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В России выявили 10,5 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 10535 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 12,5% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1284, Санкт-Петербурге – 962, Московской области – 691. Всего в стране выявлено 4 278 750 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 853 734 человек, из них 15 694 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 452 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 87 348 человек.
Накануне, 2 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10565. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 30.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Зеленского высмеяли за вакцинацию с голым торсом
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сделал прививку от коронавируса, вакцинировавшись индийским препаратом Covishield. Во время прививки Зеленский сидел с голым торсом, на что обратили внимание украинские журналисты и пользователи соцсетей.
«А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?» – задалась вопросом журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева в своем Twitter.
Девушка прикрепила к публикации фотографию с вакцинации Зеленского и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, отметив, что последний прививался в джемпере. Пошутили над украинским президентом и пользователи Instagram, предположив, что ему вкололи витамины. Также пользователи Сети обратили внимание, что президент бреет грудь. Некоторые после публикации фотографии Зеленского с голым торсом сделали фотожабы. Например, журналист Антон Комаров разместил шуточный снимок, где украинскому лидеру делают татуировку с логотипом кондитерской корпорации Rochen, пишет «Страна.ua».
Издание отмечает, что раздеваться перед камерами – сомнительный шаг, и лидеры других стран во время прививки от коронавируса такого себе не позволяли. В качестве доказательств портал привел фотографии с вакцинаций президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании и Израиля Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, которые делали прививку одетыми. Как предположило издание, перфоманс Зеленского был продиктован политтехнологией: якобы президент должен нравиться избирателю, в том числе и в физическом смысле, «вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение».
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Напомним, Зеленский привился от коронавируса вместе с украинскими силовиками в Донбассе.
Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
Швеция начала переговоры с российским поставщиком вакцины от COVID
Координатор вакцинации против коронавируса в Швеции Рикард Бергстрем провел встречу с представителем российского производителя вакцины против коронавируса, еще одна встреча запланирована на 3 марта.
Бергстрем заявил телеканалу ТВ4, что у него «есть мандат от правительства на переговоры с другими (поставщиками)», он «встречался с российским производителем на прошлой неделе, и завтра снова будет встреча», передает ТАСС.
«И Швеция, и Еврокомиссия готовы поговорить с любым, кому есть что предложить. Но основное направление – делать это через ЕС», – добавил он.
В данный момент парламентское большинство требует, чтобы Швеция закупала вакцины и вне соглашений с ЕС. Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон в интервью агентству ТТ заявил о разочаровании «тем, что все идет слишком медленно».
Он рассчитывает, что в среду на обсуждении этого вопроса в комитете по социальным делам его партию поддержат «Христианские демократы», «Либералы», «Шведские демократы» и Левая партия.
Вакцинация в Швеции началась 27 декабря. Правительство страны планирует провести ее среди всего взрослого населения в течение первой половины 2021 года.
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 669 113. Число умерших пациентов составляет 12 882.
Ранее Словакия купила «Спутник V» без санкции ЕС. Также чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V».
Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.
Привившиеся от COVID столичные пенсионеры жалуются на неразблокированные социальные карты
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«К нам идет огромное количество обращений столичных пенсионеров, что им не активируют социальную карту», – рассказала газете ВЗГЛЯД почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова. Данная карта дает право бесплатного проезда в общественном транспорте.
В конце декабря прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через 14 дней после получения второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Карта, по словам главы города, должна была активироваться автоматически. Однако пенсионеры жалуются, что после вакцинации и прошедшего двухнедельного периода после нее, их карты не разблокированы.
«К нам идет огромное количество обращений пенсионеров Москвы, что им не активируют социальную карту. Да, во многих регионах вообще нет у пенсионеров права бесплатного проезда, как у жителей столицы. Тем не менее, такие права у москвичей есть, поэтому это неправильно, что правительство Москвы не говорит точно, что и когда заработает», – говорит Пискунова.
Она подчеркивает, что бесплатный проезд для пенсионеров был организован не случайно. Город очень большой, поэтому и до поликлиник, и до магазинов пожилые люди часто дойти сами не могут, поэтому приходится пользоваться общественным транспортом, стоимость билета на который является существенной тратой для человека на пенсии.
«Есть портал «Активный гражданин». Мы советуем нашим пенсионерам обращаться туда с вопросами, чтобы отстоять свои права. Я предполагаю, что когда наберется критическая масса, тогда и проблема как-то решится. Либо наступит дачный период, когда в массовом порядке люди соберутся на свои дачные участки, потому что их необходимо будет обрабатывать, и увеличится число жалоб», – подытожила собеседник.
В свою очередь, член комиссии Общественной палаты Москвы по транспорту Павел Данилин порекомендовал пенсионерам, прошедшим вакцинацию и столкнувшимся с подобными проблемами, позвонить на «Горячую линию» проекта «Карта москвича».
Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году нескольким категориям москвичей были заблокированы социальные карты, которые дают право бесплатного проезда на общественном транспорте пенсионерам и гражданам с инвалидностью, а также льготного – школьникам и студентам очного отделения.
Выявленный в Италии штамм коронавируса обеспокоил вирусологов
В итальянском городе Брешия обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть устойчивым к существующим вакцинам, сообщил президент Итальянского общества вирусологов Арнальдо Карузо.
Карузо сообщил, что «впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», передает RT со ссылкой на ANSA.
Сообщается, что это якобы нигерийский штамм коронавируса.
Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце 2020 года.
В Великобритании оштрафовали женщин, решивших покрасить волосы на парковке в карантин
Полиция Южного Уэльса оштрафовала более 370 человек за нарушение карантинных мер, в число которых попали три женщины из города Суонси, которые собрались на автомобильной парковке, чтобы покрасить волосы.
«Протестующие, участники вечеринок и люди, гуляющие компаниями по достопримечательностям Южного Уэльса, были в числе тех более чем 370 человек, которым полиция в минувшие выходные выписала штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Хорошая погода стала причиной того, что многие отправились на пляжи и в парки, а также собирались выпивать на свежем воздухе. Как и в прежние недели полицейские пресекли множество домашних вечеринок», – сообщает РИА «Новости».
Многих нарушителей поймали на поездках без необходимости к морю и в приморские города. На одной из автопарковок в пригороде Суонси были обнаружены три женщины, они собрались, чтобы покрасить друг другу волосы. Еще четыре человека были обнаружены полицией в пабе в поселке Лландафф.
«Мы знаем, что люди крайне тяжело переживают эти месяцы, мы можем понять то, что им необходимо сменить обстановку. Реальность такова, что коронавирус все еще является для всех нас угрозой, и по всему Уэльсу установлены карантинные ограничения четвертого (самого высокого) уровня», – заявил глава региональной полиции Энди Валентайна.
В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.
Эпидемиолог объяснил отсутствие антител после вакцинации
Недостаточное количество или отсутствие антител после вакцинации может быть в том случае, если иммунологический ответ у человека запаздывает, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов заявил в эфире Первого канала, объясняя недостаточное количество антител после вакцинации, что «это говорит о том, что иммунологическая активность иная», передает РИА «Новости».
«Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются. У кого-то бывает быстрый иммунологической ответ, у кого-то иммунологической ответ запаздывает», – пояснил он.
У организма, как отметил эксперт, остается пожизненная память о том, что человек встречался с вирусом.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, как избежать третьей волны коронавируса.
Роспотребнадзор заявил о продолжении первой волны коронавируса
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Россия еще не закончила проходить через первую волну коронавируса, в данный момент в стране наблюдается стадия стабилизации ситуации с распространением инфекции, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта», – сказал Горелов в эфире Первого канала.
По его словам, Россия переживала осенне-весенние подъемы заболеваемости, а сейчас находится в стадии стабилизации. Россияне все еще переживают первую волну коронавируса, уверен он.
Также он добавил, что у 18% пациентов, которые перенесли коронавирус бессимптомно или с незначительными симптомами, антитела не вырабатываются вовсе. «Логичной является вакцинация вне зависимости от исходного статуса – болел ты или не болел. Весной я говорил это, основываясь на том, что хотелось бы, чтобы больше лиц, которые не встретились с COVID, получили вакцинацию», – пояснил Горелов.
За минувшие сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.
Зеленский привился от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинскими силовиками в Донбассе привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной Covishield, которая принадлежит шведско-британской компании AstraZeneca.
«Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та же Oxford/AstraZeneca (Сovishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину и получена миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», – написал Зеленский в Twitter.
Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
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Лавров: Введение в ЕС ковид-паспортов противоречит принципу добровольности
Введение «ковидных паспортов» на территории Евросоюза означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Получается, эта задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна. Если будет введен «ковидный паспорт», то это будет противоречить принципу добровольности. Значит, людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами-членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь», – заявил министр, передает ТАСС.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС договорились о необходимости введения электронных сертификатов о вакцинации, они будут готовы в течение трех месяцев. При этом президент Сербии осудил идею ЕС ввести паспорта о вакцинации от COVID-19.
Кремль пообещал отслеживать процесс введения паспортов о вакцинации в ЕС.
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Байден назвал способ увеличить производство вакцин Johnson&Johnson
Нарастить производство вакцины Johnson&Johnson от коронавируса поможет Фармацевтическая группа Merck, сообщил президент США Джо Байден.
«Мы объявляем о важном шаге. Две крупнейшие компании в области здравоохранения и фармацевтики, которые обычно являются конкурентами, работают вместе над вакциной. Johnson&Johnson и Merck будут работать вместе, чтобы расширить производство вакцины Johnson & Johnson», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, будет задействован закон о производстве продукции военного назначения, действовавший еще во времена войны в Корее, это позволит оборудовать два завода Merck по стандартам, необходимым для безопасного производства вакцины Johnson & Johnson.
«По настоянию и при поддержке со стороны моей администрации Johnson & Johnson также предпримет дополнительные действия для безопасного ускорения производства», – добавил американский лидер.
Байден также заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса, а жители страны смогут вернуться к привычной жизни примерно через год.
В конце февраля американский лидер говорил об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в стране, по его словам, она проходит с опережением.
Напомним, 28 февраля управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США сообщило, что выдало компании Johnson&Johnson разрешение на использование вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.
Стационар для пациентов с тяжелыми последствиями COVID-19 откроют в Москве
Терапевтический стационар для помощи пациентам с тяжелыми последствиями коронавируса откроют в Москве, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар... как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов», – сказал Горелов.
Он уточнил, что это будет классический терапевтический стационар, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
За минувшие сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания. Также назван возможный срок снятия ограничений из-за COVID-19 в России.
В мире зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом
Число случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю выросло на 7% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
«На прошлой неделе было зарегистрировано более 2,6 млн новых случаев, что на 7% больше по сравнению с предыдущей неделей после шести недель последовательного снижения числа (заболевших)», – цитирует сообщение ВОЗ РИА «Новости».
В организации отметили, что рост связан с увеличением заболеваемости в Восточном Средиземноморье (рост на 14%), Юго-Восточной Азии (9%), Европе (9%) и Северной и Южной Америке (6%).
В ВОЗ полагают, что причинами роста могут быть продолжающееся распространение разных штаммов вируса, ослабление ограничительных мер.
При этом снижается число смертей от заболевания, с 22 по 28 февраля зафиксировано и 63 тыс. 477 летальных исходов.
Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета.
Байден назвал сроки получения вакцины для всего взрослого населения США
Достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса в США появится к концу мая, заявил президент страны Джо Байден.
«Наша страна на пути к тому, чтобы у нее было достаточно вакцины для каждого взрослого до конца мая», – цитирует американского лидера РИА «Новости».
На данный момент взрослое население Соединенных Штатов составляет более 200 млн человек.
«Это прогресс. Важный прогресс. Но недостаточно иметь поставки вакцины. Нам нужны участники вакцинации – люди, которые будут делать уколы в миллионы рук американцев», – указал Байден.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам.
В конце февраля Байден заявлял об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в стране, по его словам, она проходит с опережением.
Инфекционист предположил возможные сроки снятия ограничений по COVID-19
В мае-апреле в России уже можно будет отменить многие ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
«Если мы будем брать уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и как планируется в этом году, до появления коронавирусной инфекции, то обычно в апреле заболеваемость ОРВИ значительно снижалась. Поэтому с определенной долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты», – пояснил Вознесенский РИА «Новости».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу.
Байден понадеялся на возвращение к нормальной жизни через год
Жители Соединенных Штатов смогут вернуться к нормальной жизни примерно через год, предположил президент страны Джо Байден.
«Меня предупреждали не давать ответа на этот вопрос, потому что мы не знаем точно, но я надеюсь, что к этому времени в следующем году мы вернемся к норме, возможно, и раньше», – сказал Байден, передает РИА «Новости».
Также Байден заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса.
В конце февраля американский лидер говорил об успехах национальной программы вакцинации от COVID-19 в стране, по его словам, она проходит с опережением.