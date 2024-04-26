Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.0 комментариев
Суд приговорил исполнительницу теракта в Стамбуле к 1794 годам тюрьмы
TRT: Суд приговорил исполнительницу теракта в Стамбуле к 1794 годам тюрьмы
Стамбульский суд по уголовным делам приговорил исполнительницу осуществленного в 2022 году на туристическом проспекте Истикляль теракта Ахлям аль-Башир к семи пожизненным срокам, или 1794 годам тюрьмы, по совокупности преступлений, сообщает канал TRT по итогам оглашения приговора.
По сообщению телеканала, решение по делу было принято в отношении 36 обвиняемых, в том числе Ахлям аль-Башир, оставившей бомбу на проспекте, передает ТАСС. Изначально обвинение требовало для нее 3009 лет тюрьмы.
Ранее была опубликована видеозапись, на которой запечатлена закладка самодельного взрывного устройства перед терактом на улице Истикляль в Стамбуле.
Турецкое руководство сообщало, что в устройстве взрыва подозревается женщина, ее задержали, она дала признательные показания о связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
СМИ писали, что женщина якобы проходила обучение в Сирии под надзором американских военных.