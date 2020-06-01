Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить?

В интернете активно цитируют скандальный материал американского журналиста Дэвида Экса, пишущего для Forbes. Суть его в том, что универсальные десантные корабли проекта 23900, контракт на строительство которых был недавно подписан Минобороны, являются копиями неполученных Россией французских универсальных десантных кораблей типа «Мистраль».

Надо признать, Дэвид Экс отталкивался от информации, опубликованной одним из русскоязычных ресурсов, а свой весьма оскорбительный по интонации материал обставил оговорками типа «возможно», «может быть» и тому подобными. Изначально источником неверной информации оказались российские блогеры, а уже их не сильно соответствующие реальности утверждения были творчески переосмыслены американским журналистом.

На самом деле ничего «криминального» в копировании «Мистраля» не было бы. Да, французы нам этот проект не продавали, была передана только часть документации, да и условия расторжения контракта, на которые пошла Россия, предусматривали ее частичное уничтожение. Но они украли у нас время, а время – это единственный абсолютно невосполнимый ресурс. Так что с моральной точки зрения не было бы никаких проблем скопировать эти корабли, не спрашивая наших французских партнеров о том, что они об этом думают.

Но правда в том, что, во-первых, Россия не может их скопировать, во-вторых, ВМФ России категорически не хочет их копировать, в-третьих, руководящие документы ВМФ требуют строить корабли совсем иначе, нежели французы построили свои «Мистрали», и в-четвертых, есть масса свидетельств того, что эти корабли в их российском воплощении задумываются совсем другими.

Разберем то, что уже известно о проекте, и сравним эту информацию с той, которая имеется о «Мистралях».

Разные корпуса

Авторы идеи о том, что 23900 – это копия «Мистраля», должны были обратить свое внимание на две вещи. Первая – планируемые к постройке в России корабли значительно больше. Основные размерения (длина и ширина по ватерлинии, осадка) у проекта 23900 превышают таковые у «Мистраля». Особенно это относится к ширине – полетная палуба французского корабля уже на 10-15 метров, чем предположительно будет у российского. Беглый взгляд на корпус «Мистраля» вкупе с этой информацией говорит нам сразу же о том, что планировка помещений у кораблей будет разной – и существенно. Аналогично имеется разница в осадке, также, видимо, более метра, что на почти двух сотнях метров длины по ватерлинии даст огромную разницу в водоизмещении, не одну тысячу тонн. Российский корабль будет больше, тяжелее и с большей осадкой.

То есть это уже только в силу размеров и водоизмещения не могут быть близкие по конструкции корабли. Важный момент – в кораблестроении технические решения часто не масштабируются, как и вообще в технике. То есть принцип «сделать так же, но побольше в размерах» просто не работает. Нужно перепроектировать обводы и по новой заниматься распределением нагрузок внутри корпуса, и это как минимум.

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Оценивая общность будущих кораблей с «Мистралями», надо понимать, что как такового проекта 23900 еще нет. Зеленодольское проектно-конструкторское бюро сейчас только ведет проектирование этих кораблей в рамках контракта, под этот проект подтягивается вся информация, которая только есть – и по «Мистралям», и по старому проекту 11780 еще советского УДК, который так и не был закончен. То есть облик корабля еще окончательно не определен. Но его размеры примерно ясны, и они не совпадают с «Мистралем». Ну или проще – проектирование еще не закончено, ясно только, что корабли будут больше. Так как можно говорить о какой-то общности конструкций с «Мистралем»?

Но это даже близко не всё. Офицеры ВМФ, посещавшие «Мистраль», отмечали, что этот корабль построен без учета возможности его поражения противником в бою. Конструктивные меры, направленные на обеспечение живучести, у «Мистраля» по нашим стандартам абсолютно недостаточные. Так, например, ВМФ не примет в свой состав боевой корабль, у которого одно машинное отделение. Таких отделений должно быть два или несколько, чтобы одно попадание не лишило корабль хода. У «Мистраля» машинное отделение именно одно. В российском флоте корабль с одним машинным только один – патрульный корабль проекта 22160, который самим флотом классифицируется как «не боевой» и подвергается жесточайшей критике, вполне заслуженной. Во всех остальных случаях на боевых кораблях машинные отделения разделены.

Про то, что на «Мистрале» емкости с топливом размещены вблизи важных для функционирования корабля механизмов и о недостаточных конструктивных мерах по недопущению распространения огня в случае повреждения корабля в бою, уже можно не говорить. Кроме того, у всех российских кораблей есть определенные требования по ледостойкости корпуса, пусть и не сильно жесткие. Но «Мистраль» им не соответствовал.

У российских десантных кораблей конструкция будет соответствовать военным требованиям – все системы, которые должны быть разнесены, будут разнесены, все конструктивные меры по обеспечению живучести будут реализованы так, как этого требуют руководящие документы ВМФ. Другие размеры, принципиально другие требования к компоновке сами по себе делают эти корабли абсолютно разными.

Другое «сердце»

Но кроме того, есть еще специфика, диктуемая доступными нашей стране комплектующими. Наиболее крупные различия между нашим и французским кораблями обещаются в главной энергетической установке (ГЭУ).

«Мистраль» не имеет классических для наших кораблей валолиний – его гребные винты смонтированы на электрических поворотных винто-рулевых колонках, которые обеспечивают этому кораблю экстраординарную маневренность. Электричество для этих колонок вырабатывается генераторными установками, имеющими в своем составе дизельные двигатели «Вяртсиля». Таким образом, у корабля реализовано полное электродвижение с винто-рулевыми колонками. Россия не имеет винто-рулевых колонок такой мощности. Соответственно, на нашем корабле не будет реализована такая же схема ГЭУ, как на «Мистралях».

Пока нет окончательного проекта, трудно сказать, что там будет на самом деле, но, видимо, там будут вполне классические валолинии. Два вала с двумя гребными винтами и обычные рули – так же, как и на других кораблях ВМФ. Косвенно это подтверждается тем, что на изображении корабля, которое было показано президенту В.В. Путину, именно обычные валолинии (хотя, повторимся, это просто картинка, проект еще не закончен). А вот то, что нужных для «Мистраля» винто-рулевых колонок в распоряжении российской промышленности, нет – это факт.

Так что корабль и в этом, скорее всего, будет отличаться от «Мистраля». И это серьезное отличие, принципиальное.

То есть вопрос не в том, будет ли новый корабль клоном «Мистраля», а в том, будет ли в нем вообще хоть что-то от французского проекта. Скажем так – может быть, но мало. Речь идет скорее о копировании идеи корабля, о создании корабля с таким же предназначением и о том, чтобы он мог решать те же задачи, что и «Мистраль». Проект 23900 и «Мистраль» будут похожи друг на друга как два разных по водоизмещению и размерам авианосца – кое-что общее есть, но и различия очевидны.

Общие моменты с «Мистралем»

Стоит ожидать, что некоторые второстепенные вещи мы у французов все-таки возьмем. Так, если ориентироваться на изображение проекта 23900, то подъемники на нашем корабле расположены похожим образом – один на корме, второй рядом с надстройкой. Таким образом, как и у «Мистраля», у проекта 23900 ангар расположен ближе к корме, но это так почти у всех УДК в мире. Кормовое расположение одного из подъемников тоже не французское изобретение, так ранее делали на своих кораблях испанцы. Сами подъемники отличаются от «мистралевских» по площади, и своим расположением явно намекают на то, что ангар вписан во внутренние объемы корабля несколько иначе, чем сделали французы.

Возможно, будет похожим образом выполнена надстройка. Например, вынесенный за габарит «острова» КП управления полетами выглядит одинаково и у французского корабля, и на нашем рисунке. А вот сама надстройка-«остров» отличается: у нас на рисунке явно видны газоходы из двух разных машинных отделений, а у французов – из одного.

На изображении отечественного корабля вдоль борта видны слоты-ячейки под какие-то контейнеры (возможно, речь идет о местах под установку модульного оружия). Идея, прямо скажем, сомнительная по массе причин, но вот на «Мистрале» ничего подобного даже близко нет, то есть мы опять имеем дело с очень серьезными различиями в конструкции. Впрочем, вот именно это различие с готового корабля может и исчезнуть.

Подведем итог

Всё вышеперечисленное говорит о том, что вновь строящийся корабль просто не может быть копией «Мистраля», в том числе увеличенной. Это просто другой корабль. От «Мистраля» у него может быть исполнение некоторых отсеков, помещений и второстепенных систем. Может быть позаимствована концепция командного центра на корабле или вместимость госпиталя. Гарантированно, как и у «Мистраля», ангар будет находиться ближе к корме, но это так у всех УДК. Гарантированно будет два подъемника, один из которых будет кормовым. Но все это никак не дает оснований считать проект 23900 копией «Мистраля».

Корабли проекта 23900 будут рождаться тяжело, к этому надо быть готовыми – наша страна не строила ничего подобного со времен последнего построенного в Николаеве авианосца, а завод «Залив» всё еще не отошел от десятилетий украинского управления. И не факт, что потенциал корабля будет реализован сразу – у нас нет ни десантных вертолетов для него, ни всего перечня высадочных средств, их тоже придется создавать. Но копиями «Мистралей» наши УДК являться точно не будут.