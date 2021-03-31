Большинство россиян поддержали введение вакцинных паспортов для путешественников

Более половины россиян поддерживают идею введения обязательных вакцинных паспортов для путешественников, в которых будут отметки о прививке от коронавируса и о наличии антител, по их мнению, это будет давать людям больше возможностей, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 56% граждан положительно относятся к идее введения обязательных вакцинных или иммунных паспортов для путешественников, в которых будут отметки о прививке от коронавируса и о наличии антител, 16% – отрицательно, 24% – безразлично, а 4% затруднились ответить, – передает РИА «Новости».

Отмечается, что, по мнению 54% респондентов, такая мера будет давать людям скорее больше возможностей, 37% считают, что скорее больше ограничений, 9% затруднились ответить.

Также более двух третьих опрошенных (68%), как указано в опросе, согласны с тем, что, если Евросоюз и некоторые другие страны введут обязательные иммунные паспорта для путешественников, в России также следует вводить такие паспорта для въезжающих в страну граждан, в том числе россиян, возвращающихся из-за рубежа, 22% не согласны с этим, а 10% затруднились ответить.

Уточняется, что большинство россиян (89%) знают о том, что в ряде стран появились или вводятся такие паспорта, 11% услышали об этом впервые. К идее их введения в целом скорее положительно относятся 35% респондентов, 29% – скорее отрицательно, 30% – безразлично, 6% затруднились ответить. Среди тех, кто одобряет такую меру, чаще всего среди причин граждане указывают на возможность свободно поехать в другой регион или страну или соблюдение безопасности (по 16% соответственно). Те, кто отрицательно относятся к таким паспортам, чаще всего говорят о том, что это бесполезно (18%), что это ущемление прав и свобод (15%) и дискриминация (14%), также 10% не доверяют вакцине или не верят в коронавирус.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 24 марта. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в январе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не намерены вводить «ковидные паспорта».

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