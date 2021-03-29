Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз уперся в скальную породу

Кусок скального массива может помешать снятью с мели застрявшего на Суэцком канале контейнеровоза, единственным возможным вариантом может оказаться облегчение тоннажа судна через разгрузку, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации телеканала, носовая часть судна уперлась в скальную породу, что усложнило дноуглубительные работы и усилия по буксировке контейнеровоза, предпринятые для того, чтобы вернуть его в фарватер. Отмечается, что единственным возможным вариантом может оказаться облегчение тоннажа судна через его разгрузку, передает ТАСС.

В воскресенье в администрации Суэцкого канала сообщили, что начали готовиться к разгрузке севшего на мель во вторник контейнеровоза «Эвер гивен» (Ever Given). Однако позже в управлении заверили, что намерены до последнего пытаться снять с мели застрявший контейнеровоз без разгрузки судна.

В ночь на воскресенье попытка разблокировать важнейшую транспортную артерию во время прилива провалилась. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. Россия предложила Египту помощь в решении проблемы.

К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.

Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД, что беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил он.