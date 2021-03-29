Названы регионы-лидеры по уровню средних зарплат в провинции

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в небольших населенных пунктах России стали Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Магаданская область и Ненецкий автономный округ (НАО), в конце списка расположились республики Северного Кавказа и Ивановская область.

Для определения различий между зарплатами в крупных городах и в провинции эксперты РИА «Новости» провели третье ежегодное исследование по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в перечне использовано отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты субъектов федерации) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Средние зарплаты в малых и средних населенных пунктах рассчитаны для каждого субъекта федерации отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тыс. человек или с более чем 50 тыс. работающих в крупных и средних предприятиях) и региональных столиц. Средние зарплаты определены на основе муниципальной и региональной статистики Росстата по крупным и средним предприятиям за 2019 и 2020 годы с учетом выплаты НДФЛ.

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг рассчитана в среднем за 12 месяцев 2020 года. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов, а также Республика Ингушетия, по которой нет релевантных данных.

Зарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в шести регионах из проанализированных (81 субъект Российской Федерации) зарплаты в провинции оказались выше, чем в крупных городах и столицах регионов. В шестерке таких регионов оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Амурская, Еврейская автономная и Курская области. В них не обязательно ехать в крупный город или столицу региона, чтобы получать более высокую зарплату.

Еще в девяти субъектах федерации зарплата в провинции очень близка (менее 5% разницы) к зарплатам крупных городов, в этом перечне также много сырьевых регионов.

В целом исследование показало, что почти в половине регионов зарплаты в малых и средних населенных пунктах на 20% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах.

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы. Лидер рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ может похвастаться тем, что здесь средняя зарплата в провинции в пять раз больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в ЯНАО составила 99,1 тыс. рублей в месяц, то есть в 2,5 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах.

Вторую строчку заняла Магаданская область с результатом 4,3 стандартных набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 100,4 тыс. рублей в месяц. На третьей позиции по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах расположился Ненецкий автономный округ с результатом 4,24 стандартных набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 88,4 тыс. рублей, четвертым стал Ханты-Мансийский автономный округ с результатом 3,76 и абсолютным значением 73 тыс. рублей. Сахалинская область с результатом 3,65 стандартных потребительских набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 73,3 тыс. рублей заняла пятую строчку рейтинга.

Как показало исследование, в целом медианное значение соотношения средней зарплаты в провинции региона и стоимости фиксированных наборов товаров и услуг находится по итогам 2020 года на уровне 2,1, против 2,0 в 2019 году и 1,8 в 2018 году.

В нижней части таблицы отношение средней зарплаты в малых и средних населенных пунктах к стоимости фиксированных наборов товаров и услуг находится на уровне 1,4-1,7. В целом у шести субъектов федерации это соотношение в 2020 году было менее 1,7, хотя в 2018 году таких было 14 регионов. Таким образом, зарплаты в провинции в небогатых регионах тоже демонстрируют рост.

Как полагают аналитики, в среднесрочной перспективе разница зарплат между провинцией и крупными городами станет не расти, а скорее, сокращаться.

Напомним, в феврале президент России Владимир Пути утвердил критерии оценки эффективности деятельности высших руководителей в регионах, среди них – доверие к власти и численность населения, темпы роста зарплат и возведения жилья, уровни бедности и образования, доля занимающих спортом граждан, эффективность поддержки талантливых детей.