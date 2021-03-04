В России выявили 11,4 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 11 385 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 11 385 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2150, Санкт-Петербурге – 986, Московской области – 693. Всего в стране выявлено 4 290 135 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 869 857 человек, из них 16 123 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 475 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 87 823 человека.

Накануне, 3 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 535. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 850.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.