Суд остановил строительство стартового комплекса для «Ангары» на Восточном

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5 марта, пятница | Последнее обновление — 14:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль ответил на обвинения США в «наличии» у России химоружия
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Самое главное – это знать то, как внутренний иностранец будет реагировать на те или иные раздражители, вести себя в тех или иных нормальных и ненормальных ситуациях. И наши недоброжелатели очень хорошо об этом знают. Как это обычно бывает в XX веке, наши враги знают о нас, о частях нас, лучше, чем мы сами.
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Вести, доходящие с Запада, «все чудесатее и чудесатее»: людям запрещают не только выражать свое неправильное мнение о гендерах, однополых союзах, миграции, но, кажется, скоро и вовсе запретят неправильно думать.
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Дзержинский, разумеется, спорная личность. Но Дзержинский – это история нашей страны, кровавая и блистательная. Мы жали на клавишу «кэнсел» тридцать лет, и только-только начало ослабевать давление, как «культура отмены» обрела свое имя и новые силы.
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Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Суд остановил строительство стартового комплекса для «Ангары» на Восточном
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Арбитражный суд Амурской области приостановил строительство стартового комплекса для ракеты «Ангара» на космодроме Восточный на срок до 90 суток, однако производственно-строительная организация «Казань» сообщает о продолжении работ.
«Суд решил привлечь общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань»... к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.5 Кодекса об административных правонарушениях России в виде административного приостановления строительной деятельности по объекту: строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара», площадка 1А по адресу: Амурская область, Свободненский район, космодром Восточный на срок до 90 суток», – говорится в решении суда, передает РИА «Новости».
В этой статье КоАП говорится об ответственности за продолжение работ до составления актов об устранении ранее выявленных недостатков. Решение может быть обжаловано в течение десяти дней, отмечается в документе.
Иск в суд против ПСО «Казань» подал 119 отдел государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России.
В пресс-службе ПСО «Казань» сообщили, что «строительство стартового стола для «Ангары» продолжается», а решение суда будет обжаловано. «Что касается судебного разбирательства, стоит обратить внимание, что прежде всего речь идет о несвоевременно поданных документах. Из-за пандемии мы не смогли вовремя получить необходимую документацию от поставщиков. Но прилагаем все усилия, что в кратчайшие сроки решить эту проблему», – добавили в пресс-службе.
Рогозин рассказал об украденной с Байконура «суперсекретной электронике»
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Оборудование, украденное на космодроме Байконур, было похищено с площадки, принадлежащей Казахстану, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Это собственность Казахстана. «Суперсекретная электроника» – это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием», – передает РИА «Новости» комментарий главы Роскосмоса.
По словам Рогозина, охрана этого аварийного объекта следит главным образом за случайными посетителями и туристами, пытающимися проникнуть на него. Сейчас Казахстан решает вопрос об утилизации объекта.
Ранее во вторник в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов, входит в Роскосмос) подтвердили кражу старого оборудования на Байконуре. До этого ряд СМИ писал о том, что со 110-й площадки космодрома, которая не эксплуатируется 30 лет, похитили детали с драгоценными редкоземельными металлами. Сообщалось, что радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля, а 19 февраля их на месте не обнаружили, входная дверь была взломана. Стартовая площадка № 110 предназначалась для запуска ракеты-носителя «Энергия», которая в 1988 году вывела на орбиту советский челнок «Буран».
Прототип Starship взорвался после приземления в Техасе
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Прототип космического корабля Starship компании Spacex взорвался после посадки во время испытательного полета в американском штате Техас.
Starship стартовал в районе поселка Бока-Чика в Техасе в 18.15 по местному времени (2.15 мск), специалисты SpaceX планировали, что корабль за несколько минут поднимется на высоту около 10 километров, после чего плавно спустится на посадочную площадку, передает ТАСС.
Однако после посадки часть корабля охватило пламя, через несколько минут после этого корабль взорвался.
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За несколько часов до испытаний попытка запуска была экстренно отменена уже после начала работы двигателей. Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что запуск отменяли из-за неверных настроек тяги двигателей.
Ранее прототип Starship также взрывался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас.
Испытания предыдущих прототипов также заканчивались неудачей. Так, в декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, завершились взрывом при посадке. В конце мая прототип SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле прототип SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале прототип SN1 разорвало на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
Российский космонавт замазал североафриканской смолой отверстия в корпусе МКС
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Космонавт Сергей Рыжиков замазал клеем из смолы североафриканской хвои два отверстия на концах трещины в корпусе российского модуля «Звезда», которые ранее просверлил, следует из переговоров экипажа Международной космической станции (МКС) с Центром управления полетами.
После этого космонавт закрыл отверстия фторопластовой пленкой. Наземные специалисты поблагодарили Рыжикова за работу и попросили оценить, как «ведет» себя пленка, передает РИА «Новости».
Отверстия на концах трещины космонавт просверлил ранее, чтобы остановить ее рост.
Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом. Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта.
Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.
Утечку воздуха на МКС предлагали закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.
Российский космонавт засверлил первую трещину на МКС
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Космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС), следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами.
«Выполнено сверление, все в порядке», – передает слова космонавта РИА «Новости». Рыжиков должен сфотографировать сделанные отверстия.
Космонавты, чтобы заделать трещину, должны на слои герметиков «Анатерм» и «Герметалл», дрелью просверлить по ее краям два отверстия, чтобы она не расползалась. Отверстия буду заделаны клеем-мастикой, зашкурены, и на трещину поставят окончательную заплатку.
Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом.
Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта.
Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.
Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.
Рогозин рассказал о сложностях при запуске «Союза» со спутником «Арктика-М»
При запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» на прошлой неделе возникли сложности из-за погодных условий, сильный ветер мог помешать пуску, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в новом выпуске программы «Линия генерального».
«У нас были сложности, связанные с метеоусловиями: очень низкий и сильный ветер. Часа за два до пуска мы довольно-таки серьезно переживали, потому что ветер был за пределами допуска на высоте до двух километров. Были сомнения, справится ли система управления ракеты-носителя «Союз-2.1б» именно с такой нагрузкой», – передает слова главы госкорпорации ТАСС.
Рогозин рассказал, что час до старта было проведено еще одно тестирование метеообстановки. «Разработчики самой системы управления (НПО Автоматики) и сами ракетчики (РКЦ «Прогресс») сказали, что ресурсы ракеты-носителя позволяют обеспечить этот пуск. Тем не менее волновались до последнего момента», – пояснил он.
Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе 28 февраля был запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур.
Космический аппарат предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что позволит ему решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, какие задачи, кроме прогноза погоды, способна решать «Арктика-М» и что означает запуск этого аппарата, предназначенного для наблюдения над северными широтами нашей страны.
На МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле
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Экипаж Международной космической станции (МКС) приступил к работам по герметизации первой трещины в российском модуле «Звезда», откуда произошла утечка воздуха, следует из переговоров космонавтов с подмосковным центром управления полетами.
Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом, передает РИА «Новости».
Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков «Анатерм» и «Герметалл» и просверлить по ее краям два отверстия, чтобы она не расползалась. Затем получившиеся отверстия будут заклеены клеем-мастикой, зашкурены, а на трещину поставят «заплатку». Помимо россиян, на МКС работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уолкер и японец Соити Ногути, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что работы по герметизации трещины займут пять дней.
Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.
Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом. Рыжиков рассказал, что размер трещины в промежуточной камере российского модуля на МКС не изменился.
США подняли стоимость коммерческих услуг на МКС в семь раз
НАСА почти в семь раз подняло стоимость коммерческой доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС) и их возвращения на Землю, следует из данных, опубликованных на сайте космического агентства.
Там отмечается, что с 25 февраля начала действовать новая стоимость услуг, которая «отражает полное возмещение стоимости ресурсов НАСА». До этого действовали низкие цены, которые «стимулировали рынок», передает РИА «Новости».
Стоимость доставки 1 кг груза на МКС возросла с 3 до 20 тыс. долларов, а возвращение на Землю 1 кг теперь обойдется коммерческим компаниям в 40 тысяч вместо 6 тысяч. За час времени астронавта на МКС, потраченного на выполнение коммерческих экспериментов, придется заплатить 130 тысяч вместо 17,5 тыс. долларов.
Ранее в НАСА пожаловались на дорогую доставку грузов и экипажей на МКС.
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Маск выразил надежду на успех Starship в будущем
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду на успех прототипов кораблей Starship в дальнейшем, несмотря на третий подряд взрыв.
«Starship SN10 приземлился целым и невредимым!» – написал Маск в Twitter.
Он добавил, что «команда SpaceX делает огромную работу», и «однажды настоящим мерилом успеха будет то, что полеты Starship станут обычным явлением».
Напомним, прототип SN10 в ходе испытательного полета поднялся в воздух на высоту около 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил посадку.
Однако спустя несколько минут он взорвался.
Это уже третий запуск Starship на высоту более 10 километров. Запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем.
Еще до старта Маск оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.
Напомним, SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
НАСА назвало самый серьезный инцидент в космосе за пять лет
Взрыв в космосе бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» в мае 2020 года стал самым серьезным инцидентом за пять лет, в результате него на высотах от 100 до 6 тыс. километров образовалось 325 обломков, сообщило НАСА.
«Основываясь на новых данных, это разрушение оказалось самым серьезным таким событием за последние пять лет», – передает РИА «Новости» текст отчете на сайте входящего в НАСА Космического центра имени Джонсона.
Отмечается, что по состоянию на 1 февраля американские средства наблюдения обнаружили 325 обломков от этого взрыва на высотах от 100 до 6 тыс. километров, из которых в космосе осталось 309.
Взорвавшийся объект находился на орбите с минимальной высотой 427 километров и максимальной – 3629 километров и представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат-СБ», который при выведении спутника в космос отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории «Спектр-Р».
Напомним, 10 мая ВВС США заявили о взрыве бака российского разгонного блока «Фрегат» в космосе. Роскосмос подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите.
Позже стало известно, что обломки взорвавшегося в космосе бака российского разгонного блока «Фрегат» разлетелись на тысячи километров.
Произошедшее объяснил газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван Моисеев.
Тысячи россиянок подали заявки на главную роль в фильме на МКС
В конкурсе на главную роль для художественного фильма в космосе подали заявки порядка 3 тыс. россиянок, сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
«Около 3 тыс. девушек приняли участие в отборе, на днях мы финализируем список из 30 участниц, которые пойдут на медицинское обследование», – цитирует Эрнста ТАСС.
Гендиректор канала отметил, что среди участниц конкурса есть и знаменитые актрисы и неизвестные, также есть девушки без актерского опыта.
Эрнст пояснил, что победительницами станут две девушки, актриса и ее дублер, их назовут только после прохождения ими медицинского обследования. «Может быть нам замечательно подходит какая-то девушка, но она по здоровью не проходит», – сказал он.
Врачебно-экспертная комиссия проведет комплексную оценку девушек конкурса на соответствие медицинским и психологическим требованиям, а также требованиям по физической подготовке, образованию и профессиональной пригодности, необходимым для участия в космическом полете и работе в условиях космоса.
В сентябре стало известно, что госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории снимут художественный фильм в космосе. Режиссером картины выступит Клим Шипенко («Салют 7» и «Холоп»). Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст станут генеральными продюсерами, а главный герой картины полетит на МКС.
Эксперт назвал последствия сверления обшивки МКС
Сверление края трещины в российском сегменте МКС, к которому космонавты должны приступить в среду, не опасно, хотя временно приведет к росту утечки воздуха, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
«Если смотреть с технической точки зрения, то взяв сверло 0,5 миллиметра и просверлив им отверстие, имеющаяся утечка примерно утроится к моменту завершения сверления. Если сейчас утечка в сотни раз меньше аварийного значения, то даже после сверления ничего критического не произойдет. Просто нужно действовать оперативно, не оставлять на ночь. В течение часа все можно просверлить и залепить. Никаких особых угроз в этой ситуации не возникает», – цитирует РИА «Новости» Моисеева.
По его словам, ни закрытия люков между российским и американским отсеками, ни подготовки пилотируемых кораблей к экстренной эвакуации экипажа на случай ЧП не потребуется. Также не требуется, чтобы космонавт в момент сверления был одет в скафандр.
«Отверстие будет небольшое, и пока хоть на какое-то значительное значение давление упадет, пройдет большое время. Скажем, то отверстие, которое было обнаружено в корабле «Союз МС-09» в 2018 году, было больше», – отметил Моисеев.
Напомним, во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом. Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков «Анатерм» и «Герметалл» и просверлить по ее краям два отверстия, чтобы она не расползалась. Затем получившиеся отверстия будут заклеены клеем-мастикой, зашкурены, а на трещину поставят «заплатку».
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Трещины на МКС пообещали загерметизировать к 12 марта
В модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) обнаружены две трещины, они будут загерметизированы к 12 марта, сообщил источник.
«Работы по исследованию промежуточной камеры модуля «Звезда» на наличие негерметичностей завершено, обнаружено два места течи. Принято решение по их герметизации. Первая течь будет заделана с 4 по 6 марта, вторая – до 12 марта, после дополнительного исследования», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что такое решение приняла комиссия специалистов «Роскосмоса», Ракетно-космической корпорации «Энергия» (оператор российского сегмента МКС), головного научного института отрасли ЦНИИмаш и технологического института «Техномаш», Космического центра им. Хруничева (производитель модуля).
Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом. Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков «Анатерм» и «Герметалл» и просверлить по ее краям два отверстия, чтобы она не расползалась. Затем получившиеся отверстия будут заклеены клеем-мастикой, зашкурены, а на трещину поставят «заплатку».
Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.
Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.
Россия начала проектирование миссии на Венеру
Началось проектирование российского космического аппарата «Венера-Д» для исследования поверхности Венеры, сообщила завлабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова.
«Началось. Речь идет об аванпроекте. Запуск должен быть в 2029 году», – цитирует РИА «Новости» Засову.
Ее слова подтвердил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. «Это так», – заявил он.
Ранее Зеленый сообщил, что финансирование на эскизное проектирование «Венеры-Д» будет выделено в 2021 году. На период до 2025 года на эти работы может потребоваться около 550 млн рублей.
Автоматическая межпланетная станция «Венера-Д» состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. В аппарате «Венера-Д» будет использоваться базовая конструкция советской посадочной станции, использовавшейся в миссиях «Венера» и «Вега». В общей сложности СССР осуществил 10 успешных посадок на Венеру.
Напомним, в октябре представитель НПО им. Лавочкина сообщал, что российская программа исследования Венеры включает три миссии в 2029-2034 годах, ее могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для поиска признаков жизни в атмосфере этой планеты.
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В Роскосмосе рассказали о влиянии трещин на срок службы МКС
Устранение трещин в служебном модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции не повлияет на возможность продления работы станции до 2028 года, заявил заместитель руководителя полета российского сегмента станции Юрий Гидзенко.
«Решение об этом на верхних уровнях принято, чтобы станция до 2028 года летала. При этом, вот эти вот заделанные трещины, они никоим образом не повлияют на уменьшение вот этого срока работы станции до 2028 года», - сказал Гидзенко в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты: Рыжиков сверлит отверстия, а Сергей Кудь-Сверчков удаляет стружку пылесосом. Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта.
Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.
Утечку воздуха на МКС предлагали закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с очередной партией из 60 спутников Starlink, которые должны обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.
Запуск произошел из Космического Центра имени Кеннеди в штате Флорида в 3.24 по местному времени (11.24 мск). Ранее запуск несколько раз переносили, передает РИА «Новости».
Первая ступень ракеты уже успешно приземлилась на плавучую платформу.
Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель – обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. Всего на первом этапе создания сети планируется запустить около 12 тыс. спутников.
Уже сейчас компания запустила тестирование интернета среди обычных пользователей. За оборудование для приема и отправки сигнала требуется заплатить 499 долларов, ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов, что сопоставимо и даже меньше, чем у основных провайдеров в США.
Производитель обещает скорость скачивания от 50 до 150 Мб/с. Профильные СМИ на основе полученных данных сообщают, что на практике это соответствует действительности, иногда показатели даже выше.
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