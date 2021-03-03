Украина захотела отказаться от перехода на летнее время

Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время, который якобы способствует «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий».

Решение поддержали 277 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ должен пройти второе чтение, передает РИА «Новости».

Согласно постановлению кабинета министров от 13 мая 1996 года, Украина должна переводить часы два раза в год: в последнее воскресенье октября осуществляется переход на зимнее время, в последнее воскресенье марта – на летнее.

В пояснительной записке к документу указано, что законопроект призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, «поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установленное время государства-агрессора».

«Поэтому установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени в свою очередь позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», – говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий.

«Ежегодный переход на зимнее время произойдет в последнее воскресенье октября. В частности, в этом году он запланирован в ночь с субботы (30 октября) на воскресенье (31 октября). Надеемся, что в случае поддержки Верховной радой Украины, этот сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется», – говорится в документе.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев написал письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором предложил на летний период сокращать продолжительность рабочего дня для лиц старше 60 лет.