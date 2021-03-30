Путин заявил о значимости русского языка для консолидации общества Путин: Ситуация с коронавирусом в России лучше, чем в других странах Путин призвал контролировать процент детей мигрантов в школах 30 марта 2021, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

В российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов», – передает его слова РИА «Новости».



Президент подчеркнул, что в России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода».



«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», – сказал Путин. Ранее президент отметил особую значимость русского языка для всего общества.

Названо главное хобби Путина 30 марта 2021, 09:49

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Главным хобби у президента Владимира Путина является чтение, также он смотрит телеканалы на иностранных языках и занимается английским, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Главное его хобби – это чтение. В основном это историческая литература, мемуары», – сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты». По его словам, также Путин выписывает газеты, которые приходят в Кремль и резиденцию в Ново-Огарево. Песков отметил, что газеты у Путина всегда есть в самолете, поэтому он достаточно часто их просматривает, а также он получает дайджесты прессы. Также глава государства «смотрит немецкие телеканалы, смотрит телеканалы на английском». «Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», – рассказал Песков. Песков напомнил, что одной из любимых собак Путина, лабрадора Конни, «к сожалению, уже давно нет, время идет». При этом Песков отметил, что «конечно, домашние животные остаются в жизни президента». На уточняющий вопрос о том, какие это питомцы – кошки или собаки, Песков сказал: «Я никогда не видел у президента кошек. Собак – да, а кошек не видел». Ранее Песков рассказывал, что президент давно освоил вездеход, за рулем которого он был во время отдыха в тувинской тайге. Песков сообщил о согласовании видеоконференции Путина, Меркель и Макрона 30 марта 2021, 13:56 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что расскажет о формате разговора лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, когда наступит окончательное понимание. «Когда мы точно будем окончательно понимать, мы проинформируем вас», – сказал Песков, отвечая на вопрос о формате общения, передает РИА «Новости». Он отметил, что «речь идет, действительно, о разговоре между Путиным, Меркель и Макроном», а будет ли это видеоконференция или нет – «это уже второстепенный вопрос». «Речь идет об их общении. Будет ли это видео или будет ли это голос – мы вам сообщим», – сказал он. На вопрос о сроках переговоров, можно ли их ожидать на этой или на следующей неделе, Песков сказал: «Я думаю, что гораздо быстрее». В понедельник Германия сообщила об отмене видеоконференции Путина, Меркель и Макрона. В то же время Песков сообщил, что видеоконференция лидеров стран согласовывается, одной из тем станет Донбасс. Умерла главред журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко 29 марта 2021, 17:40

Фото: Александр Астафьев/пресс-служба

правительства РФ/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

В понедельник на 75-м году жизни скончалась главный редактор и генеральный директор детского журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко. «29 марта после тяжелой болезни на 75-м году жизни скончалась генеральный директор, главный редактор журнала «Мурзилка», заслуженный работник культуры России, почетный работник общего образования, член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы, член Совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества писательских союзов, член Правления ООБФ «Российский детский фонд», кавалер ордена Почета Татьяна Филипповна Андросенко», – говорится на сайте «Мурзилки». В сообщении отмечается, что Андросенко сумела сделать «Мурзилку» «современным, интересным и полезным для большого круга читателей» журналом, не нарушая традиции прошлых лет, а также уделяла большое внимание работе с молодыми авторами и активно занималась просветительской деятельностью. Татьяна Андросенко родилась в 1946 году в Улан-Цирике в Монголии. Окончила факультет русского языка и литературы Сумского государственного педагогического института имени А. С. Макаренко в 1971 году и АОН при ЦК КПСС в Москве в 1983 году. Возглавляла журнал «Мурзилка» с 1985 года. «Мурзилка» – популярный советский, затем российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал. Издается с 1924 года. Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» 29 марта 2021, 20:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. «За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Буре Павла Владимировича – заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Павел Буре – советский и российский хоккеист, воспитанник спортивной школы ЦСКА. Заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира (1990), Европы (1991), серебряный призер Олимпийских игр в Нагано (1998). Провёл в НХЛ 12 сезонов, выступая за клубы «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За свои скоростные качества получил прозвище «Русская ракета». Путин наградил орденом Мужества спасшую советских узников концлагеря гражданку Австрии 29 марта 2021, 21:11 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно гражданку Австрии Марию Лангталер, которая спасла советских военнопленных, бежавших из концлагеря Маутхаузен. «За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Марию Лангталер, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», – сказано в тексте указа, опубликованном на портале правовой информации. Восстание советских офицеров в Маутхаухене (австрийский филиал лагеря Дахау) произошло 2 февраля 1945 года. На поиски беглых военнопленных были брошены отряды СС, ополчение и местное население. Мария Лангталер укрывала советских военных у себя дома до окончания войны. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись удалось лишь немногим из бежавших. В 2020 году дочь Лангталер, Анна Хакль была награждена в Вене знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество». В Маутхаузене с 1938 по 1945 годы погибли более 100 тыс. узников, из которых свыше 30 тыс. – граждане Советского Союза. Чиновников Роспотребнадзора оправдали по делу о трагедии на Сямозере 30 марта 2021, 01:57 Текст: Антон Антонов

Петрозаводский горсуд оправдал и.о. главы управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилу Котович и экс-главу ведомства в регионе Анатолия Коваленко по делу о гибели детей на Сямозере. Они оправданы в рамках повторного пересмотра дела. Судья Марина Носова, оглашая приговор, сообщила, что Коваленко признан «невиновным по предъявленному ему обвинению», Котович также признана невиновной «за отсутствием в деянии состава преступления». Обвинение требовало осудить их на шесть лет колонии-поселения и намерено обжаловать оправдательный приговор, передает ТАСС. По мнению суда, проведенные Роспотребнадзором проверки были исчерпывающими в рамках действующего тогда законодательства, требование ведомства исправить недочеты не носило обязательный характер для начала работы лагеря, а «обеспечение безопасности водных походов не входит в компетенцию Роспотребнадзора». Носова также указала, что Роспотребнадзор не является гарантом комфортного детского отдыха и не проводил экспертизу программ лагеря. Летом 2016 года в оздоровительном лагере на Сямозере в Карелии перевернулись лодки, в которых были 47 детей и четверо сопровождающих. В результате погибли 14 детей. В 2018 году был вынесен приговор, согласно которому бывший директор лагеря Елена Решетова и бывший координатор Вадим Виноградов получили по 9,5 лет колонии общего режима, инструктор Валерий Круподерщиков – 8 месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности он был освобожден от наказания. Коваленко, Котович и инструктора Павла Ильина суд оправдал, сочтя их вину недоказанной. В 2020 году был отменен оправдательный приговор в отношении Круподерщикова и Ильина, в 2019 году – в отношении Коваленко и Котович. Песков рассказал о диете Путина 30 марта 2021, 09:23 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин неприхотлив к еде, питается самыми простыми блюдами, но следит за тем, чтобы было меньше мучного, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков в интервью газете «Аргументы и факты» на вопрос о том, есть ли продукты, которые президент не переносит, ответил, что Путин «очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа», он «ест самые простые блюда» и лишь «следит за тем, чтобы было поменьше мучного». Журналисты издания упомянули необычный костюм, в котором Путин отдыхал в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, и спросили, следит ли глава государства за модой. «Он абсолютно спокойно относится к этому вопросу. Вы знаете, что он фактически носит одинаковые костюмы, одинаковые рубашки. Но в тайге в рубашке и ботинках не походишь, там холодно. Поэтому можно сказать так: он одевается в соответствии с тем местом, где находится», – сказал Песков. Он добавил, что своего модельера у Путина нет, «у него минимальное внимание к моде». Пресс-секретарь президента также рассказал, что Путин не впервые садится за руль вездехода, как во время своего недавнего отдыха в тайге: «Как подавляющее большинство мужчин, он просто любит ездить за рулем. Но в силу своей должности практически напрочь лишен этого удовольствия. Но при возможности он с удовольствием водит самые разные средства передвижения». Ранее Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина». Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в летних лагерях в любых субъектах России 29 марта 2021, 19:53 Текст: Елена Мирошниченко

Российские дети смогут отдохнуть летом в любом лагере, находящемся за пределами субъекта их проживания, постановила главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах Российской Федерации или их заместителей», – постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Разрешенное количество детей в отрядах увеличили с 50% до 75%. В 2020 году Роспотребнадзор запретил до снятия ограничительных мер из-за коронавируса выезд детей на отдых в оздоровительные лагеря за пределы своего региона, исключением стали проживающие в Арктической зоне. Песков: Путин искренне пожелал здоровья Байдену в ответ на оскорбление 30 марта 2021, 08:45 Текст: Алина Назарова

Пожелание здоровья президенту США Джо Байдена со стороны российского лидера Владимира Путина в ответ на оскорбительные слова было достаточно искренним, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что в этой ситуации «личное восприятие вторично», поскольку речь идет о заявлении Байдена, которое было сделано в адрес главы государства. «Это, конечно, оскорбительное заявление (Байдена), абсолютно беспрецедентное. Но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает», – заявил Песков в интервью газете «Аргументы и факты». По словам Пескова, суть реакции Путина сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. «С нашей точки зрения, сейчас главное – не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить», – сказал Песков. По его словам, с учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и США было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. «Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют», – заметил Песков. Он также напомнил, что Путина много коллег, с кем он выстроил доверительные отношения. «Из действующих политиков, наверное, ни с кем таких тесных форматов общения не было. Хотя, безусловно, есть лидеры, с которыми Путин провел многие-многие часы. Взять (председателя КНР) Си Цзиньпина, взять (премьер-министра Индии) Нарендру Моди, взять (президента Белоруссии) Александра Лукашенко и так далее. Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения», – сказал Песков. В том же интервью Песков заявил, что никто не будет позволять США говорить с Россией с позиции силы. В середине марта президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. Путин пообещал пресекать попытки переноса проблем других стран на территорию России 30 марта 2021, 16:08 Текст: Наталья Ануфриева

Нельзя мириться с тем, что люди пытаются переносить проблемы в своих государствах на территорию России, такие попытки были, но они пресекались и будут пресекаться, заявил президент Владимир Путин. Путин заявил на заседании совета по межнациональным отношениям, что «невозможно нам мириться с тем, что кто-то пытается либо намерен это делать: переносить проблемы, с которыми люди сталкиваются в их странах, на территорию России», передает РИА «Новости». «Это касается, повторяю еще раз, и граждан (...), проживающих здесь, в России, и тех людей, которые гражданами нашей страны не являются, не важно», – добавил он. Президент отметил, что были подобные попытки переносить проблемы соседних государств, связанные с территориальными спорами, с межэтническими вопросами, на территорию России. «Наши правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением. Но решили эту проблему, и хочу еще раз это сказать и подчеркнуть: все подобные попытки – и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться», – сказал он. Глава государства подчеркнул, что хочет, чтобы представители различных общественных национальных организаций, которые существуют в России, это понимали и «не теряли чувство ответственности перед страной, в которой они живут». Ранее Кремль отверг возможность разговора США с Россией с позиции силы. В Совфеде поддержали закон о новых сроках президента 30 марта 2021, 12:44 Текст: Алина Назарова

Профильный комитет Совета Федерации поддержал во вторник закон во исполнение поправок в Конституцию, разрешающий действующему президенту вновь претендовать на два президентских срока. Совфед рассмотрит законопроект на заседании 31 марта. Одним из авторов документа выступил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, передает РИА «Новости». Законопроект о поправке к Конституции был внесен Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента 20 января 2020 года, первое чтение документа прошло 23 января. 1 июля прошло голосование по поправкам в Конституцию. 24 марта 2021 года Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, который в том числе дает право действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Также вводятся дополнительные требования к кандидатам на пост президента: главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет и никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. При этом требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом». Сам Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что для себя еще не принял решение, пойдет ли он в качестве кандидата на выборы главы государства в 2024 году. Путин заявил о важности укрепления гражданской идентичности 30 марта 2021, 14:37 Текст: Алина Назарова

Нет ничего важнее укрепления общероссийской гражданской идентичности, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, напомнив о проблемах, с которыми сталкиваются многие страны на американском и европейском континентах. «Я бы хотел начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: «Об укреплении общероссийской гражданской идентичности». Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира. Мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере, и на американском континенте, и на европейском», – заявил Путин, передает РИА «Новости». Президент также заявил, что власти России не допустят разжигания конфликтов на национальной и религиозной почве или переноса на свою территорию зарубежных конфликтов подобного рода. «В основе большинства горячих точек, которые полыхают сейчас на карте мира, экономические и политические причины, само собой. Но для разжигания конфликтов провоцируют, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость. Мы в России не должны этого допустить», – сказал Путин. «Не допустим агрессивной, неуважительной к представителям какой бы то ни было национальности демонстрации своей этнической принадлежности, не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода», – сказал президент. Он также указал, что межнациональные отношения «всегда были и остаются для людей очень личной, чрезвычайно чувствительной сферой». «Внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия - максимально деликатными, тактичными, корректными. Это важно и в связи с предстоящей всероссийской переписью населения», – отметил президент. «На сегодня более 80% граждан России положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране. Но эти вопросы требуют постоянной, я бы сказал каждодневной работы», – заявил Путин. В феврале Путин высказал мнение, что российская нация является достаточно молодой и находится еще «на марше» к пику своего развития, а ее «бесконечный генетический код» основан на межнациональном единстве. Путин заявил о значимости русского языка для консолидации общества 30 марта 2021, 15:14 Текст: Елизавета Булкина

Для русского общества и для всех россиян велика значимость русского языка, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Он отметил, что правительство при участии широкого круга экспертов разрабатывает концепцию государственной языковой политики. «Особое место в проекте документа отведено русскому языку. Вы знаете, как велика его значимость для всех граждан России, для социально-экономической, духовной, культурной консолидации нашего общества», – передает слова главы государства РИА «Новости». Помимо этого, Путин объявил о решении увеличить премию за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 до 5 млн рублей. «С учетом ее значимости, мною принято решение увеличить размер премии до 5 млн рублей», – сказал российский лидер. Он также поздравил лауреатов премии 2020 года – главного редактора «Объединенного гуманитарного издательства» Максима Амелина, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева и директора ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» Дмитрия Ицковича. «Они создали уникальный инновационный издательский проект – многоязычную антологию современной литературы народов России», – отметил президент. Премия за вклад в укрепление единства российской нации учреждена в 2016 году. Вручение премии проходит ежегодно в День народного единства, 4 ноября. Ранее президент заявил, что нет ничего важнее укрепления общероссийской гражданской идентичности. Путин: Ситуация с коронавирусом в России лучше, чем в других странах 30 марта 2021, 15:41 Текст: Алина Назарова

Ситуация с коронавирусом в России в настоящее время гораздо лучше, чем в других странах, что может способствовать путешествиям по родной стране, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «У нас в народе говорят: лучше один раз увидеть, чем десять или сто раз услышать, поэтому это само собой разумеется. Но и с учетом эпидемиологических ограничений путешествия по родной стране, а у нас, слава богу, ситуация на данный момент времени, во всяком случае на данный момент, гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, поэтому да и посмотреть у нас есть что, поэтому совмещение нескольких факторов, оно, конечно, очень важно», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Таким образом глава государства прокомментировал доклад главы Ростуризма Зарины Догузовой, которая отметила, что развитие отрасли гостеприимства и туризма позволяет открывать жителям многонациональной России разные уголки страны, чему способствует и программа туристического кешбэка. Тем временем заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране. За минувшие сутки в России выявлено 8277 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1291, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 556. Путин указал на необходимость развития туристической инфраструктуры 30 марта 2021, 16:41 Текст: Абдулла Шакиров

Власти России намерены продолжать развивать туристическую инфраструктуру для того, чтобы путешественники могли получать удовольствие не только от природы, но и имели возможность комфортного размещения в местах отдыха, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «Безусловно, нужно не просто говорить, а создавать инфраструктуру, чтобы люди получали удовольствие не только от природы, но и от того, что они вокруг себя видят, какими транспортными средствами пользуются, как организовано питание и так далее», – передает РИА «Новости» слова главы государства. В свою очередь глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила президенту, что ведомство завершило работу над национальным проектом по развитию туристической индустрии. На прошлой неделе Путин поручил расширить программу туристического кешбэка продуктами для учащихся. Ранее президент заверил, что российские власти не намерены искусственно удерживать граждан страны, желающих отдохнуть за границей.