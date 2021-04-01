Страны ЕС за год пандемии нарушили все положения декларации прав человека В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса 1 апреля 2021, 11:27

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 9169 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9169 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2151, Санкт-Петербурге – 710, Московской области – 560. Всего в стране выявлено 4 554 264 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 176 419 человек, из них 10 247 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 99 233 человека. Накануне, 31 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8275. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 894. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Власти Москвы назвали число заболевших коронавирусом после прививки 31 марта 2021, 22:12

Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Текст: Антон Антонов

После вакцинации лишь около тысячи жителей Москвы заболели COVID-19 – это около 0,1% от общего числа привившихся, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития города. Учитываются вакцинированные, у которых «после прививки вторым компонентом прошло более двух недель». Как пояснили в пресс-службе, «единая цифровая платформа здравоохранения позволяет отслеживать состояние вакцинированных». Примерно 76% заболевших переносят COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, передает РИА «Новости». Отмечается, что иммунитет начинает формироваться уже после первой прививки. Вторая доза вакцины усиливает иммунный ответ организма, а также обеспечивает более продолжительный эффект. Однако формирование иммунитета происходит индивидуально, так что по-прежнему требуется соблюдать меры предосторожности, передает ТАСС. Напомним, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург указывал, что случаи заражения COVID-19 у вакцинированных одним компонентом «Спутника V» редки, двумя – единичны. Меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы сформировался иммунитет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Австрия объявила о скором начале закупок «Спутника V» 31 марта 2021, 16:07

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Австрия уже на следующей неделе может заказать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил канцлер страны Себастьян Курц после встречи с послом России Дмитрием Любинским. «Мы на последних метрах, и заказ «Спутника V» может произойти, вероятно, уже на следующей неделе», – передает слова канцлера РИА «Новости». Напомним, Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». До этого он призывал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса. Между тем ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрушают миф об агрессивной России и необходимости ее международной изоляции. Председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш заявил, что «Спутник V» является безопасным и действенным средством, закупка препарата поможет преодолеть нехватку вакцин. В Киеве объявили о введении жесткого карантина 31 марта 2021, 20:48 Текст: Елизавета Булкина

Мэр Киева Виталий Кличко ввел в украинской столице жесткий карантин, который будет действовать как минимум с 5 по 16 апреля, заявив, что у властей «нет другого выбора». «Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!» – написал он в своем Telegram-канале. С понедельника, 5 апреля, в Киеве закрываются все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников жизненно важных предприятий. Руководители должны перевести сотрудников на дистанционный формат работы или предоставить им отпуска. Предприятия общественного питания смогут работать навынос или доставку, а продуктовые ярмарки закрываются с 1 апреля. «Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля. Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий», – написал Кличко. Минздрав Украины ранее сообщал, что Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года. Вирусолог рассказал, каких домашних животных рекомендуется привить от коронавируса 31 марта 2021, 18:23

Фото: Jean-Michel Labat/Auscape/UIG/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Коронавирусной инфекции наиболее подвержены семейства кошачьих и норки. Но прививать всех подряд животных вышедшей российской вакциной против COVID-19 для зверей не стоит, рассказал газете ВЗГЛЯД профессор вирусологии Александр Чепурнов. Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что российская вакцина против коронавирусной инфекции для животных готова и уже доступна для заказа. Тем не менее в ведомстве пояснили, что не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних питомцев. «Кошачьи и норки наиболее подвержены заболеванию коронавирусом – это уже очень хорошо известно. Но для того, чтобы понять, какие животные еще точно могут болеть и быть переносчиком заболевания, нужно проводить дополнительные исследования», – говорит ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов. Он рассказывает, что с самого начала проблема с коронавирусом, причем еще с самым первым, с SARS 2002 года, заключалась в том, что не удавалось найти существо, на котором можно было бы проводить исследования по разработке вакцины. В начале пандемии COVID-19 обнаружили, что вирус заражает кошек, но в итоге и они не подошли для экспериментов, поскольку для испытаний необходимо, чтобы животное очень сильно болело вирусом, а не просто являлось переносчиком. «Мы тоже проводили эксперименты с кошками – они хорошо заражаются, но никакой особой клинической картины не заметно, поэтому какие-либо выводы делать очень сложно, можно только на косвенные признаки, биохимию и так далее обращать внимание, а это у них очень индивидуально, как и у человека. То есть у кого-то в мозгу было много вирусов, у каких-то животных в легких и так далее», – рассказывает профессор. Но наблюдения показали, что животные из семейства кошачьих очень хорошо переносят вирус и, соответственно, способны обмениваться вирусом между собой и своими хозяевами, а это опасно. Касательно заболевания норок, вирусолог напоминает случай в Дании, где COVID-19 был обнаружен у питомцев, из-за чего местные власти приняли решение истребить их. В ноябре прошлого года коронавирус зафиксировали также у норок в США, Испании, Нидерландах, Италии и Швеции. «Эти два установленных вида (кошачьи и норки – прим. ВЗГЛЯД) необходимо провакцинировать, чтобы постепенно все-таки прижать вирус, хотя не уверен, что это удастся сделать, и нам придется регулярно ревакцинироваться. Тем не менее владельцам этих животных не стоит сразу же бежать делать прививку питомцам, особенно если они не выходят у них на улицу и не контактируют ни с кем, кроме проживающих с ними людей. Здесь скорее вакцинация показана животным цирков, зоопарков, тех, кто постоянно со всеми контактируют», – считает Чепурнов. Также специалист рекомендует владельцам домашних животных дождаться массового производства вакцины. Кроме того, профессор рассказывает, что когда он со своей командой работал над инактивированной (убитой) вакциной, они проверяли многие клетки на способность давать «большие урожаи», потому что чем больше будет вируса, тем больше доз можно будет выпускать. Впоследствии обнаружили, что самым продуктивным была как раз культура клеток почки свиньи. «Это означает, что носительство и у свиней возможно. Данных таких я не встречал, но и не уверен, что этим активно кто-то занимался. И если все-таки выяснится, что свиньи тоже заражаются, то это будет также огромный пласт, который необходимо будет провакцинировать», – полагает собеседник. Утром в среду замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков объявил о том, что Россия – первая страна в мире, кто зарегистрировал вакцину от COVID-19 для животных. Ее массовое производство может быть запущено уже в апреле. Ранее директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург высказал опасения, что когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Эксперт объяснил данные о борьбе Франции и Германии из-за «Спутника V» 31 марта 2021, 14:26

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Вопрос поставок «Спутника V» политизирован, однако Париж осознает серьезность последствий третьей волны коронавируса и допускает возможность сотрудничества с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Так он прокомментировал сообщение Le Monde о том, что Берлин продвигает идею поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V», в то время как Париж якобы выступает против этого. «На мой взгляд, публикация Le Monde о том, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается» – это перебор. Да, вопрос в определенной мере политизирован, однако Париж осознает серьезность последствий третьей волны коронавируса», – поясняет ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров. Собеседник добавил, что некие интриги можно обнаружить как минимум «в длительном рассмотрении европейцами российской вакцины, однако это не определяющий фактор». «Вчера на переговорах, состоявшихся в онлайн-формате, Россия, Германия и Франция обсудили возможность производства российской вакцины «Спутник V», и Франция не выразила несогласия», – отметил Федоров. «Более того, во Франции ежедневно выявляется более 30 тыс. больных. Больничные места заполнены уже почти на 90%. Поэтому в такой тяжелой ситуации не должно быть каких-то политических дрязг. Нужно объединяться, чтобы не допустить увеличения жертв», – заключил эксперт. Ранее Le Monde сообщила, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается». В целом, как отмечает издание, вопрос о российской вакцине «разделяет» ЕС. Указывается, что Еврокомиссия пока даже не ведет переговоры с производителем «Спутника V». Подчеркивается, что некоторые государства ЕС, включая Германию, «оказывают давление в этом направлении», передает РИА «Новости». Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Как сообщил Кремль, они обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец отметили, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Хорватия открыла въезд всем вакцинированным «Спутником V» 31 марта 2021, 17:10 Текст: Елизавета Булкина

Хорватия с 1 апреля разрешает въезд в страну людям, получившим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович. Власти Хорватии ввели новые меры для борьбы с коронавирусом, которые вступают в силу 1 апреля и пока продлятся до 15 апреля.



«Из внесенных изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны – члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней», – передает слова Божиновича РИА «Новости». Глава МВД Хорватии напомнил, что Европейский союз предполагает в будущем режим перехода границы, который бы был технически поддержан через аппликацию или другое электронное решение, «чтобы все данные о людях, которые вакцинировались (переболели, тестированы), были оперативны, что облегчило бы людям пересечение границ».



«Вы знаете, что на уровне ЕС работают над документами, так называемыми COVID-паспортами, цифровыми пропусками, сертификатами. В данный момент еще нет заключения, когда речь идет об отношении к вакцинам, которые не зарегистрированы в ЕС», – сказал хорватский министр. «Если это окажется в повестке дня, что точно произойдет, и будет выработана общая позиция по этим вакцинам, тогда мы присоединимся к этому решению. Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина и российская или китайская, и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные», – добавил Божинович. По словам главы МВД, Хорватия таким образом не либерализует въезд ни одной категории приезжих без соблюдения противоэпидемических мер, но «применяется более широкий круг доказательств об отсутствии заражения». С учетом ограничений по коронавирусу в соседних странах, власти Хорватии не ожидают большого числа въездов в страну. Напомним, в середине февраля источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество» сообщили, что Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС. В марте Россия предоставила хорватской стороне запрошенные данные по вакцине от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Больше половины жителей Германии выразили готовность привиться «Cпутником V» 1 апреля 2021, 06:32

Фото: Adel Ezzine/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Привиться российской вакциной «Cпутник V» от коронавируса готовы 57% жителей Германии, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Forsa для RTL. В начале февраля использовать «Cпутник V» пожелали 45%. Сообщается, что сейчас 69% жителей страны хотели бы получить вакцину, как как только представится возможность. 44% не хотят использовать AstraZeneca, 51% готовы привиться британско-шведской вакциной. Подождать предпочитают 10%, отказываются прививаться 8%. В опросе принял участие 1001 человек. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта, передает РИА «Новости». Напомним, СМИ сообщали, что Берлин продвигает идею сотрудничества с Москвой в вопросе поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V». Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, причем Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно. Мурашко оценил необходимость ревакцинации от COVID-19 в будущем 31 марта 2021, 22:04 Текст: Елизавета Булкина

Россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1». «Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация [от коронавируса]. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», – передает его слова РИА «Новости». Мурашко отметил, что сейчас сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения. «Именно те, которые переболели уже, и те, которые получили вакцину. У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищен. Если необходимо, то мы можем спокойно сегодня вводить корректировки», – сказал глава Минздрава. Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что привившимся «Спутником V», возможно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. Позже она пояснила, что сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» были поняты некорректно. Однако главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что предположение о невозможности ревакцинации препаратом «Спутник V» не имеет научного обоснования. Большинство австрийцев заявили о готовности привиться «Спутником V» 31 марта 2021, 16:47 Текст: Алексей Дегтярев

Больше половины австрийцев заявили, что готовы поддержать закупку российской вакцины «Спутник V» и привиться ей, говорится в исследовании института Research Affairs. Опрос института показал, что 69% респондентов готовы поддержать закупку российского препарата для ускорения темпов вакцинации в Австрии, при этом 31% придерживаются обратной точки зрения, передает РИА «Новости». Больше всего за закупку вакцины выступали граждане в возрасте 50-59 лет и 60-69 лет. При этом готовы привиться этой вакциной 57% опрошенных. Мужчины выразили большую готовность привиться «Спутником V», 64% против 50% среди женщин. Опрос проводили в режиме онлайн с 29 по 31 марта, в нем участвовал 501 человек от 16 до 69 лет. Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна уже на следующей неделе может заказать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». ЕК предупреждала Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрушают миф об агрессивной России и необходимости ее международной изоляции. Председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш заявил, что «Спутник V» является безопасным и действенным средством, закупка препарата поможет преодолеть нехватку вакцин. Российские ученые выявили новую причину тяжелого течения коронавируса 31 марта 2021, 12:55 Текст: Евгения Шестак

Ученые МГУ им. Ломоносова выяснили, что тяжелое течение коронавирусной инфекции вызвано сложным взаимодействием цитокинов, сообщила пресс-служба университета. «Значимость данной работы состоит в том, что тяжелое течение COVID-19 связано не с цитокиновым штормом, который активно обсуждается в литературе, а с индукцией более сложного паттерна цитокинов, в том числе обладающих иммуносупрессивной (угнетающей иммунитет) активностью, которые подавляют защиту организма против вируса», – цитирует ТАСС научного сотрудника отдела иммунологии МГУ Андрея Круглова. По его словам, исследование предлагает новый путь лечения тяжелой формы коронавируса посредством блокировки цитокина TGFb1. В новой работе ученые МГУ изучили иммунный ответ при тяжелом течении COVID-19 при помощи нового метода детектирования антительного ответа. Оказалось, что у «тяжелых» пациентов происходит переключение антительного ответа, и на поздних стадиях заболевания начинает продуцироваться иммуноглобулин А (IgA2), который не специфичен к вирусу. То есть IgА являются лишь маркерами текущей или недавно перенесенной коронавирусной инфекции. Ранее исследователи Медицинской школы Мэрилендского университета определили наиболее токсичные белки, производимые SARS-COV-2. 24 марта индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил в 18 штатах Индии британский, бразильский и южноафриканский штаммы коронавируса, а также обнаружил новый вариант с двойной мутацией. Суд обязал власти Бельгии отменить введенные из-за коронавируса ограничения 31 марта 2021, 15:45 Текст: Алина Назарова

Суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней из-за «отсутствия законодательной базы» отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, сообщает бельгийская газета LeSoir. Около трех недель назад Лига прав человека подала соответствующий иск против антикоронавирусных мер, ограничивающих фундаментальные свободы бельгийцев, передает РИА «Новости». Суд постановил, что правительство не имело достаточной юридической базы для введения таких ограничений, как закрытие ресторанов и объектов культуры и спорта, ограничение передвижения и отмена занятий в школах. Закон от 2007 года, на который ссылается правительство в своем распоряжении, таких конкретных мер не предусматривает. У правительства есть возможность опротестовать это решение. Ранее доктор Эктор Аролас из Университета Помпеу Фабра в Испании заявил, что в период пандемии коронавируса человечество потеряло более 20 млн лет жизни. Наиболее пострадавшей от пандемии в пересчете на годы страной стал Непал – его жители потеряли в среднем около 26 лет. В таких странах, как Бельгия, Дания, Люксембург, Словения, Швеция и Швейцария, на одну смерть от COVID-19 люди потеряли менее десяти лет жизни. Названы сроки выпуска первой партии вакцины «Спутник V» в Белоруссии 31 марта 2021, 14:04 Текст: Евгения Шестак

Белорусское фармацевтическое предприятие выпустит первую промышленную партию российской вакцины «Спутник V» в середине апреля, сообщил глава белорусского минздрава Дмитрий Пиневич. «С середины апреля выходит первая стотысячная партия с «Белмедпрепаратов», она уже будет промышленной», – цитирует БелТА Пиневича. Он уточнил, что ежемесячно на предприятии будет выпускаться по 500 тыс. вакцин, то есть речь идет о вакцинации 500 тыс. человек двумя компонентами препарата. Также министр указал, что буквально на днях поступила партия в 100 тыс. доз второго компонента «Спутник V» и она распределяется по территории страны. В апреле-мае этого года планируется привить около один млн человек, а к осени – четыре млн человек, отметил министр. 25 марта пресс-служба белорусского минздрава сообщила, что промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса «Спутник V» начался в Белоруссии на базе республиканского предприятия «Белмедпрепараты». До этого в Белоруссии запланировали массовое производство «Спутник V». Российская вакцина от коронавируса для животных стала доступна для заказа 31 марта 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Российская вакцина против коронавируса для животных уже доступна для заказа, но ведомство пока не видит смысла в массовой вакцинации домашних животных, сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано. «Вакцина уже доступна, ее можно заказать в нашем институте (ВНИИЗЖ) на коммерческой основе», – сообщила Мелано, передает РИА «Новости». В то же время она заявила, что эксперты Россельхознадзора не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних животных, потому что на сегодняшний день риски заражения COVID-19 людей от животных практически ничтожны, и таких случаев официальных и научно доказанных зарегистрировано не было, передает ТАСС. «Здесь могут быть исключительно профилактические меры в зверохозяйствах, там, где есть определенный интерес. Там мы могли бы рекомендовать проведение вакцинации», – добавила советник главы ведомства. Утром в среду сообщалось, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков», ее массовое производство может быть запущено уже в апреле. Ранее директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных. Песков заявил о сохранении угрозы третьей волны коронавируса 31 марта 2021, 14:30 Текст: Елизавета Булкина

Пока рано говорить о полной победе над коронавирусом, поскольку все еще сохраняется угроза третьей волны пандемии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У представителя Кремля поинтересовались, насколько реальной в администрации президента считают угрозу третьей волны коронавируса. «Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза тоже сохраняется», – передает слова Пескова РИА «Новости». Однако показатели статистики заболеваемости COVID-19 являются поводом для осторожного оптимизма, отметил Песков. «Вы знаете, что правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса и сохраняет целый набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма», – сказал он. При этом необходимо сохранять действующий ограничения и рекомендации, уточнил Песков. Пресс-секретаря главы государства попросили прокомментировать информацию о том, как проводят карантин люди, которым предстоит встретиться с президентом. «Я детально не имел возможности ознакомиться, но видел сообщения на этот счет. Я не знаю, какие могут быть комментарии. Действительно, все ведомства несут дополнительные расходы в связи с карантинными мероприятиями, в связи с режимом санитарным, связанным с пандемией. Это общая практика, и, кроме того, конечно, лица, которые имеют отношение к руководству государства, обеспечение их деятельности, конечно, связано с дополнительными мерами. То есть это абсолютно нормальная ситуация», – сказал Песков. За минувшие сутки в России было выявлено 8275 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания. В Крыму продлили запрет на массовые мероприятия 31 марта 2021, 11:51 Текст: Евгения Шестак

Режим повышенной готовности в Крыму продлен до 1 мая 2021 года, сообщила пресс-служба главы региона Сергея Аксенова. Соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» внес Аксенов. В документе указано, что до 1 мая 2021 года запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных, передает РИА «Новости». Исключением становится проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, но только с участием профессиональных спортсменов. Также разрешено проводить физкультурные и спортивные мероприятия, которые ранее были включенных в Единый календарный план межрегиональных и всероссийских соревнований в Крыму. Запрет до 1 мая продлили и на работу хостелов. Также сохраняется ограничение по заполняемости кинотеатров и театров на 75%, численность экскурсионных групп в музеях должна оставлять не более 10 человек, с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Сохраняется масочный режим в общественных местах и на транспорте. Ранее президент Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что летний сезон отпусков в России и детский отдых будут организованы в соответствии с требованиями санитарных врачей.