлантического альянса в Черном море осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе, заявил замглавы МИД Александр Грушко, комментируя проход американских военных кораблей через Босфор.
«Повышенная натовская активность в Черном море – это фактор, который осложняет ситуацию в сфере безопасности в черноморском регионе», – сказал Грушко, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о контактах Москвы и Анкары в связи с проходом американских кораблей в Черное море, высокопоставленный дипломат отметил, что «есть соответствующие механизмы оповещения».
Ранее источник в МИД Турции сообщил, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. После этого Турция направила участникам Конвенции Монтре, в том числе России, уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении.
США оказалось «не совсем ясно» происходящее на границе с Украиной
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины, происходящее там «не совсем ясно».
«Мы бы хотели большей ясности. Мы бы хотели, чтобы Россия была более транспарентной в том, что она делает с этим наращиванием сил в Крыму, а также вдоль восточной границы Украины. Это не совсем ясно», – приводит ТАСС ответ Кирби на просьбу прокомментировать ситуацию на российско-украинской границе.
По версии представителя Пентагона, действия России якобы «не способствуют стабильности и безопасности там». «Мы призываем Россию, как я уже говорил в прошлом, быть более транспарентной в отношении своих намерений», – заявил Кирби.
«Тот факт, что они не транспарентны, только приводит к большей нестабильности, большей незащищенности, – полагает он. – Мы следим за этим [происходящим] очень внимательно». Представитель Пентагона также повторил утверждения пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая выступила с утверждением, что Россия якобы сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года. «Мы помним о конкретной угрозе, которую представляют российские военнослужащие», – заявил Кирби.
«Мы регулярно проводим операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США]. Я не собираюсь ни прогнозировать, ни рассуждать ни о гипотезах, ни о будущих операциях. Это обычные маневры ВС США, и мы, очевидно, координируем с Турцией в рамках конвенции Монтре вход [кораблей] в Черное море», – сказал представитель Пентагона в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что два корабля ВМС США на следующей неделе пройдут через пролив Босфор в Черное море и будут находиться там до 4 мая. По словам Кирби, в этом «нет ничего нового».
«Мы будем летать, плавать и проводить операции везде, где это разрешено международным правом. Вот в чем дело. И очевидно, что мы очень серьезно относимся к своим обязательствам по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования», – заявил пресс-секретарь Пентагона.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. При этом Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе.
В четверг главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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Захарова оценила годовые траты США на русофобию и синофобию
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону в 2022 году 715 млрд долларов на сдерживание Москвы и Пекина, назвав обозначенную сумму ценой русофобии и синофобии.
«Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 млрд долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 года выросшем до 26,9 трлн долларов», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.
В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров выразил уверенность, что затраты США себя не оправдают. «Они никакими деньгами нас не сдержат, мы сумеем постоять за себя», – заявил парламентарий. Он также напомнил о современном вооружении в российском арсенале, передает РИА «Новости».
По мнению сенатора, призыв Байдена в первую очередь связан с желанием американских производителей оружия заработать «сумасшедшие деньги». «Поскольку Байден – ставленник крупнейших корпораций, монополий, оружейных в том числе, они рассчитывают, что их допустят к бюджетной кормушке», – пояснил Джабаров.
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, в свою очередь, заметил, что вместо расходов на сдерживание России и Китая Белый дом мог бы более эффективно бороться с пандемией. Он также обратил внимание, что каждый новый американский бюджет в последние годы содержит статью на сдерживание России.
«Вашингтон не жалеет средств американских налогоплательщиков для поддержания русофобского лобби в мире», – сказал он. Железняк назвал стратегической целью Байдена «борьбу с российской угрозой». По мнению парламентария, «безумные расходы» на это американский президент может оправдать только страшилками об агрессии, якобы исходящей от России и Китая.
«Американских обывателей надувают за их же собственные деньги, выдумывая врагов Америки, а потом самоотверженно с ними сражаясь, будь у власти в США демократы или республиканцы», – пояснил депутат.
Он подчеркнул, что в отличие от США Россия не создает и не ищет себе врагов, а оборонный бюджет выстраивает из собственных интересов и задач. «Наша готовность к взаимовыгодному и равноправному партнерству укрепляет российско-китайские отношения и позволяет выстраивать сотрудничество с другими странами», – добавил Железняк. Парламентарий выразил уверенность, что именно это раздражает Вашингтон, который уже запутался в санкциях и потерял им счет.
Накануне в Белом доме сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден запросил у Конгресса для Пентагона 715 млрд долларов на «противодействие угрозе со стороны Китая» и «сдерживание дестабилизирующего поведения со стороны России».
В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция альянса будет нацелена на сдерживание Китая и России. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие России и Китаю.
Напомним, в декабре 2020 года республиканцы и демократы согласовали военный бюджет на 2021 год в объеме 740,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие цели Пентагон мог потратить эти средства в этом году.
США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор
Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через Босфор в Черное море, сообщает телеканал NTV.
США обязаны уведомлять Турцию о проходе своих военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы согласно конвенции Монтре, передает РИА «Новости».
При этом в Пентагоне отказались комментировать данные сообщения СМИ о проходе кораблей.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине.
При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
До этого в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.
Вице-адмирал Петр Святашов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы.
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В армии России решили создать первое подразделение с ударными роботами
Первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами, будет создано в армии России, в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения, сообщили в Минобороны.
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в пятницу проверил выполнение государственного оборонзаказа компанией 766 УПТК, где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.
«Как доложил министру обороны начальник главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров, в Вооруженных силах России будет создано первое подразделение с ударными роботами, в состав которого войдут пять робототехнических комплексов «Уран-9» или 20 боевых машин», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Как пояснили в Минобороны, «для выработки методик и форм применения подразделений с робототехническими комплексами на базе одного из научно исследовательских центров Минобороны сейчас формируется опытное подразделение». «Затем на базе этого центра будет вестись подготовка личного состава, который в дальнейшем в рамках подразделений будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы «Уран-9» в строевых частях», – добавили в министерстве.
В Минобороны уточнили, что ранее «Ураны-9» применялись только как отдельные комплексы.
Боевой робот «Уран-9» выпускается 766 УПТК. Его вооружение состоит из 30-миллиметровой автоматической пушки, противотанковых управляемых ракет «Атака», а также огнеметов «Шмель».
Напомним, в среду Минобороны показало робота для космоса и глубоководной работы.
Подразделения ПВО в Арктике подняли по тревоге
Подразделения противовоздушной обороны Северного флота были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщила пресс-служба флота.
«В ходе проверки ракетные полки, части обеспечения и охраны отработали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решили задачи выхода в позиционные районы, выполнили ряд практических мероприятий по решению задач противовоздушной обороны военно-морских баз Северного флота», – передает РИА «Новости» сообщение СФ.
Отмечается, что боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» обеспечили прикрытие критически важных объектов от средств воздушного нападения условного противника с проведением электронных пусков ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак.
В рамках проверки также было проанализировано состояние соединений и частей по всем вопросам: от знаний личным составом должностных обязанностей и требований руководящих документов до состояния материально-технической базы, вооружения и военной техники.
«В проверке боевой готовности также принял участие зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на архипелаге Новая Земля», – добавили на флоте.
Всего в мероприятиях проверки было задействовано несколько тысяч человек личного состава и порядка 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит», обеспечивающие защиту госграницы в Арктике.
Напомним, в декабре Россия завершила строительство военной базы на Земле Франца-Иосифа.
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