Норвежца дисквалифицировали на ЧМ по лыжам за столкновение с россиянином

На чемпионате мира по лыжам норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо дисквалифицировали после инцидента столкновения с российским лыжником на финишной прямой, сообщили в норвежской команде.

Российский атлет Александр Большунов финишировал в марафоне третьим, на финишной прямой он и Клебо столкнулись, в результате у россиянина сломалась палка, передает ТАСС.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) между тем сообщила, что Большунов получит серебряную медаль чемпионата в гонке на 50 километров. Протест сборной Норвегии на дисквалификацию Клебо был отклонен, сообщает РИА «Новости».

В январе команда сборной России по лыжным гонкам была лишена бронзовых медалей, выигранных в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти, за неспортивное поведение Большунова. Финский лыжник Йони Мяки тогда подрезал Большунова, и россиянин отмахнулся палкой, а после финиша въехал в финских лыжников.