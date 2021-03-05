США ввели санкции против Коломойского и его семьи за коррупцию Киев заставил YouTube заблокировать оппозиционный канал «112 Украина» 5 марта 2021, 22:07 Текст: Абдулла Шакиров

Телеканал «112 Украина» был заблокирован под давлением украинских властей, заявили представители телеканала. «Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала «112 Украина», который имеет 925 тыс. подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров на YouTube-канале «112 Украина», – передает РИА «Новости» заявление телеканала. Как отметили представители «112 Украина», действующие власти Украины «теряют свой рейтинг из-за падения экономики и социальной сферы и пытаются уничтожить независимые СМИ». В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.

Украинцев призвали готовиться к голоду 5 марта 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса. По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса. «Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках. Памятнику Тарасу Шевченко «отрезали» голову на Украине 5 марта 2021, 15:40 Текст: Алина Назарова

Вандалы повредили памятник поэту Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области Украины, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. «Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря», – написал он в Facebook. Мэр обратился в правоохранительные органы с требованием найти преступников. Памятники Шевченко не раз подвергались на Украине актам вандализма. Мотивы злоумышленников неизвестны, передает ТАСС. Поэзия Тараса Шевченко (1814-1861), в частности сборник «Кобзарь», считается основой современной украинской литературы и украинского языка. Большая часть прозы Шевченко (повести, дневник, письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке. Ряду клиентов домашнего интернета в ближайшие дни отключат связь 5 марта 2021, 11:52

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключить сети из-за окончания срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, рассказали несколько участников рынка. Речь идет о решении ГКРЧ от 10 марта 2011 года: компании, к тому моменту получившие частоты в диапазоне 3,4-3,6 ГГц, получили на десять лет возможность использовать их для предоставления беспроводного фиксированного доступа в интернет, пишет РБК. Источник, близкий к ГКРЧ, сообщил, что операторы обсуждали продление указанного срока с представителями комиссии еще в прошлом году, наиболее активно об этом просили представители «МегаФона» и «Ростелекома». «Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4-3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», – рассказал источник. По словам еще одного источника, знакомого с деятельностью комиссии, членам ГКРЧ из силовых структур придется решать вопрос о продлении разрешений на использование частот с учетом их позиции относительно использования диапазона 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения мобильной связи (5G). Последние несколько лет участники рынка просили власти выделить им частоты 3,4-3,8 ГГц для развития 5G, но основные пользователями этого ресурса – силовые ведомства и «Роскосмос» – выступили против, считая, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем. Из-за этой позиции «Ростелекому», «МегаФону» и «ВымпелКому» не разрешили даже тестировать 5G на имеющихся у них частотах 3,4-3,8 ГГц. Климкин испугался, что Закарпатье станет «вторым Крымом» 5 марта 2021, 08:49

Фото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на шутку премьера Словакии Игора Матовича о том, что Братислава передаст России в обмен на «Спутник V» Закарпатскую Украину. По мнению Климкина, Закарпатье может превратиться для Украины во «второй Крым». Экс-дипломат убежден, что шутка Матовича – это «шутка по Фрейду», а в некоторых головах есть убеждение, что Закарпатье Украине не принадлежит. Соответствующий пост Климкин сделал в Facebook. «Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений – не хочется, чтобы Закарпатье стало «вторым Крымом». Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны – от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского», – написал Климкин. Он призвал создать специальную стратегию, которая позволит превратить Закарпатье в типично украинский регион. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Однако МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений за слова словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как шутка европейского соседа задела Украину за больное место. Кулеба исключил двойное гражданство на Украине со «страной-агрессором» 5 марта 2021, 11:18

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украинские власти намерены разрешить второе гражданство, в том числе со странами Европейского союза, но не с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Что касается двойного гражданства. Я являюсь последовательным сторонником этой идеи. Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение – это страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве», – заявил Кулеба. В то же время он заявил, что на Украине планируется разрешить двойное гражданство со странами ЕС. «Странами, как вы сказали, пяти глаз, шести рук, четырех ног, то есть со странами мира, которые для нас дружные, которые не несут нам никакой угрозы», – добавил министр, передает РИА «Новости». По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину в двухмесячный срок разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие. При этом в Верховную раду внесли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за неуведомление гражданином Украины о наличии российского гражданства. Авторы документа предложили наказывать за соответствующее нарушение реальным сроком. Кроме того, сообщалось, что имеющих двойное гражданство с РФ украинцев лишат права голоса. В ДНР сообщили о гибели трех военных в результате обстрелов со стороны Украины 5 марта 2021, 19:55

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В результате обстрелов со стороны ВС Украины погибли трое военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР), один получил ранение, сообщили в управлении народной милиции ДНР. «В результате вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей республики и один получил ранение. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», – передает сообщение ведомства «Донецкое агентство новостей». Отмечается, что в связи с обстрелами силы народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь. Представитель аппарата омбудсмена ДНР в свою очередь заявил, что за неделю погиб один человек, один был ранен. «В период с 26 февраля по 05 марта 2021 года, по официальным источникам, в результате обстрела ВФУ получил ранение один военнослужащий республики... погиб один военнослужащий республики», – сообщил представитель ведомства.



Он добавил, что с начала года из-за боевых действий на территории ДНР ранения получили семь человек, погибли десять. С начала конфликта погибли 4972 человека, в том числе 90 детей. Между тем официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что украинские силовики 12 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе.



«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня», – передает его слова РИА «Новости».



Осадчий уточнил, что украинские силовики в течение недели открывали огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по пяти подконтрольным ЛНР населенным пунктам. Ранее министерство иностранных дел ДНР призвало миссию ОБСЕ зарегистрировать использование украинскими военными реактивной установки «Град» по Донецку. Также сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени. Харьковского депутата исключили из партии за отказ выступать на украинском языке 4 марта 2021, 23:30 Текст: Алексей Дегтярев

Из украинской партии «Европейская солидарность» исключили депутата Харьковского облсовета Александра Дорошенко за отказ выступать на украинском языке во время сессии. «Сегодня, 4 марта, сразу после завершения внеочередной сессии Харьковского областного совета состоялось заседание депутатов областной фракции «Европейская солидарность», на котором рассматривалась ситуация, связанная с выступлением депутата Александра Дорошенко в сессионном зале на языке государства-агрессора с последующим игнорированием замечаний со стороны депутатского корпуса. По итогам собрания было решено исключить депутата из фракции за нарушение закона о языке», – цитирует сообщение регионального отделения партии РИА «Новости». Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски – 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских. Украинские власти захотели разрешить вакцинацию в аптеках 5 марта 2021, 01:59 Текст: Алексей Дегтярев

На Украине решили проводить вакцинацию в аптеках, об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире местного телевидения. «Вакцинация в аптеках – это обязательная опция, которую мы введем уже в этом году. Это обязательно нужно делать, чтобы был легкий доступ к вакцинации», – цитирует Максимова РИА «Новости». Он добавил, что на первом этапе в аптеках планируется проводить вакцинацию от гриппа, а не от коронавирусной инфекции. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения. На Украине пообещали никогда не регистрировать вакцину «Спутник V» 5 марта 2021, 14:14 Текст: Евгения Шестак

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована на Украине, заявил глава минздрава страны Максим Степанов, выступая в Верховной раде. «Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах «Спутник V» не будет зарегистрирован на территории страны», – цитирует РИА «Новости» Степанов. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Премьер Словакии поблагодарил главу МИД Венгрии за помощь в покупке «Спутник V» 5 марта 2021, 20:21

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Премьер Словакии Игор Матович заявил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто помог ему установить контакты с российской стороной для приобретения партии вакцины «Спутник V». «Хочу публично поблагодарить главу МИД Венгрии Петера Сийярто за его большую помощь. Именно Сийярто дал мне первоначальную информацию, а также контакт главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Выражаю ему за это огромное спасибо. После этого я уже действовал самостоятельно», – цитирует РИА «Новости» Матовича. Поставки российской вакцины «Спутник V» в Словакию спровоцировали скандал между Братиславой и Киевом. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. Первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской 5 марта 2021, 16:06 Текст: Евгения Шестак

Неизвестные написали краской на фасаде здания почетного консульства Словакии «Меняем Словакию на Крым» в ответ на шутку словацкого премьер-министра Игора Матовича о «передаче» Закарпатской Украины в обмен на российскую вакцину. По информации телеканала «Те-а-три», граффити появилось в ответ на недавнюю шутку Матовича о Закарпатской Украине, передает ТАСС. Глава МИД Словакии Иван Корчок отегировал на инцидент с консульством, отметив, что нанесение надписи подтверждает силу слов в политике. «Инцидент в Харькове показывает, что слова во внешней политике имеют даже больший вес, чем во внутренней, и к ним необходимо подходить взвешенно», – заявил он. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Однако МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений за слова словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как шутка европейского соседа задела Украину за больное место. ЕС снял санкции с экс-премьера Украины 5 марта 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Евросоюз продлил на год индивидуальные санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения, при этом исключив из черного списка бывших и. о. премьер-министра Сергея Арбузова и министра образования и науки Дмитрия Табачника. «Два физических лица исключены из списка», – говорится в опубликованном в пятницу в «Официальном журнале Евросоюза» постановлении Совета ЕС, передает ТАСС. Согласно приложению к постановлению, Арбузов и Табачник в обновленную версию черного списка не вошли. Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны. Эксперт рассказал о кампании по фальсификации истории ВОВ в глазах молодежи 5 марта 2021, 18:11 Текст: Вера Басилая

Против молодежи развернута широкая информационная кампания по дискредитации истории России. Популяризируется мнение, что советские солдаты не были способны на подвиг и героическое поведение, продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом, заявил президент исследовательской компании «Крибрум» Игорь Ашманов. Проблему фальсификации российской истории в интернете уже не первый год изучают в столичной компании «Крибрум», чьи эксперты мониторят интернет на предмет распространения в нем фальсифицированных данных о Великой Отечественной войне. Эксперты этой компании в своем свежем исследовании показали определенную «цикличность» попыток дискредитации подвига Зои Космодемьянской. «Образ Зои занимает отдельное место в информационном пространстве, так как знакомство с ним у широких масс происходило еще в детстве. Именно поэтому, «атаки» на него особенно значимы, поскольку демонстрируют один из несущих образов и тем самым ставят под сомнение сам факт массового героизма и значимость Победы» – объяснил Ашманов, сообщает «КП». По словам экспертов, героический образ Зои подвергался атакам еще в 90-х годах, тогда родились два мифа. Согласно первому «диверсионная группа Зои имела задание уничтожать дома местных жителей, и именно жителями она и была схвачена» (и как вариант мифа – ими же и казнена). Часто этот миф дополняется «сведениями» о том, что немцев в деревне не было». Другой миф «Космодемьянская была психически больна» запустили публикацией в «Аргументы и факты» №43 от 31.10.1991 г. «Оба мифа не имеют документальных подтверждений: первый опровергается показаниями пленных солдат и офицеров вермахта, свидетелей, а также командира и сослуживцев Космодемьянской, второй миф ссылается на вымышленные показания врачей и несуществующие истории болезни», – отмечает Ашманов. По данным исследования «Крибрума» каждый год можно отметить несколько периодов, когда усиливается активность обсуждения Зои: в день ее рождения и смерти, в дату присвоения звания Героя Советского Союза и в День Победы. «Это происходит, каким бы ни было информационное поле», – говорится в анализе данных. Исследователи рассказывают, что все значимые пики в обсуждении персоны Зои Космодемьянской завязаны на «заявления публичных персон, акции и события, посвященные девушке, и актуализацией каких- либо альтернативных версий ее жизни». Например, «значительный отклик в социальных сетях вызвало высказывание Николая Сванидзе, что «история Космодемьянской сильно мифологизирована», после чего значительно увеличилось количество аналогичных предположений от обычных пользователей». Также прослеживается взаимосвязь медийной российской личности с активностью украинских блогеров. Так, в издании Insider появляется публикация Бильжо, снова эксплуатирующая миф о психическом нездоровье Зои. «В тот период основную роль в распространении недостоверной информации сыграли пользователи украинского сегмента социальных сетей, что может быть связано с ухудшением отношений между странами. Фактически можно говорить о том, что эта повестка была активно продвигаема извне в российский сегмент социальных сетей», – пишут исследователи. Высказывание Александра Невзорова в 2017 году о том, что Космодемьянская стала плодом сталинского режима, не привлекла широкого внимания, как «Зоя – фанатичная сталинистка» в 2021 году после выхода фильма «Зоя». Российское военно-историческое общество попросило проверить слова журналиста на соответствие закону из-за резких формулировок, а множество пользователей обвинили Невзорова в оправдании нацизма. «Несмотря на активные попытки дегероизировать образ Зои Космодемьянской, к 2021 году среди пользователей социальных сетей ассоциативная связь «Зоя – герой Великой Отечественной войны» по сравнению с 2014 годом только укрепилась. Количество позитивных сообщений остается высоким: пользователи по-прежнему считают ее героем. Это показывает и облако тегов вокруг ее имени. Немаловажную роль в создании и поддержании положительного образа играют патриотические акции #ЗояГерой, которые систематически проводятся с 2016 года», – отмечает Ашманов. В исследовании отмечается разрастание географии авторов, которые пытаются унизить заслуги советской разведчицы. В 2015- 2016 годы наибольшую активность проявляли пользователи из Украины, за то с 2017 года увеличилась доля авторов из Белоруссии и Казахстана, что может говорить о проведении кампании по дискредитации героев Великой Отечественной войны и, как следствие, разрушении исторической связи с Россией, считают эксперты. «Опираясь на описанные выше заявления, пользователи, поддерживающие точку зрения Невзорова, стремятся популяризировать мнение, что советские солдаты не были способны на подвиг и героическое поведение. Продвигается миф о «выдуманности» достижений Советского Союза в целом. В частности, слова Невзорова также поддержали либерально настроенные пользователи, блогеры и лидеры общественного мнения с большой аудиторией. Наблюдается активное участие украинских и белорусских пользователей, одобривших точку зрения журналиста», – констатирует факты Игорь Ашманов. «Попытки информационных атак на историю России предпринимаются регулярно, и на протяжении нескольких лет используется одна и та же тактика: примерно за полгода в информационное поле «вбрасывается» очередная деконструкция исторического события. То «осажденный Ленинград надо было сдать», то «в Сталинграде людей зря положили», то «никаких 28 панфиловцев не было», затем любой из этих тезисов используется как одна из ведущих тем при активизации дегероизационного дискурса в мае. Мы отмечаем, что к 9 мая 2021 года процесс дискредитации образа Зои Космодемьянской активизируется и станет одной из частей процесса фальсификации истории в целом», – делает вывод Ашманов. Ранее президент Владимир Путин на встрече с волонтерами общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил, что «интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам». Киев заявил о «провокациях» Донбасса для прекращения перемирия 5 марта 2021, 13:08 Текст: Алина Назарова

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинскую армию специально якобы провоцируют в Донбассе для прекращения режима тишины. «Последние месяцы, последние недели мы наблюдаем эскалацию конфликта. То есть, по нашему мнению, идет специальная провокация Вооруженных сил Украины для того, чтобы прекратить режим прекращения огня», – сказал Ермак, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что за время конфликта в Донбассе погибли около 14 тыс. человек, более 2 млн людей стали переселенцами. Между тем, ранее министерство иностранных дел ДНР призвало миссию ОБСЕ зарегистрировать использование украинскими военными реактивной установки «Град» по Донецку. Также сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени. Эксперт: Отключения фиксированного беспроводного доступа в интернет не произойдет 5 марта 2021, 17:07

Фото: ULMER Pressebildagentur

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Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Из-за пандемии коронавируса Госкомиссия откладывала собрание, на котором как раз и должно былои продлить лицензии сетям фиксированного беспроводного доступа в интернет, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ранее СМИ сообщили, что если лицензии не будут продлены до 11 марта, то операторам придется отключить оказание этой услуги. СМИ сообщают, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет с 11 марта придется отключить сети, поскольку срок действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц подошел к концу. «Никому не придется ничего отключать, это технический момент. Думаю, Госкомиссия соберется в середине марта и операторам продлят лицензию на полгода, год. Предыдущий опыт в подобных ситуациях говорит, что никого не штрафуют и не отключают, потому что это связано с абонентами, людьми. Причем как частными лицами, так и корпоративными клиентами. Ни чиновники, ни операторы не испытывают огромного желания отключать все это, поэтому здравый смысл подсказывает, что все будет именно так», – уверяет Муртазин. Также это подтвердил директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров, который ранее сообщил, что ГКРЧ уже в ближайшее время продлит операторам связи заканчивающиеся разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета и пообещал, что абоненты не останутся без связи. «Во-первых, этот договор все еще не продлили, потому что эти частоты будут уходить под 5G. Во-вторых, все еще не было заседания Госкомиссии в силу пандемии и прочих вещей. Откладывали на потом и дальше затянулось. К сожалению, это все происходит не быстро. Тем не менее, в ближайшее время уже будут продлевать эти лицензии», – говорит собеседник. При этом пока непонятно, как именно будут совмещаться обычные сети и сеть пятого поколения, продолжает эксперт. Во всяком случае, в ближайшее время лицензии будут продлеваться в автоматическом или полуавтоматическом режиме, а дальше, с появлением 5G, возможно, все останется на этих же частотах. Просто абонентам предложат другое оборудование, и они смогут пользоваться связью как раньше. «Сегодня с частотами нет особых проблем. Как только в них будет потребность, они будут освобождены. Произойдет конверсия радиочастот, как это было с 4G. То есть, по сути, все это появится и будет использоваться», – заключил Муртазин. Ранее президент Владимир Путин разрешил силовым службам и «Роскосмосу» не отдавать под сеть мобильной связи пятого поколения частоты в самом популярном для нее в мире диапазоне 3,4-3,8 ГГц, поскольку те полагают, что сети мобильной связи будут создавать помехи для их систем. Также из-за этой позиции операторам не разрешили даже тестировать 5G на имеющихся у них частотах 3,4-3,8 ГГц.