Стало известно, куда россияне планируют поехать на праздничные выходные

Эксперт оценил вероятность введения санкций против госдолга России

«Новые санкции США против России могут нанести ущерб в том числе американским инвесторам и привести к обвалу рынка. Потому вряд ли Вашингтон пойдет на столь жесткие меры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Так он прокомментировал подготовку Лондоном и Вашингтоном санкций против суверенного долга России и некоторых бизнесменов.

«Закон о химическом и биологическом оружии 1991 года, согласно которому американцы ввели санкции против России 2 марта, предполагает два этапа ввода ограничений. Первый они уже осуществили, когда объявили о запрете экспорта в Россию военной продукции. Но мы ее и так не получаем. Также речь шла о кредитах со стороны правительственных структур США, но их мы тоже не получаем», – рассказал программный директор дискуссионного клуба «Валдай», доцент МГИМО МИД России Иван Тимофеев.

«Что касается второго этапа, то в случае с ним президент США должен выбрать три опции из шести. Одна из них наиболее существенная – это запрет банкам США на кредитование российского суверенного долга. В прошлом, а именно в августе 2019 года, они применяли этот закон по делу Скрипалей, но он был применен мягко. Американцы тогда запретили лишь покупку российских правительственных облигаций, номинированных в иностранной валюте. А доля их небольшая», – отметил собеседник.

«Потому сейчас главный вопрос состоит в том, будут ли новые меры столь же мягкими? Или запрет будет распространен на облигации федерального займа в рублях? Во втором случае это может привести к оттоку иностранных инвесторов и вызвать колебания на рынке, что нанесет ущерб в том числе американским инвесторам. Тем не менее через три месяца Вашингтон должен будет принимать какое-то решение. Но я не думаю, что они примут жесткие меры, которые приведут к обвалу рынка», – добавил эксперт.

«Что касается бизнесменов, то Вашингтон может пойти на санкции против них. В апреле 2018 года уже был такой прецедент, когда против ряда наших бизнесменов и их активов вводились санкции. На эти санкции рынки реагируют хуже. Причем здесь стоит вопрос не только в ущербе российской экономике, но и в возможном ущербе нашим партнерам за рубежом. Потому, думаю, американцы подойдут к этому вопросу аккуратно, и новые санкции не приведут к масштабным потерям для экономики», – заключил Тимофеев.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны».

Указывается, что в ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, передает РИА «Новости». На этих сообщениях курс рубля резко ослаб по отношению к доллару, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар).

Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.

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