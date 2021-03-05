Украинцев призвали готовиться к голоду

Эксперт объяснила обиду Киева на шутку премьера Словакии о передаче Закарпатья России

«Киев воспринял шутку как намек на улучшение репутации России в Европе», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, комментируя резкую реакцию со стороны Киева на шутку премьер-министра Словакии Игора Матовича о передаче Закарпатья России в обмен на вакцину от коронавируса.

«Самым больным местом для Украины является то, что многие европейские страны не хотят входить в конфронтацию с Россией. Правительство Украины устроило, если бы Европа относилась к Москве как к врагу. Поэтому они воспринимают любые, даже самые невинные шутки и намеки на улучшение репутации России в Европе, как враждебные Украине», – пояснила Лариса Шеслер.

Кроме того, собеседница обратила внимание на то, что «Украина не выглядит в глазах европейских стран самостоятельным игроком». «В экономике наблюдается диктат МВФ, а в политике – диктат США. Из-за этого многие европейские страны не считают Украину субъектным игроком на международной арене. Поэтому они допускают такие шутки, к которым официальный Киев относится болезненно», – отметила эксперт.

Шеслер также напомнила о том, что Словакия всегда негативно относилась к политике украинизации. «В Закарпатье живет немало словаков и они стремятся сохранить свою идентичность. Новые законы, принятые на Украине по поводу фактически насильственной украинизации, дискриминируют не только русских, но также словаков и венгров. Поэтому сохранение идентичности словаков, проживающих на Украине, это болезненная точка в отношениях двух стран», – подытожила собеседница.

Накануне премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка.

В ответ на это министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Матовичу «обменять» вакцину на несколько регионов Словакии. По его словам, Матович своими «некорректными высказываниями» портит очень дружеские и искренние отношения между странами.

Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек.

Напомним, Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.

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