Россия начала проектирование миссии на Венеру

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4 марта, четверг | Последнее обновление — 09:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские дипломаты обвинили Лондон в намеренной порче отношений с Москвой
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3 марта 1933 года Адольф Гитлер провозгласил основание Третьего рейха – «подлинного немецкого государства», окончательно разрывающего (по крайней мере, на словах) связь с ненавистным веймарским прошлым. Но рейх, превозносившийся в нацистской пропаганде как «тысячелетний», не продержался и пятнадцати лет.
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Федеральный проект «Внутренние водные пути» стоит 306 млрд рублей. Но задача, которую он решает, грандиозна: не только увеличить количество грузов, перевозимых по российским рекам, но и остановить деградацию этих рек.
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Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Россия начала проектирование миссии на Венеру
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Началось проектирование российского космического аппарата «Венера-Д» для исследования поверхности Венеры, сообщила завлабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова.
«Началось. Речь идет об аванпроекте. Запуск должен быть в 2029 году», – цитирует РИА «Новости» Засову.
Ее слова подтвердил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. «Это так», – заявил он.
Ранее Зеленый сообщил, что финансирование на эскизное проектирование «Венеры-Д» будет выделено в 2021 году. На период до 2025 года на эти работы может потребоваться около 550 млн рублей.
Автоматическая межпланетная станция «Венера-Д» состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. В аппарате «Венера-Д» будет использоваться базовая конструкция советской посадочной станции, использовавшейся в миссиях «Венера» и «Вега». В общей сложности СССР осуществил 10 успешных посадок на Венеру.
Напомним, в октябре представитель НПО им. Лавочкина сообщал, что российская программа исследования Венеры включает три миссии в 2029-2034 годах, ее могут дополнить срочной отправкой в 2027 году станции для поиска признаков жизни в атмосфере этой планеты.
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Рогозин рассказал об украденной с Байконура «суперсекретной электронике»
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Оборудование, украденное на космодроме Байконур, было похищено с площадки, принадлежащей Казахстану, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Это собственность Казахстана. «Суперсекретная электроника» – это на самом деле шкафы с неработающим с конца 80-х прошлого века оборудованием», – передает РИА «Новости» комментарий главы Роскосмоса.
По словам Рогозина, охрана этого аварийного объекта следит главным образом за случайными посетителями и туристами, пытающимися проникнуть на него. Сейчас Казахстан решает вопрос об утилизации объекта.
Ранее во вторник в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов, входит в Роскосмос) подтвердили кражу старого оборудования на Байконуре. До этого ряд СМИ писал о том, что со 110-й площадки космодрома, которая не эксплуатируется 30 лет, похитили детали с драгоценными редкоземельными металлами. Сообщалось, что радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля, а 19 февраля их на месте не обнаружили, входная дверь была взломана. Стартовая площадка № 110 предназначалась для запуска ракеты-носителя «Энергия», которая в 1988 году вывела на орбиту советский челнок «Буран».
Стало известно о секретных поездках первого космонавта Гагарина
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Бывший начальник гаража Центра подготовки космонавтов Исфат Миннизянов рассказал о секретных поездках Юрия Гагарина.
«При мне личным водителем Юрия Алексеевича был Борис Бабкин, но иногда я возил Гагарина. Выезды были служебными: в ЦК, в ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия» – прим. ВЗГЛЯД.). Мы не рассказывали о таких поездках, это была секретная информация. Но когда ехали по трассе, сотрудники Госавтоинспекции отдавали честь. Они знали, что это за машина и кто в ней может находиться», – приводятся о слова Миннизянова на сайте Центра подготовки космонавтов.
На вопрос, не боялся ли первый космонавт ДТП или покушений, он ответил, что, как военный, всегда был начеку.
Отмечается, что Гагарин и сам водил машину. В музее Центра хранится его водительское удостоверение, документ находился в бумажнике космонавта в момент его гибели.
Кроме того, после полета правительство подарило Гагарину личную машину – черную «Волгу М-21» второй серии. Позже у космонавта появилась служебная машина этой же модели, но уже третьей серии.
В 2021 году исполняется 60 лет полету Юрия Гагарина в космос.
Ранее космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос.
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Названы приоритетные версии появления трещин на МКС
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Комиссия Роскосмоса считает приоритетными версиями образования трещины в модуле «Звезда» Международной космической станции усталость металла или попадание микрометеорита, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, рассматривается версия образования негерметичности как от усталости металла, так и от воздействия микрометеорита, который мог пробить агрегатный отсек, под которым находится промежуточная камера, передает РИА «Новости».
К такому выводу пришла комиссия специалистов Роскосмоса, Ракетно-космической корпорации «Энергия» (оператор российского сегмента МКС), головного научного института отрасли ЦНИИмаш и технологического института «Техномаш», Космического центра им. Хруничева (производитель модуля).
Также источник сообщи, что российские космонавты летом в ходе планового выхода в открытый космос осмотрят поверхность агрегатного отсека модуля «Звезда» Международной космической станции с целью поиска места удара микрометеорита. По его словам, тем самым планируется подтвердить версию удара микрометеорита, который вызвал утечку воздуха со станции.
По текущей программе полетов работа российских космонавтов на внешней поверхности МКС планируется на июнь 2021 года.В ноябре 2020 года космонавты уже обследовали корпус модуля в ходе работ на его внешней поверхности, но ничего не обнаружили.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причиной утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) могли стать приборы на американском сегменте.
Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
Рогозин заявил, что проблемы на МКС могут быть связаны с микрометеоритами и пообещал их «вылечить».
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В ЦЭНКИ подтвердили хищение старого оборудования на Байконуре
Следственные действия проводятся на космодроме Байконур по факту кражи оборудования с площадки, с которой в 1980-х стартовали ракета «Энергия» и корабль «Буран», сообщили в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор космодромов, входит в Роскосмос).
«В настоящее время управление МВД России на комплексе Байконур проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования», – сказали РИА «Новости» в пресс-службе.
Так там прокомментировали информацию ряда СМИ о том, что со 110-й площадки космодрома, которая не эксплуатируется 30 лет, похитили детали с драгоценными редкоземельными металлами. По информации СМИ, радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля, а 19 февраля их на месте не обнаружили, входная дверь при этом была взломана. Стартовая площадка №110 предназначалась для запуска ракеты-носителя «Энергия», которая в 1988 году вывела на орбиту советский челнок «Буран».
В ЦЭНКИ уточнили, что «площадка №110 – стартовый комплекс РН (ракета-носитель) «Энергия». В настоящее время находится на консервации. Системы и агрегаты разукомплектованы, их сроки эксплуатации закончились более 20 лет назад». В пресс-службе также пояснили, что элементная база, установленная в этих системах, сейчас в промышленности России не используется.
«Большинство систем АСУ (автоматических систем управления) не были введены в эксплуатацию и частично демонтированы для доработок еще в СССР», – подчеркнули в пресс-службе, передает ТАСС.
Космодром находится на территории Казахстана и вместе с городом арендуется Россией до 2050 года.
Разработчик определился с обликом российской лунной ракеты
Определен новый облик российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которая может использоваться для полетов на Луну, рассказал источник в ракетно-космической отрасли.
«Ракету-носитель сверхтяжелого класса планируется создавать по пакетной схеме: шесть боковых блоков вокруг центрального – все с двигателем РД-182, и верхней ступенью на базе РД-0169», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее Государственный ракетный центр имени Макеева (входит в Роскосмос) зарегистрировал в Роспатенте облик линейки ракет-носителей для пусков к Луне и Марсу. В ракетах предлагается использование кислородно-керосиновых двигателей РД-171МВ и кислородно-водородных РД-0120 (оба типа использовались в советской сверхтяжелой ракете «Энергия»).
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Прототип Starship взорвался после приземления в Техасе
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Прототип космического корабля Starship компании Spacex взорвался после посадки во время испытательного полета в американском штате Техас.
Starship стартовал в районе поселка Бока-Чика в Техасе в 18.15 по местному времени (2.15 мск), специалисты SpaceX планировали, что корабль за несколько минут поднимется на высоту около 10 километров, после чего плавно спустится на посадочную площадку, передает ТАСС.
Однако после посадки часть корабля охватило пламя, через несколько минут после этого корабль взорвался.
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За несколько часов до испытаний попытка запуска была экстренно отменена уже после начала работы двигателей. Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что запуск отменяли из-за неверных настроек тяги двигателей.
Ранее прототип Starship также взрывался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас.
Испытания предыдущих прототипов также заканчивались неудачей. Так, в декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, завершились взрывом при посадке. В конце мая прототип SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле прототип SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале прототип SN1 разорвало на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
На МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле
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Экипаж Международной космической станции (МКС) приступил к работам по герметизации первой трещины в российском модуле «Звезда», откуда произошла утечка воздуха, следует из переговоров космонавтов с подмосковным центром управления полетами.
Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом, передает РИА «Новости».
Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков «Анатерм» и «Герметалл» и просверлить по ее краям два отверстия, чтобы она не расползалась. Затем получившиеся отверстия будут заклеены клеем-мастикой, зашкурены, а на трещину поставят «заплатку». Помимо россиян, на МКС работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уолкер и японец Соити Ногути, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что работы по герметизации трещины займут пять дней.
Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.
Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом. Рыжиков рассказал, что размер трещины в промежуточной камере российского модуля на МКС не изменился.
В России остановили создание первого частного космодрома
Создание первого российского частного космодрома в Нижегородской области приостановили из-за бюрократии, заявил генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.
«Суборбитальный проект приостановлен, по космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы», – пояснил РИА «Новости» гендиректор.
По его словам, год назад компания смогла договориться с региональными властями о том, что прежде чем согласовывать оценку действия космодрома на окружающую среду и проводить общественные слушания, будут согласованы санитарно-защитные зоны космодрома.
Проект зон разработали и направили в нижегородский институт Роспотребнадзора. Его перенаправили в ФМБА, затем – в федеральный Роспотребнадзор, но ответ до сих пор не поступил.
Пушкин отметил, что профильные министерства региона отказываются помогать проекту, а Роскосмо не может помочь, поскольку согласование экологических норм космодрома – не его специализация.
В правительстве Нижегородской области сообщили, что не знают об отказе инвестора от проекта космодрома. «Со стороны правительства инвестору рекомендовано спроектировать санитарно-защитную зону многоразового суборбитального космического комплекса. Варианты с участком прорабатываются. Обновленный проект оценки воздействия на окружающую среду, ранее направленный на доработку, в Минэкологии региона пока не поступал», – сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений области.
Пушкин отметил, что «КосмоКурс» два года не может получить нормативы для проектирования суборбитальной туристической ракеты, так как она принадлежит Минобороны.
«Эту документацию ведомство готово давать исполнителю только в случае, если они являются заказчиком. По нашему проекту, естественно, они не являются заказчиком. То есть они все правильно говорят с юридической точки зрения», – сказал гендиректор компании.
В сентябре «КосмоКурс» проиграл в конкурсе Роскосмоса по разработке метановой ракеты, несмотря на вдвое меньшую по сравнению с конкурентами цену.
США решили провести на МКС эксперимент в интересах ПРО
Агентство по космическим разработкам США планирует протестировать на Международной космической станции (МКС) аппаратуру для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет.
Аппаратура Prototype Infrared Payload, работающая в инфракрасном диапазоне, будет находиться на борту американского грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman, который полетит к станции в июле, передает РИА «Новости» со ссылкой на американский специализированный сайт spacenews.com.
Эксперимент будет проводиться во время нахождения корабля на МКС и позволит собрать данные, необходимые для разработки аппаратуры обнаружения пусков гиперзвуковых и баллистических ракет. В дальнейшем эту аппаратуру планируется установить на низкоорбитальных спутниках предупреждения о ракетном нападении.
Напомним, в 2008 году грузовой корабль «Прогресс М-61» выполнял функции «космической лаборатории». С его помощью российские ученые проводили научный эксперимент в интересах Минобороны России.
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Эксперт назвал последствия сверления обшивки МКС
Сверление края трещины в российском сегменте МКС, к которому космонавты должны приступить в среду, не опасно, хотя временно приведет к росту утечки воздуха, полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
«Если смотреть с технической точки зрения, то взяв сверло 0,5 миллиметра и просверлив им отверстие, имеющаяся утечка примерно утроится к моменту завершения сверления. Если сейчас утечка в сотни раз меньше аварийного значения, то даже после сверления ничего критического не произойдет. Просто нужно действовать оперативно, не оставлять на ночь. В течение часа все можно просверлить и залепить. Никаких особых угроз в этой ситуации не возникает», – цитирует РИА «Новости» Моисеева.
По его словам, ни закрытия люков между российским и американским отсеками, ни подготовки пилотируемых кораблей к экстренной эвакуации экипажа на случай ЧП не потребуется. Также не требуется, чтобы космонавт в момент сверления был одет в скафандр.
«Отверстие будет небольшое, и пока хоть на какое-то значительное значение давление упадет, пройдет большое время. Скажем, то отверстие, которое было обнаружено в корабле «Союз МС-09» в 2018 году, было больше», – отметил Моисеев.
Напомним, во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом. Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков «Анатерм» и «Герметалл» и просверлить по ее краям два отверстия, чтобы она не расползалась. Затем получившиеся отверстия будут заклеены клеем-мастикой, зашкурены, а на трещину поставят «заплатку».
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Космонавты назвали сроки герметизации трещины на МКС
Работы по герметизации трещины в промежуточной камере (ПрК) модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) начнутся в понедельник и займут пять дней, сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время переговоров с космонавтами.
«Работа у нас запланирована в ПрК [на] пять дней, начиная с сегодняшнего», – передает ТАСС слова специалиста ЦУП во время переговоров, трансляция которых ведется на сайте НАСА.
С Земли уточнили, что в понедельник трещина будет заполнена герметиком, затем будет проложен поролон, сверху будет наклеена лента.
«Работа [должна вестись] с использованием средств индивидуальной защиты», – подчеркнул специалист ЦУП, уточнив, что нужно будет использовать спиртовые салфетки и респираторы. При этом работы в ПрК космонавты будут вести не по циклограмме, а по команде с Земли.
Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. В модуле «Звезда» ранее были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.
Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.
Российский космонавт Сергей Рыжиков рассказал, что размер трещины в промежуточной камере российского модуля «Звезда» на МКС не изменился.
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Маск выразил надежду на успех Starship в будущем
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил надежду на успех прототипов кораблей Starship в дальнейшем, несмотря на третий подряд взрыв.
«Starship SN10 приземлился целым и невредимым!» – написал Маск в Twitter.
Он добавил, что «команда SpaceX делает огромную работу», и «однажды настоящим мерилом успеха будет то, что полеты Starship станут обычным явлением».
Напомним, прототип SN10 в ходе испытательного полета поднялся в воздух на высоту около 10 километров, предположительно, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение, повторно запустил двигатели перед посадкой и успешно совершил посадку.
Однако спустя несколько минут он взорвался.
Это уже третий запуск Starship на высоту более 10 километров. Запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем.
Еще до старта Маск оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.
Напомним, SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
Трещины на МКС пообещали загерметизировать к 12 марта
В модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) обнаружены две трещины, они будут загерметизированы к 12 марта, сообщил источник.
«Работы по исследованию промежуточной камеры модуля «Звезда» на наличие негерметичностей завершено, обнаружено два места течи. Принято решение по их герметизации. Первая течь будет заделана с 4 по 6 марта, вторая – до 12 марта, после дополнительного исследования», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что такое решение приняла комиссия специалистов «Роскосмоса», Ракетно-космической корпорации «Энергия» (оператор российского сегмента МКС), головного научного института отрасли ЦНИИмаш и технологического института «Техномаш», Космического центра им. Хруничева (производитель модуля).
Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом. Космонавты должны нанести на трещину слои герметиков «Анатерм» и «Герметалл» и просверлить по ее краям два отверстия, чтобы она не расползалась. Затем получившиеся отверстия будут заклеены клеем-мастикой, зашкурены, а на трещину поставят «заплатку».
Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.
Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.
Тысячи россиянок подали заявки на главную роль в фильме на МКС
В конкурсе на главную роль для художественного фильма в космосе подали заявки порядка 3 тыс. россиянок, сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
«Около 3 тыс. девушек приняли участие в отборе, на днях мы финализируем список из 30 участниц, которые пойдут на медицинское обследование», – цитирует Эрнста ТАСС.
Гендиректор канала отметил, что среди участниц конкурса есть и знаменитые актрисы и неизвестные, также есть девушки без актерского опыта.
Эрнст пояснил, что победительницами станут две девушки, актриса и ее дублер, их назовут только после прохождения ими медицинского обследования. «Может быть нам замечательно подходит какая-то девушка, но она по здоровью не проходит», – сказал он.
Врачебно-экспертная комиссия проведет комплексную оценку девушек конкурса на соответствие медицинским и психологическим требованиям, а также требованиям по физической подготовке, образованию и профессиональной пригодности, необходимым для участия в космическом полете и работе в условиях космоса.
В сентябре стало известно, что госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории снимут художественный фильм в космосе. Режиссером картины выступит Клим Шипенко («Салют 7» и «Холоп»). Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст станут генеральными продюсерами, а главный герой картины полетит на МКС.
Японский миллиардер начал поиск желающих облететь вокруг Луны
Японский миллиардер, основатель компании одежды ZOZOTOWN Юсаку Маэдзава объявил набор команды из восьми человек, которые готовы отправиться с ним в путешествие вокруг Луны.
Маэдзава объявил, что начал набор желающих на 8 вакантных мест для полета с ним вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship SpaceX. Все расходы, связанные с полетом, он берет на себя.
Прием заявок заканчивается 14 марта в 23.59 (17.59 мск). Всего в полет отправятся 10-12 человек, включая самого Маэдзаву. Претенденты на место в корабле должны объяснить, какое влияние полет в космос окажет на их деятельность, как полет сможет послужить на пользу человечеству в целом и как участник сможет быть полезным для других членов экипажа.
«До Луны три дня полета, обернуться вокруг ее обратной стороны и вернуться обратно – еще три дня. Билеты куплены. Корабль полностью в нашем распоряжении. Это должно быть отличное путешествие!» – передает РИА «Новости» слова Маэдзавы.
Ранее он говорил, что хочет взять с собой в полет представителей творческих профессий – кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.
Маэдзава, которому 45 лет, широко известен в Японии не столько как успешный предприниматель – его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов – и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий предпочтение молодым актрисам. Маэдзава никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин.
Ранее Юсаку Маэдзава объявил конкурс для женщин, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни. Впоследствии конкурс был отменен.
Сообщалось также, что миллиардер будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket).
На совместной с Маском пресс-конференции 18 сентября 2018 года Маэдзава заявлял, что возьмет с собой шесть-восемь представителей различных видов искусств – кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.
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