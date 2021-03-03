Эксперт: США не откажутся от тактики маленьких победоносных войн

Правительство США не откажется от тактики маленьких победоносных войн, хотя Госдеп и обещает сейчас больше такими вторжениями не заниматься. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД американист Андрей Коробов, комментируя речь госсекретаря Энтони Блинкена о новых стратегических приоритетах Вашингтона в мире.

«Блинкен лукавит. Взгляды Байдена и людей, которые составили его команду, сформировались в школе либерального интервенционизма», – говорит профессор Университета штата Теннеси, эксперт Валдайского клуба Андрей Коробков. Он напомнил, что суть либерального интервенционизма заключается в насильственном экспорте демократии в те страны, которые в Вашингтоне сочтут наиболее «неугодными». В США занимаются «социальным инженирингом» в плане создания демократических режимов – по крайней мере, они так воспринимают для себя этот процесс, отметил Коробков.

«Этот подход берет свое начало в идеях президента времен Первой мировой войны Вудро Вильсона. Ему же следовали практически все президенты, за исключением разве что Дональда Трампа. Клинтон, Буш, Обама считали, что надо менять те режимы, которые нарушают базовые права человека, угрожают Соединенным Штатам, а на их месте ставить те режимы, которые отвечают ожиданиям США и их западных партнеров», – напоминает эксперт.

Коробков напомнил о недавней бомбардировке лагерей шиитской милиции в Сирии, приказ о которой отдал президент Джо Байден. «Эта операция подчеркнула в очередной раз интервенционистские намерения Вашингтона на Ближнем Востоке», – отметил эксперт.

«У правительства США есть по данному поводу и внутриполитические расчеты. Это классическая тактика маленькой победоносной войны: внешнеполитический успех поднимает престиж президента США и отвлекает внимание американской публики от внутренних трудностей», – говорит эксперт. По его словам, «либеральные интервенции» Пентагона возможны на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки, прежде всего, в Венесуэле и на постсоветском пространстве. «Но, не исключено, это будет проявляться и в скрытой форме», – подытожил Коробков.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с речью о новых стратегических приоритетах Вашингтона на международной авансцене. «Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой, – пообещал Блинкен. – Мы использовали эту тактику в прошлом. С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало».

По его словам, Вашингтон «будет делать это иначе» – собственным примером и побуждением к реформам и демократии.

Отметим, что на прошлой неделе США нанесли авиаудар по базам связанного с Ираном ополчения в Сирии. Так Байден велел ответить на недавние нападения на гарнизоны американских и коалиционных войск в соседнем Ираке. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила эту атаку и призвала американцев уважать суверенитет Сирии.

На прошедшей недавно Мюнхенской конференции по безопасности Байден заявил о «возвращении Америки» на мировую арену. По словам Байдена, США и их партнеры должны защитить демократию и показать, что она не является пережитком истории.

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