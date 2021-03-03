В России выявили 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 10535 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1284, Санкт-Петербурге – 962, Московской области – 691. Всего в стране выявлено 4 278 750 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 853 734 человек, из них 15 694 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 452 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 87 348 человек.

Накануне, 2 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10565. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 30.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.