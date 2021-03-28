Суэцкий канал захотели разблокировать без разгрузки контейнеровоза

Администрация Суэцкого канала до последнего будет пытаться снять с мели застрявший контейнеровоз «Эвер гивен» (Ever Given) без разгрузки судна, сообщила пресс-служба управления канала.

«Нет конкретной даты окончания попыток стащить судно с мели до того момента, как нам придется прибегнуть к сценарию облегчения его тоннажа. На данный момент предпринимаются попытки добиться поставленной цели именно таким образом», – приводит слова представителя пресс-службы управления канала ТАСС.

При этом в субботу глава управления судоходной артерии Усама Рабиа рассказал, что ни один сценарий не исключается, включая необходимость разгрузки контейнеровоза для его облегчения. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также заявил о необходимости готовиться к любому сценарию, включая разгрузку судна.

«Президент [Египта Абдель Фаттах ас-Сиси] попросил быть готовыми ко всем возможным вариантам, но это не означает, что управление уже начало работать в этом направлении», – отметил представитель пресс-службы. В управлении канала пояснили, что к разгрузке прибегнут, только когда окончательно потерпят неудачи осуществляемые сейчас попытки вернуть судно в фарватер, в том числе за счет прилива.

По словам источника в управлении Суэцкого канала, в ночь с воскресенья на понедельник спасательные службы намерены использовать прилив, за счет которого уровень воды в канале повысится на один метр. Еще одна попытка стащить судно с мели буксирами будет предпринята в понедельник днем. Только после этого, возможно, ребром встанет вопрос о неизбежности разгрузки контейнеровоза, но в таком случае только подготовка к операции может затянуться на несколько дней, пока задействованные в операции компании SMIT и японская Nippon Salvage, а также судовладелец договорятся о технических деталях и доставят необходимую спецтехнику.

Ранее в воскресенье в Суэцком канале началась подготовка к разгрузке севшего на мель контейнеровоза. В ночь на воскресенье попытка разблокировать важнейшую транспортную артерию во время прилива провалилась. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель. Россия предложила Египту помощь в решении проблемы.

Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен», направлявшийся из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. К субботе в Суэцком канале скопилось более 320 судов, в результате крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group начала направлять суда в Азию вокруг всей Африки. К воскресенью пробка на входе в Суэцкий канал стала видна за 65 километров.

Эксперт по судоходству Михаил Войтенко, оценив ситуацию в Суэцком канале, рассказал газете ВЗГЛЯД, что беспрерывно работающие на месте минимум пять буксиров со спасателями сильно ограничены в пространстве – они вынуждены работать в щели. «Им не хватает пространства для полноценного применения всех сил и средств, чтобы сдернуть гиганта с мелководья. Это привело к тому, что операция сильно затруднена», – пояснил он.