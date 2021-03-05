В России выявили 11 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 11 024 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 024 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1757, Санкт-Петербурге – 983, Московской области – 750. Всего в стране выявлено 4 301 159 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 885 321 человека, из них 15 464 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 462 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 88 285 человек.

Накануне, 4 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 385. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 361.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.