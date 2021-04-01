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ОПЕК+ продлила механизм компенсации недосокращенной добычи
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Действие механизма компенсации недосокращенных ранее объемов добычи нефти будет продлено до конца сентября этого года, к такому решению пришли страны ОПЕК+.
«Министры согласились ... о продлении периода компенсации до конца сентября 2021 года», – передает сообщение РИА «Новости».
Страны, отстающие в выполнении своих обязательств страны, до 15 апреля должны представить планы по компенсации за перепроизводство. В рамках разработанной ОПЕК+ схемы, отстающие в выполнении своих обязательств страны могут позже сократить свою добычу сверх целевого объема, чтобы компенсировать свой «долг».
Между тем, Россия нарастит добычу нефти за май-июль в рамках сделки ОПЕК+. «Что касается России, как вы знаете, в предыдущем месяце были приняты отдельные решения, которые нам позволили из нашей квоты уже частично восстановить добычу, у нас остаток остался 114 тыс. баррелей в сутки, и мы также равномерно, вместе со всеми странами, используем восстановление этой добычи в течение трех месяцев», – сказал вице-премьер России Александр Новак.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман сообщил, что Россия согласилась не наращивать добычу пропорционально, а распределить оставшийся в рамках ее обязательств по сделке объем в течение трех следующих месяцев и увеличить добычу в мае и июне на 39 тыс. баррелей в сутки, а в июле – на 38 тыс.
ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на март они составляли 7,05 млн баррелей в сутки.
В марте 2021 года ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти России в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, Казахстана – на 20 тысяч.
Появились фото мешающих укладке «Северного потока – 2» судов
Компания-оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG опубликовала фото кораблей, которые мешают завершению прокладки трубопровода.
Снимки публикует РИА «Новости» в Telegram.
Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил, что в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток – 2» замечена повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, эти действия носят провокационный характер и могут привести к повреждению газопровода.
Минин напомнил, что при реализации подобных проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве.
Эксперт предположил ответ Генштаба России на претензии США о войсках на границе с Украиной
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«Скорее всего, Герасимов напомнил Милли о том, что внутри страны мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя телефонный разговор глав генштабов США и России о якобы наращивании военной мощи России у границ с Украиной.
«Думаю, что в разговоре Герасимова и Милли речь могла идти о том, что на территории Российской Федерации мы имеем право размещать свои войска там, где считаем нужным. Ни перед кем мы отчитываться не обязаны», – предположил доктор военных наук Константин Сивков.
Отвечая на вопрос о якобы наращивании российских войск на границе, эксперт напомнил о военных учениях НАТО «Защитник Европы – 2021», которые будут проводиться в том числе вблизи российских западных границ. «Мы не можем спокойно наблюдать, как на наших границах наращивает свою военную мощь НАТО», – подчеркнул Сивков.
Эксперт также добавил, что недавние заявления Украины о наращивании своих войск в районах Донецка и Луганска свидетельствуют о высокой вероятности нового вооруженного конфликта. «В ДНР и ЛНР находятся граждане России, которых мы в соответствии с Конституцией РФ обязаны защищать. Поэтому мы вполне на законных основаниях можем наращивать свои вооруженные силы на западных границах страны», – заключил Сивков.
Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. До этого в Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что разговор глав генштабов США и России мог касаться вопроса наращивания военной мощи России у границ с Украиной. США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей».
Накануне ВЗГЛЯД писала о проведении трехсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции, которые обсудили широкую повестку: от коронавируса и кризиса в Белоруссии до ситуации в Сирии и Ливии. При этом тема Украины и войны в Донбассе – будучи одной из ключевых – обсуждалась без Зеленского. По мнению экспертов, переговоры свидетельствуют о большом потенциале формата «евротройки» с участием России и уже вызвали в Киеве нервозную атмосферу.
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МВД Грузии оштрафовало Познера на 600 долларов
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Телеведущий Владимир Познер, вынужденный спешно покинуть Тбилиси в день своего рождения в четверг из-за преследований активистами молодежных радикалов – сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, оштрафован за нарушение правил изоляции и карантина, действующих в стране в связи с пандемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Вместе с Познером в Грузию прибыло 40 человек, оштрафован еще 31 нарушитель, остальные правил не нарушали.
Штраф за нарушение правил изоляции составляет 2 тыс. лари (около 600 долларов).
За нарушение правил работы в условиях пандемии коронавируса гостиница «Винотель», где находились Познер с друзьями, оштрафована на 10 тыс. лари (около 3 тыс. долларов).
Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
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Боррель назвал агрессией решение России о высылке дипломатов
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал агрессией решение России выслать троих европейских дипломатов, участвовавших в несогласованных акциях протеста в январе.
Глава европейской дипломатии в интервью телеканалу France 24 сообщил, что целью его поездки в российскую столицу в начале февраля была проверка отношения Москвы к ЕС. Ответ, считает Боррель «был ясным» и «агрессивным», передает РИА «Новости».
«Я был не унижен, а скорее столкнулся с агрессией. Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии. Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи», – сказал он.
Боррель прибыл в Москву с визитом 4 февраля. На следующий день МИД сообщил, что дипломаты Швеции, Польши и Германии, участвовавшие в несогласованных акциях в России, объявлены персонами нон грата и покинут страну. Министр иностранных дел Сергей Лавров тогда заявил, что высылка дипломатов не была приурочена к визиту Борреля.
В марте Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом. Он также указал, что Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него.
Президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем в марте назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. В то же время в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой.
В Германии запустили сухопутную ветку «Северного потока – 2»
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В Германии введена в эксплуатацию вторая нитка трубопровода Eugal, который в будущем будет принимать газ из «Северного потока – 2»; к настоящему моменту он достиг полной мощности, сообщила компания-оператор Gascade.
«После чуть более двух с половиной лет строительства европейский газовый трубопроводный узел Eugal достиг полной транспортной мощности с двумя трубопроводами и насосной станцией. Первая нитка транспортировала газ с 1 января 2020 года. Вторая нитка и насосная станция введены в эксплуатацию сегодня, и они расширили мощность транспортировки до 55 млрд кубометров природного газа в год», – передает сообщение компании РИА «Новости».
Первая нитка Eugal мощностью 30,9 млрд кубометров газа была запущена 1 января 2020 года. Через это ответвление временно транспортируется часть газа, поступающего по первому российско-германскому газопроводу «Северный поток».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта «Северный поток – 2» и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию?
Российский генерал ответил на шутку британской королевы про российские самолеты
Пилоты российских стратегических бомбардировщиков, которых берут на сопровождение истребители ВВС Великобритании, ведут воздушную разведку, и эта задача – не из области первоапрельских шуток, заявил экс-начальник Дальней авиации (1997-2002) генерал-лейтенант Михаил Опарин.
«Когда нас брали на сопровождение британские самолеты, мы испытывали только чувство морального удовлетворения. Никакого дискомфорта от этого не было – чтобы они вышли и нас сопровождали, было нашей задачей номер один. Мы же вели воздушную разведку и описывали все самолеты, которые нас сопровождали, потом уточняли, с каких аэродромов и какого расстояния они вылетали», – передает РИА «Новости» слова Опарина.
Генерал пояснил, что во времена холодной войны советские бомбардировщики летали над странами НАТО только боевыми порядками, теперь же – парами по заранее разработанной программе, утвержденной Верховным главнокомандующим.
Ранее королева Великобритании Елизавета II в ходе посещения мемориала австралийским летчикам пошутила о частом сопровождении британскими ВВС российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. В ответ глава эскадрильи Мэтье Сандер пошутил, что ВВС Австралии (входят в Британское содружество) «очень весело преследовать русских».
Утечку воздуха на МКС связали с кораблями США и Европы
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К утечке воздуха в модуле «Звезда» могло привести использование кораблей США и Европы для управления ориентацией МКС, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Как рассказал источник РИА «Новости», эксперты рассматривают такой вариант среди «причин появления негерметичности корпуса». Не исключается, что «нерасчетные мощные нагрузки» возникали «при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV». Источник сообщил, что «утечка воздуха может идти через герметичные вводы» – «места, где кабели или трубопроводы выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля».
В 2008–2015 годах на МКС побывали пять кораблей ATV, они стыковались к «Звезде». С помощью ATV управляли ориентацией МКС в пространстве и корректировали орбиту. До 2011 года для этого также использовались шаттлы США.
Напомним, причина появления трещин в промежуточной камере модуля «Звезда» пока не известна. Впервые о потере воздуха в этом месте стало известно еще в 2019 году. Судя по всему, в 2020 году проблема просто усилилась. Предполагаются самые разные варианты возникновения этой трещины, от усталости металла до удара во время стыковки.
Генри Резник: Москалькова добилась системных подвижек с защитой прав граждан
«Татьяна Москалькова – не только правовед высокого класса, но и неравнодушный человек. Ей удалось очень много сделать на своем посту и прекрасно, что именно она продолжит защищать права человека в нашей стране», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Генри Резник, комментируя предложение президента переназначить ее уполномоченным по правам человека в России.
«Внесение Владимиром Владимировичем [Путиным] кандидатуры Татьяны Москальковой на пост уполномоченного по правам человека – очень правильное решение, – сказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов, член СПЧ Генри Резник. – Как эксперт я взаимодействовал со всеми предыдущими омбудсменами и могу подтвердить, что все они достойно исполняли свои обязанности, все пытались добиться подвижек в этой сфере. Но Татьяну Николаевну я бы все-таки выделил, потому, что с ее участием произошли серьезные, системные подвижки с защитой прав граждан. Принят целый ряд специальных законов, – например, о дополнительных мерах поддержки детей-сирот. То есть внимание института уполномоченных расширилось от поддержки отдельных людей на целые группы наших соотечественников».
«В целом, при ней, мне кажется, значительно повысилось доверие людей к этому институту. Это выражается, в частности, в статистике обращений граждан, которую она озвучила в докладе президенту. Люди поверили, что через уполномоченного и его аппарат можно всерьез защитить свои права», – подчеркнул собеседник.
По мнению Резника, успех Москальковой опирается и на личные качества омбудсмена. «Во-первых, Москалькова – глубокий правовед. У нее значительные работы в области теории права, уголовно-процессуального права, нравственных основ правосудия. Плюс к этому – богатый практический опыт. Это сочетание как нельзя лучше способствует ее деятельности», – считает адвокат.
При Москальковой в полную меру заработал экспертный совет, на котором рассматриваются вопросы совершенствования законодательства, судебной практики, отметил Резник, а кроме того – значительно укрепился институт уполномоченных в регионах страны, активнее защищаются права наших граждан за рубежом.
«Татьяна Николаевна – неравнодушная, отзывчивая женщина. Она способна проникнуться болью другого человека, его проблемами, – продолжает юрист. – Я лично знаю много случаев, когда она буквально срывалась с места и летела в какую-то тьмутаракань на помощь людям, чтобы разобраться в жалобе на месте. Было несколько десятков случаев, когда она лично направляла или поддерживала ходатайства защиты по конкретным делам, и это вмешательство уполномоченного приводило к изменению меры пресечения, а то и к пересмотру приговора. Вот почему я могу только приветствовать решение президента».
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад об итогах работы ее аппарата за прошлый год.В ходе встречи президент отметил рост доверия граждан к институту уполномоченного, о чем свидетельствует, в том числе, количество обращений – более 205 тыс. за пять лет. Глава государства выделил активную правозащитную работу Москальковой в период пандемии, а также вклад омбудсмена в защиту прав граждан России за рубежом, говорится на сайте Кремля.
По итогам доклада Путин вновь внес кандидатуру Москальковой для переназначения на пост уполномоченного по правам человека.
Байден вновь споткнулся на трапе самолета
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Американский лидер Джозеф Байден вновь оступился во время посадки в самолет, видеозапись с подъемом по трапу президента США опубликовали СМИ.
В ролике, опубликованном изданием The Hill в Twitter, Байден осторожно поднимается на борт самолета и неожиданно оступается. Президенту США на этот раз удалось сохранить равновесие и продолжить движение.
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Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
При этом Дональд Трамп – младший усомнился в том, что падение главы американского государства при подъеме на самолет вызвано сильным ветром. В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.
Познер улетел из Тбилиси после атаки радикалов
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Телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете с сопровождающими лицами в связи с преследованиями активистов молодежных радикалов из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности
. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
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Устроивший ДТП на Садовом кольце блогер выдавал себя за приехавшего в Донбасс ополченца
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Блогер и пранкер Эдвард Бил, который, по информации правоохранительных органов, участвовал в смертельном ДТП на Садовом кольце, был в прошлом замешан в нескольких скандалах, обсуждавшихся в Сети.
В видео, опубликованном на YouTube-канале «Компот», блогер рассказывал о целях своего пребывания в Донбассе. Эдвард Бил, стоя в военной форме и с автоматом в руках, сообщил, что приехал в Донбасс воевать против фашизма. В подписи под видео указано, что оно снято в июне 2015 года.
Позже в интервью телеведущей Ксении Собчак пранкер рассказал, что его участие в боевых действиях в Донбассе было постановкой. На самом деле, съемки проходили в Подмосковье, и за них Бил получил гонорар. В действительности же блогер служил в Калуге, писал «Московский комсомолец».
Также сообщалось о конфликте пранкера с консультантом одного из магазинов, ставшим жертвой розыгрыша блогера. Тогда продавец, разозлившись, пытался вытолкнуть Эдварда Била из магазина, однако тот нокаутировал сотрудника торговой точки, а позже якобы скрылся от уголовного преследования в Таиланде. Есть в Сети и видеозаписи с участием блогера в известной телепередаче «Час суда», где он играл роль подсудимого, вернувшегося из колонии и избившего девушку за то, что та ему изменила, передает Swyper.
Ранее на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине, его пытаются извлечь. По данным ГИБДД, аварию спровоцировала выехавшая на встречную полосу движения машина, серьезно пострадала женщина-водитель.
Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, на ней запечатлено, как один из автомобилей выехал на встречную полосу. Среди разбитых машин – спорткар Audi RS6 одного из последних поколений, стоимость которого от 9 – 10 млн рублей. Предположительно, его водитель и был виновником ДТП. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил. Он заявил, что не виновен в аварии с пятью машинами. Но заявил, что за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.
Однако свидетели аварии утверждают, что видеоблогер все же был за рулем Audi в момент ДТП, а затем пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и обвинила Била в провоцировании ДТП, сообщает Lenta.
В ГИБДД по столице подтвердили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году.
США заявили Чехии о нежелательности сотрудничества с Росатомом
Посольство США в Праге прокомментировало тендер на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы», на участие в котором претендует Росатом.
Помимо Росатома, на участие в тендере претендуют американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP; китайской China General Nuclear Power отказано в участии. Пресс-секретарь посольства США Гриффин Розелл заявил, что решение «лежит только на Чешской республике», но Вашингтон «настоятельно призывает вести прозрачную процедуру отбора», которая «имеет приоритетом национальную безопасность». Розелл напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждал, что Россия и Китай якобы «используют доступ к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям, чтобы оказать давление» на союзников США и «вбить клин».
Seznam пишет, что в марте Блинкен призвал главу правительства Чехии Андрея Бабиша охранять критически важную инфраструктуру, включая ядерную энергетику. В среду члены Сената Чехии во второй раз за полгода приняли постановление, в котором указывают на участие российской фирмы в тендере как на угрозу национальной безопасности, передает РИА «Новости».
В мае сообщалось, что правительство Чехии одобрило секретный документ, по которому от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» могут отстранить российские и китайские компании.
Блогер Эдвард Бил опроверг причастность к смертельному ДТП в центре Москвы
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Блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль) заявил, что в аварии с пятью машинами, которая произошла на Садовом кольце в Москве, за рулем его Audi RS 6 Avant находился его приятель, сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте. В результате этого ДТП погибла женщина.
«Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло... Я не знаю, где он (друг)», – цитирует блогера РИА «Новости».
Один из очевидцев сообщил, что в результате аварии пострадал мужчина в черном автомобиле, спасатели извлекали его около часа.
Ранее на Садовом кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало после аварии в машине, его пытаются извлечь.
По данным ГИБДД, аварию спровоцировала выехавшая на встречную полосу движения машина, серьезно пострадала женщина-водитель. Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале сообщил, что она погибла на месте происшествия.
Также департамент опубликовал видеозапись с моментом происшествия, на ней запечатлено, как один из автомобилей выехал на встречную полосу.
Между тем источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что за рулем находился сам блогер Эдвард Бил.
В ГИБДД по столице подтвердили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу.
США ознакомились с заявлениями Киева о российских войсках у границ Украины
Вашингтон ознакомился с заявлениями представителей армии Украины о том, что Россия якобы наращивает военное присутствие у границ, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
По его словам, США обсуждают «озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с союзниками по НАТО», передает РИА «Новости».
Кирби сказал, что разговор глав Генштабов США и России мог касаться «этого вопроса и этих опасений». США «обратились к России», чтобы «получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит». Однако Кирби оказался «не готов представить больше подробностей», передает ТАСС.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с начальником Генштаба ВС России – первым замминистра обороны страны генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком. В Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на границе с Украиной.
Байден-младший потратил нажитые на Украине деньги на алкоголь и наркотики
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Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики, говорится в его книге «Прекрасные вещи» (Beautiful Things).
Выдержки из книги, которая поступит в продажу 6 апреля, были опубликованы в электронной версии газеты Washington Post. В своих мемуарах Хантер Байден подчеркивает, что, если бы ему представилась такая возможность, он не стал бы начинать работу в украинской компании. Он признается, что полученные от Burisma деньги только обострили его зависимость от алкоголя и наркотиков, которые разрушили его отношения с семьей и карьеру. Сын главы государства подробно рассказывает о том, как боролся с наркоманией после смерти своего брата от рака в 2015 году. В книге говорится о том, как он лечился в реабилитационных центрах, как его семья помогала ему бороться с алкогольной и наркотической зависимостью.
«Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по 59 долларов за ночь, испугал свою семью еще больше, чем самого себя», – приводит ТАСС текст книги.
При этом сын американского лидера не считает неэтичным начало своей работы в Burisma, когда Байден-старший занимал пост вице-президента США. Он признает, что политическая карьера его отца помогла ему, но утверждает, что ни он, ни его отец не сделали ничего противозаконного, особенно в том, что касается Burisma.
Напомним, ФБР получило ноутбук Хантера Байдена с письмами, свидетельствующими о его зарубежных контактах, включая контакты на Украине и в Китае. Байден отметил, что сообщения, связанные с этим компьютером, не что иное, как дезинформация со стороны России. При этом представители ФБР и Минюста США согласились с разведкой в том, что ноутбук не является частью российской дезинформационной кампании против Байдена. Экс-глава американского государства Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.
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