Харьковского депутата исключили из партии за отказ выступать на украинском языке Украинские власти захотели разрешить вакцинацию в аптеках 5 марта 2021, 01:59 Текст: Алексей Дегтярев

На Украине решили проводить вакцинацию в аптеках, об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире местного телевидения. «Вакцинация в аптеках – это обязательная опция, которую мы введем уже в этом году. Это обязательно нужно делать, чтобы был легкий доступ к вакцинации», – цитирует Максимова РИА «Новости». Он добавил, что на первом этапе в аптеках планируется проводить вакцинацию от гриппа, а не от коронавирусной инфекции. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.

Жительница Одессы назвала украинский язык «говяжьим» 4 марта 2021, 08:43 Текст: Евгения Шестак

Новый скандал на языковой почве разразился на Украине: покупательница одного из магазинов в Одессе резко высказалась об украинском языке, назвав его «говяжьим». По информации местного портала 048.ua, посетительницу магазина не устроило, что продавец говорит с ней на национальном языке. По словам женщины, она не понимает украинский, в связи с чем предложила продавщице вспомнить, «кем были первые граждане в истории города». Также женщина потребовала персонал магазина в разговоре с ней перейти на русский. Государственный язык Украины она назвала «говяжьим». Также в этот момент в магазине находился мужчина. Он написал жалобу на то, что их отказались обслуживать на русском языке. При этом администраторы магазина никаких нарушений в произошедшем не увидели. С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Китай сделал обязательными анальные тесты на COVID-19 для иностранцев 4 марта 2021, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Анальные мазки на коронавирус стали обязательными в Китае для прибывающих из других стран. Ряд государств выступили против подобной процедуры, назвав ее унизительной. В частности, озабоченность в связи с новыми правилами выразило японское правительство. Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что попросит Пекин изменить режим тестирования после того, как некоторые японские путешественники сообщили о «психологической травме» из-за процедуры, передает The Times. Подобный метод тестирования на COVID-19 в Китае опробовали в январе. По мнению китайских медиков, мазок из ануса является более надежным, чем из носа или ротоглотки. Лукашевич: Киев хочет выиграть время для перегруппировки и накопления военного потенциала в Донбассе 4 марта 2021, 20:34

Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Киев намеренно заводит переговорный процесс о мирном урегулировании конфликта в Донбассе в тупик, чтобы выиграть время для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. «Резонно приходим к выводу, что Киев намеренно заводит урегулирование в тупик и использует вялотекущий и безрезультатный переговорный процесс в Контактной группе в качестве «передышки» для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения. За последние две недели миссия зафиксировала свыше 230 единиц украинских танков и вооружений, в том числе крупнокалиберных, вне отведенных мест хранения – по большей части на железнодорожных станциях Константиновка, Покровск, Дружковка, Славянск, Рубежное. Мы призываем СММ отслеживать дальнейшие перемещения этих вооружений, использовать возможности раннего предупреждения о местах их концентрации и участках потенциальной эскалации военной напряженности», – приводит ТАСС слова российского постпреда. Так, по наблюдениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), Вооруженные силы Украины продолжают активно задействовать железнодорожные узлы Донбасса для транспортировки техники и вооружений, рассказал дипломат. Так же, сообщается, что возобновилось применение вооружений, в том числе тяжелых, по территории у донецкого поселка Сигнальное, находящегося в непосредственной близости к пункту пропуска «Еленовка». Постпред России также заявил о растущем беспокойстве из-за стремления ряда стран поддерживать «партию войны» в Киеве путем предоставления военных ассигнований. В частности, российская сторона обратила внимание на решение США выделить новый пакет военной помощи в размере 125 млн долларов. «В очередной раз подчеркиваем: столь демонстративные действия на фоне воинственных заявлений официальных лиц Украины вкупе с отсутствием какой-либо реакции на саботаж Киевом Минских соглашений накладывают на спонсоров нынешних украинских властей серьезную долю ответственности за продолжающееся вооруженное насилие и страдания мирного населения Донбасса», – резюмировал дипломат. Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов отметил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. Не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления. Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц, подчеркнул он. Также в ДНР заявили об отказе Украины обсуждать нарушения перемирия в Донбассе. Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу. Стало известно о случаях «пожизненного» заражения коронавирусом 4 марта 2021, 05:41 Текст: Наталья Ануфриева

Медики в США зафиксировали первые случаи «пожизненного» заражения COVID-19, когда следы вируса сохранялись в организмах переболевших пациентов на протяжении очень длительного времени. Специалисты из Университета Южной Калифорнии выяснили, что следы коронавируса сохранялись на протяжении полугода в организмах некоторых пациентов, страдавших лейкемией, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал medRxiv. Отмечается, что пациенты с иммунодефицитом особенно уязвимы перед новым заболеванием. Данная ситуация исключительно опасна: длительное пребывание коронавируса в человеческом организме серьезно увеличивает риск мутаций, которые сделают COVID-19 неуязвимым для человеческих антител. Ранее была установлена связь группы крови и риска заболевания коронавирусом. Эксперт объяснила обиду Киева на шутку премьера Словакии о передаче Закарпатья России 4 марта 2021, 11:20

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Киев воспринял шутку как намек на улучшение репутации России в Европе», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, комментируя резкую реакцию со стороны Киева на шутку премьер-министра Словакии Игора Матовича о передаче Закарпатья России в обмен на вакцину от коронавируса. «Самым больным местом для Украины является то, что многие европейские страны не хотят входить в конфронтацию с Россией. Правительство Украины устроило, если бы Европа относилась к Москве как к врагу. Поэтому они воспринимают любые, даже самые невинные шутки и намеки на улучшение репутации России в Европе, как враждебные Украине», – пояснила Лариса Шеслер. Кроме того, собеседница обратила внимание на то, что «Украина не выглядит в глазах европейских стран самостоятельным игроком». «В экономике наблюдается диктат МВФ, а в политике – диктат США. Из-за этого многие европейские страны не считают Украину субъектным игроком на международной арене. Поэтому они допускают такие шутки, к которым официальный Киев относится болезненно», – отметила эксперт. Шеслер также напомнила о том, что Словакия всегда негативно относилась к политике украинизации. «В Закарпатье живет немало словаков и они стремятся сохранить свою идентичность. Новые законы, принятые на Украине по поводу фактически насильственной украинизации, дискриминируют не только русских, но также словаков и венгров. Поэтому сохранение идентичности словаков, проживающих на Украине, это болезненная точка в отношениях двух стран», – подытожила собеседница. Накануне премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В ответ на это министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Матовичу «обменять» вакцину на несколько регионов Словакии. По его словам, Матович своими «некорректными высказываниями» портит очень дружеские и искренние отношения между странами. Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Напомним, Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Евросоюз начал экспертизу вакцины «Спутник V» 4 марта 2021, 12:19

Фото: Mohammed Talatene/dpa/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V», агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)», – заявили в фонде, передает РИА «Новости». Решение комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству. Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, «Спутник V» может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе, и мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения». «Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года», – добавил он. Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек. Академик РАН прокомментировал сообщения о «пожизненном» заражении COVID-19 4 марта 2021, 12:26

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Люди с иммунодефицитом, например, пациенты с лейкемией, по-другому переносят многие инфекционные заболевания, нежели здоровые, поэтому необходимо проследить, насколько коронавирус мутируют в их организме при хроническом заражении, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя соответствующие наблюдения медиков из США. Американские медики зафиксировали первые случаи «пожизненного» заражения COVID-19. К такому выводу они пришли после того, как заметили, что следы вируса сохранялись в организмах некоторых пациентов, страдавших лейкемией, на протяжении полугода. Они предупредили, что данная ситуация опасна, поскольку увеличивается риск мутаций вируса, которые сделают COVID-19 неуязвимым для человеческих антител. «Поскольку случаи такие пока единичные, во-первых, их нужно тщательно изучить, а, во-вторых, посмотреть, есть ли действительно разница длительного пребывания вируса. То есть настолько вирус мутирует при таком хроническом заражении. Скорее всего не настолько, что это будет что-то новое, и против чего не будут работать антитела», – полагает Зверев. Эксперт рассказывает, что люди с иммунодефицитом уязвимы не только к коронавирусу, но и к другим вирусам, а также доказано, что они по-другому переносят многие инфекционные заболевания. «Это происходит не только при коронавирусной инфекции, другие вирусы тоже очень часто ведут себя по-другому в организме людей, страдающих вот такими системными заболеваниями. Мы знаем, что и заболевание корью, например, тоже может вызывать такие латентные инфекции в некоторых случаях. Поэтому, на мой взгляд, пока рано заявлять о том, что все может измениться и человеческий организм перестанет реагировать на ковид», – заключил вирусолог. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, поскольку у пациентов с болезнями иммунной системы отмечается повышенный риск заражения коронавирусом. На Украине объяснили устойчивость пророссийских настроений 4 марта 2021, 09:27 Текст: Евгения Шестак

На Украине сохраняются пророссийские настроения из-за зависти граждан страны к экономическим успехам России, заявил киевский политолог Сергей Белашко. В качестве примера он привел Харьковскую область, граничащую с Россией. «Рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и все, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», – сказал Белашко в эфире телеканала «Первый Казацкий». Ранее Песков ответил утвердительно на вопрос, считает ли Кремль Украину частью «русского мира». «Безусловно, на Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к «русскому миру», – подчеркнул он. Также Песков заявлял, что русский мир был и будет оставаться приоритетом для России, комментируя контакты Москвы с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Россия не сможет мягкой силой продвинуть на Украине свой однообразный «русский мир». Вакцинация препаратом AstraZeneca нарушила работу полиции и служб по ЧС Мадрида 4 марта 2021, 09:45 Текст: Наталья Ануфриева

Массовая вакцинация учителей, пожарных, полицейских, сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям, начавшаяся в Мадриде, привела к тому, что многие не могут выйти на работу из-за побочных эффектов и плохого самочувствия. По данным профсоюзов, из-за негативной реакции на вакцину AstraZeneca не вышел на работу на следующий день каждый третий учитель, передает РИА «Новости». «Я не могу назвать точных цифр, но согласно тем данным, которые мы собрали, как минимум у каждого третьего была реакция на вакцину, из-за которой он вынужден был остаться дома, – высокая температура (выше 38), мышечные боли, плохое самочувствие. В некоторых учебных заведениях - более половины. Причем чем моложе – тем тяжелее реакция. Я знаю случаи, когда люди вообще никогда не болели, а после прививки плохо себя почувствовали. Некоторые вышли на работу, но ушли с середины уроков», – рассказала генеральный секретарь по вопросам образования профсоюза «Рабочие комиссии» (CCOO) Мадрида Исабель Гальвин. При этом власти автономного сообщества Мадрид (включает столицу и области), начавшие массовую вакцинацию преподавателей, полицейских, пожарных, сотрудников Гражданской защиты на прошлой неделе вакциной AstraZeneca (минздрав Испании запретил ее применять людям старше 55 лет), заявляют, что эти данные явно преувеличены. Всего в регионе в государственных и полугосударственных школах работают 91 тыс. 200 человек, по последним данным, прививки сделаны 25 тыс., сообщили в совете по образованию сообщества Мадрид. Данных о том, сколько из вакцинированных не вышли на работу, в совете нет. «В любом случае речь идет об отдельных случаях, например, в понедельник 50 человек, во вторник и среду к нам не поступали данные о проблемах. Неправда, что вакцинация привела к проблемам, только к небольшим инцидентам, которые предполагались, поскольку вакцина AstraZeneca после первой дозы может спровоцировать некоторые побочные эффекты, такие как температура или мышечная боль», – заявили в совете образования регионального правительства. Одна из преподавателей литературы в Мадрите рассказала, что ее и коллег неожиданно вызвали делать прививку в прошлый четверг, в результате она пролежала с температурой и мышечными болями до воскресенья, в понедельник вышла на работу. Всего в учебном заведении, где она работает, многие учителя сообщают руководству, что чувствуют себя плохо, однако, завуч «уверена, что в большинстве случаев это неправда и они обманывают». Профсоюзы потребовали от властей проводить вакцинацию поочередно, а не делать прививки одновременно всем преподавателям одного учебного заведения. «Нет плана вакцинации, не известно, когда будут вакцинировать преподавателей старше 55 лет или с хроническими заболеваниями, из групп риска. Нет гарантий, что будут прививать тех, с кем контракты будут заключаться позже, или тех, кто сейчас находится на больничном или в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, не вакцинируют людей, которые работают в школах по контрактам, – в столовых, транспорте, на уборке. А ведь чтобы гарантировать иммунитет, необходимо вакцинировать всех», – говорит Исабель Гальвин. Такая же ситуация сложилась и среди других госслужащих. «В день вакцинируют 250-300 сотрудников местной полиции, пожарных и сотрудников Гражданской защиты. Из тех, кому уже сделали прививку, плохо себя почувствовали 10-15%», – рассказал представитель по связям с общественностью Федерации службы обществу «Рабочих комиссий» (FSC-CCOO) Мадрида Сесар Перес. При этом он знает только приблизительные данные о местной полиции, аналогичная ситуация, уверен он, в Национальной полиции. Пока же службы здравоохранения рекомендовали тем, кому предстоит вакцинироваться, пить парацетамол до прививки и каждые шесть часов – в случае последствий – после. Также они рекомендуют не делать повторную прививку тем, кто уже переболел коронавирусом. Ранее украинцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины AstraZeneca. Политолог Глеб Кузнецов объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД европейские обвинения в адрес России в «вакцинной дезинформации». В ДНР призвали ОБСЕ зафиксировать обстрел Украиной жилого дома «Градами» 4 марта 2021, 22:17 Текст: Алексей Дегтярев

Министерство иностранных дел ДНР призвало миссию ОБСЕ зарегистрировать использование украинскими военными реактивной установки «Град» по Донецку. Обстрел произошел в четверг утром, ВСУ обстреляли окраину Донецка, повреждения получил жилой дом, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, при обстреле украинские была применена реактивная система «Град-патриот», передает РИА «Новости». «Если такими подлыми провокациями украинская сторона проверяет способность наших защитников нанести ответный удар для подавления огневых точек, то мы констатируем, что таким образом официальный Киев переходит все возможные «красные линии» и фактически расписывается в развязывании нового витка вооруженной эскалации», – заявили в министерстве республики. Там добавили, что украинская сторона должна взять на себя ответственность за совершаемые ей «седьмой год военные преступления против мирных жителей Донбасса и начать реальное соблюдение перемирия». «В этой связи мы продолжаем настаивать на необходимости срочного вмешательства стран-гарантов минских соглашений в стремительно ухудшающуюся ситуацию с урегулированием вооруженного конфликта в Донбассе мирным путем. Также сообщаем, что направили соответствующее официальное обращение в адрес руководства СММ ОБСЕ с просьбой во исполнение своего мандата обеспечить выезд наблюдателей миссии для фиксации факта применения вооруженными формированиями Украины реактивных систем залпового огня по жилым кварталам», – указали в ведомстве. Ранее сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени. Глава МИД Словакии извинился за шутку премьера о передаче Закарпатья России 4 марта 2021, 11:25 Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения за шутку, произнесенную премьер-министром страны Игором Матовичем, о передаче Закарпатья России в обмен на вакцину «Спутник V». «Сегодня я общался со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания, сделанные премьер-министром СР Игорем Матовичем в адрес Украины. Мне тем более жаль, что всего несколько дней назад у нас в Киеве состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения», – написал Корчок в Facebook. Напомним, премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Путин уточнил число вакцинировавшихся от коронавируса россиян 4 марта 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Две дозы прививки от коронавируса получили около 2 млн россиян, почти столько же получили пока по одной дозе, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «На сегодняшний день свыше двух миллионов человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, два с лишним тоже миллиона сделали первый укол», – сказал он, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что хотя пандемия отступает, вызовов еще много, и они носят опасный характер, поддержка волонтеров востребована. На Украине допустили введение нового локдауна 4 марта 2021, 14:47 Текст: Евгения Шестак

На Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. «На Украине началась третья волна эпидемии», – заявил он. По его словам, в стране наблюдается ежедневный рост количества заразившихся, передает ТАСС. Глава правительства допустил, что локдаун может быть вновь введен в том случае, «если большинство областей будут в «красной зоне карантина». Ранее вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявила, что Украина вступает в третью волну пандемии коронавируса, темпы заболеваемости в стране растут. Напомним, 24 февраля Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» президент Украины Владимир Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. В Кремле исключили гумпомощь в поставках вакцины за рубеж 4 марта 2021, 13:35 Текст: Евгения Шестак

Москва делает все возможное для удовлетворения зарубежных заявок на российскую вакцину от коронавируса, однако это не является гуманитарной помощью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что спрос на российские препараты достаточно большой, однако в первую очередь российская сторона старается ответить на запрос собственных граждан, передает РИА «Новости». «Да, действительно, есть желание и наших словацких партнеров и коллег получить эту вакцину, и РФПИ работает со словаками и будет удовлетворять их потребности. Это обычный режим, это не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость. Стоимость эта, к слову, пониже, чем у других вакцин», – сказал Песков. Представитель Кремля не стал комментировать шутку премьера Словакии Игора Матовича, который пообещал России «Закарпатскую Украину» за поставку вакцины «Спутник V». «Все это не более чем шутки, и мы это никак не хотим комментировать. Это нас не касается», – добавил он. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Ранее глава правительства страны Игор Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Позже министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес извинения за данную шутку. Напомним, 1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). В оборот в России выпущено 7,9 млн доз «Спутника V» 4 марта 2021, 15:55 Текст: Алина Назарова

В гражданский оборот в 1 марта выпущено 7,885 млн доз вакцины «Спутник V», заявила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова. «На 1 марта в гражданский оборот были выпущены 7 миллионов 885 тысяч комплектов доз вакцины «Спутник V», – сказала представитель Росздравнадзора на круглом столе в Совете Федерации «О развитии национальной фармацевтической промышленности». Она также сообщила, что в настоящее время проводится контроль недавно зарегистрированной вакцины «КовиВак» производства Института имени Чумакова, выпуск которой после успешного прохождения контролей ожидается во второй половине марта, передает РИА «Новости». По словам Трапковой, общий объем производства вакцин от коронавируса в стране к маю 2021 года по планам может составить более 50 млн комплектов. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек.