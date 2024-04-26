TRT: Суд приговорил исполнительницу теракта в Стамбуле к 1794 годам тюрьмы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению телеканала, решение по делу было принято в отношении 36 обвиняемых, в том числе Ахлям аль-Башир, оставившей бомбу на проспекте, передает ТАСС. Изначально обвинение требовало для нее 3009 лет тюрьмы.

Ранее была опубликована видеозапись, на которой запечатлена закладка самодельного взрывного устройства перед терактом на улице Истикляль в Стамбуле.

Турецкое руководство сообщало, что в устройстве взрыва подозревается женщина, ее задержали, она дала признательные показания о связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

СМИ писали, что женщина якобы проходила обучение в Сирии под надзором американских военных.