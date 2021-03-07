Участник ДТП на Садовом кольце в Москве устроил потасовку с полицией

В Госдуме назвали угрозы Кравчука дипломатической подготовкой военной провокации

Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о решительных шагах Киева в отношении Москвы по ситуации в Донбассе являются дипломатической подготовкой военной провокации, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата» (по урегулированию в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД) – Францией и Германией, особенно Германией», – цитирует РИА «Новости» Затулина.

Речь, по словам депутата, идет о ревизии минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания

Он также отметил, что все происходящее надо рассматривать комплексно с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих, закрытием телеканалов.

Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

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