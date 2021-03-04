Появились подробности про новые российские вертолетоносцы

Российские корабли-вертолетоносцы проекта 23900 смогут расположить у себя на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника, сообщил источник в судостроительной отрасли.

«Для размещения рассматриваются вертолеты разработки КБ Камова. Речь идет о Ка-52К и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолетов на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников», – пояснил собеседник РИА «Новости».

Министерство обороны достаточно долго формировало требования в контракте по этим кораблям, потому итоговый проект «по своему функционалу стал не хуже, а может даже лучше «Мистралей».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему слухи о том, что Россия якобы копирует французские «Мистрали» при строительстве собственных вертолетоносцев, не соответствуют действительности.