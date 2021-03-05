Минтруд актуализировал порядок ведения трудовых книжек

Министерство труда и соцзащиты актуализирует правила ведения трудовых книжек. В частности, в новом порядке ведения предлагается исключить избыточные и устаревшие требования, в пятницу сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве отметили, что действующие правила ведения трудовых книжек были приняты в 2003 год и последний раз изменения в них вносились в 2013 году. Минтруд актуализирует этот порядок. Изменения носят технический характер.

«Предлагается исключить такие избыточные и устаревшие требования, как необходимость скреплять книгу (журнал) ведения и хранение трудовых книжек сургучной печатью; вести отдельную личную карточку, в которой работник расписывается, подтверждая, что он ознакомлен с теми записями, которые внесены в его трудовую книжку; печать работодателя или кадровой службы предлагается проставлять только при ее наличии», – передает ТАСС сообщение министерства.

С учетом правоприменительной практики изменения коснутся и наполнения трудовой книжки: больше места станет для сведений о работе – вместо 10 страниц – 14, уменьшится количество страниц для сведений о награждении – с 10 до 7. Предлагаемые изменения прошли общественное обсуждение и рассмотрение в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«В случае принятия нового порядка имеющиеся у работников трудовые книжки старого образца будут действительны без ограничения срока. Обновленные трудовые будут выдаваться с 2023 года для тех, кто не переходил на электронные трудовые книжки, если прежняя трудовая книжка закончилась, потерялась или по каким-то причинам пришла в негодность», – добавили в Минтруде.

Ранее в ПФР рассказали, что свыше 6 млн жителей России решили перейти на электронную трудовую книжку.