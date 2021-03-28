В акции «Час Земли» приняли участие более 2 тыс. московских объектов

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НОВОСТЬ ЧАСА

Крым решил предъявить трем гражданам Украины иск по водной блокаде

28 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
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Россияне освоили рискованный способ заработка

Россияне почувствовали себя инвестиционными гуру Владимир Песня/РИА Новости
В России наблюдается настоящий бум инвестирования в ценные бумаги. Еще никогда фондовый рынок не привлекал так много россиян. Однако регуляторы уже бьют тревогу: новички допускают слишком много ошибок, при вложении своих сбережения в акции.  Подробности...
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Как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена

Джо Байден дал понять, в какой сфере готов сотрудничать с Москвой Ken Cedeno /Cnp/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. США этим признают, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Так стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США? Подробности...
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Военную мощь Крыма усилят десантники

Воздушно-десантные войска в последнее время усиливают свою мощь Евгений Биятов/РИА Новости
Глава Минобороны анонсировал ряд изменений в структуре Воздушно-десантных войск. В частности, речь идет о перемещении целой десантно-штурмовой бригады из Волгограда в Феодосию. Почему это подразделение переводится именно в Крым, какие задачи оно будет решать на полуострове – и как это связано с изменениями, происходящими в целом в ВДВ России? Подробности...
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Бесполезное оружие приносит Америке гигантские убытки

Истребитель F-35 оказался крайне дорогостоящей игрушкой U.S. Navy/Global Look Press
«Слишком много времени и денег потрачено зря». Такими словами американские военные эксперты подводят итоги исключительно дорогостоящих программ Пентагона по разработке новейшего оружия. Миллиарды долларов, потраченные на создание целых систем вооружений, выброшены на ветер. О чем идет речь и почему это произошло? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Против БелАЭС в мире протестуют только литовцы. Буквально криком кричат со всех европейских трибун. Почему? А потому что БелАЭС закроет полностью и с запасом все энергетические потребности региона. А это значит, что светлая мечта Литвы когда-нибудь возобновить свой «мирный атом» накрылась навсегда. Подробности...

Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Остаётся только один убедительный аргумент, который способен удерживать нынешний миробеспорядок на грани войны и мира. Поэтому дай бог здоровья и отличных успехов в боевой и политической подготовке Вооружённым Силам Российской Федерации. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Мы злимся на Евгению Васильеву вовсе не потому, что она оскорбляет искусство и «храм» – Никас Сафронов там куда оскорбительнее. Проблема Васильевой в том, что она – в плане творчества наивная любительница – имеет время, деньги, силы, желание делать что ей нравится. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
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Чемпионат по русофобии в Грузии

Обсуждение: 5 комментариев

Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
  • «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

  • «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

  • «КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

  • Уже привился

  • Не планирую прививаться
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  • В раздумьях
Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?
  • Уменьшился

  • Увеличился

  • Не изменился
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Крым решил предъявить трем гражданам Украины иск по водной блокаде
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    Анастасия Семенович: Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

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    Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?

    В акции «Час Земли» приняли участие более 2 тыс. московских объектов

    28 марта 2021, 12:57

    Текст: Ксения Панькова

    В ходе акции «Час Земли» была отключена подсветка более 2,8 тыс. объектов Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

    «Москва принимала участие в акции уже в 13-й раз, в этом году на час – с 20.30 до 21.30 – была отключена подсветка более 2,8 тысяч зданий, сооружений и городских территорий, в том числе Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМ и ЦУМ, парка «Зарядье», Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя, Триумфальной арки и стадиона «Лужники». Впервые была выключена зеленая тематическая ландшафтная подсветка Бульварного кольца и Воробьевых гор», – приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства слова Бирюкова.

    По данным ведомства, также временно «погасли» здания Совета Федерации, Госдумы и Правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.

    «Час Земли» – ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы, главная цель которой – формирование ответственного отношения к окружающей среде. Люди, присоединившиеся к акции, в одно и то же время добровольно отключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на узнаваемых архитектурных сооружениях разных стран гаснет декоративная подсветка.

    Накануне сообщалось, что подсветка Московского Кремля, здания Совета Федерации, а также ГУМа, ЦУМа и ряда других зданий в столице России отключена в рамках акции «Час Земли».


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    Синоптики пообещали москвичам мощный ливень

    25 марта 2021, 18:02

    Текст: Вера Басилая

    Проливной дождь в Москве принесет до трети месячной нормы осадков в последний день марта, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В последний день марта в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков в виде проливного дождя. Финал марта выдастся с хорошими обложными проливными дождями, весенними, настоящими. И экология улучшится, воздух, вся пыль прибьется, дороги очистятся от всей этой грязи, снежно-водяной каши. Выпадет треть месячной нормы, до 10 миллиметров за сутки», – пояснил синоптик, передает РИА «Новости». По его словам, период относительно сухой погоды сменится проливными дождями, подчеркнув, что месячная норма марта по осадкам составляет 34 миллиметра.

    Ранее Тишковец заявил, что четверг, 25 марта, может стать самым теплым днем этого месяца в столице.

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    Иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей

    26 марта 2021, 06:34

    Текст: Наталья Ануфриева

    Порядка 44% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, это довольно высокий показатель, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

    Ракова заявила, что «мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей», это «довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», передает РИА «Новости».

    По словам заммэра, всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти 1 млн человек, и около 80% из них уже привито вторым.

    Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

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    Севастопольский проспект в Москве встал в пробке из-за столкновения пяти машин

    26 марта 2021, 18:05

    Текст: Вера Басилая

    Авария с участием сразу пяти автомобилей произошла на Севастопольском проспекте в Москве.

    Столкновение произошло в районе дома 17А в сторону области. Заняты 3-я и 4-я полосы. Пробка образовалась до пересечения с улицей Наметкина, сообщают «Московские новости».

       

    Ранее сообщалось, что пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов, наибольшие затруднения наблюдались в центре города.

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    В Москве поезд сбил трех человек

    27 марта 2021, 08:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве поезд сбил трех человек, двое погибли на месте, инцидент произошел на платформе, расположенной на улице Подольских курсантов, сообщают СМИ.

    В результате происшествия скончались 41-летний мужчина и женщина, один из пострадавших сумел выжить, хотя его затянуло под платформу, пишет РЕН-ТВ.

    В феврале в московском метро за один день произошло два случая падения людей на рельсы, один из упавших погиб.

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    В центре Москвы расцвели подснежники
       26 марта 2021, 19:59
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве из-за теплой и солнечной погоды расцвели подснежники, 25 марта в город пришла метеорологическая весна, температура выросла до плюс 10 градусов.

    Подснежники расцвели в нескольких местах в центре Москвы, в районе улицы 2-я Дубровская цветы распустились под окнами одного из жилых домов, передает РИА «Новости».

    Синоптики сообщали, что почки на деревьях начали набухать в Московской области.

    Ранее метеорологи отмечали, что в городе в пятницу будет температура до плюс 8 градусов.

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    Московскому полицейскому порвали форму при проверке документов в метро

    25 марта 2021, 13:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    В московском метро мужчина при проверке документов порвал полицейскому форму, сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД.

    «По предварительным данным, сотрудники полиции остановили мужчину на станции метро «Орехово» для проверки документов, в этот момент он повел себя неадекватно, агрессивно и порвал форменное обмундирование сотрудника полиции, после чего был задержан и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия, отметили в пресс-службе московской полиции.

    Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что полицейский, на которого набросился подозреваемый, не пострадал серьезно.

    Ранее в Москве полицейские задержали пассажира метро, который заявил об угрозе «взрыва» метрополитена.

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    Таксиста зарезали в Москве из-за конфликта по оплате за проезд

    27 марта 2021, 12:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Москве мужчину заподозрили в убийстве таксиста, молодой человек сообщил, что конфликт произошел из-за разногласий по оплате за проезд, сообщили в Главном следственном управлении СК по столице.

    Тело мужчины 1970 года рождения нашли в салоне машины, припаркованной у дома по Саратовскому проезду, на нем насчитали множество колото-резаных ранений, сообщается на сайте ведомства.

    «Установлено, что потерпевший работал водителем такси, и в этот вечер выполнял один из заказов. В настоящее время подозреваемый 2002 года рождения задержан, в ходе допроса молодой человек полностью признал вину, и сообщил, что конфликт с водителем произошел из-за разногласий по конечной оплате проезда», – отметили в ведомстве.

    Подозреваемому предъявили обвинение, в скором времени ему изберут меру пресечения.

    Ранее СМИ писали, что в Москве водитель такси в ходе конфликта с пассажирами, которые отказались оплачивать поездку, прострелил голову одному из них.

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    Москвич выстрелил в малолетнего сына из травматического пистолета

    25 марта 2021, 20:16

    Текст: Вера Басилая

    Прокуратура Москвы организовала проверку по факту случайного ранения отцом сына из травматического пистолета, ребенка доставили в больницу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

    «По предварительной информации, 25 марта 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение с повреждениями, полученными в результате выстрелов из травматического пистолета. Телесные повреждения причинены по неосторожности отцом ребенка в квартире по ул. Перовская», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

    Проверка поручена Перовской межрайонной прокуратуре. Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. Кроме того, материалы полицейской проверки переданы в столичный СК, в связи с необходимостью дачи процессуальной оценки по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Результаты контролируются.

    Ранее следователи занялись изучением обстоятельств гибели забитого до смерти шестилетнего мальчика в поселке Кудряшовский под Новосибирском, по подозрению в его убийстве задержаны мать и отчим.

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    Собянин: Система здравоохранения справляется с госпитализациями пациентов с COVID

    25 марта 2021, 22:16

    Текст: Ксения Панькова

    Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в столице остановился на невысоком уровне, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что система здравоохранения справляется.

    «Сегодня мы держимся практически на одной планке – небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

    При этом, по его словам, специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости коронавирусом. «Такие опасения, конечно, у всех бывают, и специалисты говорят, что ничего не исключено», – сказал мэр, отметив, что многие жители Москвы прошли иммунизацию.

    Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.

    В четверг глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов.

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    Москвичам пообещали самый теплый день в марте

    25 марта 2021, 16:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Четверг, 25 марта, может быть самым теплым днем этого месяца в Москве, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «На 15 часов – плюс 10,7 градуса, это будет самый теплый день этого месяца, по всей видимости», – пояснил синоптик РИА «Новости».

    Ранее в четверг Тишковец пояснял, что метеорологическая весна с устойчивой среднесуточной температурой выше нуля пришла в Москву с опозданием на четыре дня.

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    В Москве предложили сделать бесплатные парковки для духовенства

    25 марта 2021, 20:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    Духовенство должно иметь доступ к бесплатной парковке в Москве в местах, куда священнослужители ездят по служебной необходимости, заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.

    «Для духовенства всех конфессий нужно сделать парковки бесплатными. Но не везде, а в местах, куда они должны ездить для исполнения своего служения, служебного долга. В частности, когда они посещают больных, заключенных», – сказал Каннер РИА «Новости».

    Он пояснил, что у него есть знакомый раввин в США, который не платил за парковку при посещении женщины в больнице. На автомобиле у него был специальный знак, оповещающий о том, что тот является сотрудником религиозной организации.

    Что касается верующих мирян (не духовенства), Каннер призвал не делать для них исключений в вопросе платных парковок. «Верующие должны платить за парковки так же, как все. Если у человека есть деньги на машину, значит, есть деньги на парковку. Чем меньше исключений – тем лучше», – добавил он.

    Власти столицы ранее сообщали, что тарифы на платные парковки изменятся на 193 участках с 5 апреля. На парковках, где загрузка достигает 96% и больше, будет действовать тариф 380 рублей за час в дневное время. На некоторых других улицах тарифы снизятся.

    Ранее парковки в Москве делали бесплатными на Международный женский день, 8 марта.

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    Собянин заявил о росте заболеваний коронавирусом среди пожилых в Москве

    25 марта 2021, 15:02

    Текст: Алина Назарова

    Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», – сказал Собянин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    Он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, и это было бы для них спасением.

    Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов.

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    Пробки в Москве достигли 9 баллов

    25 марта 2021, 19:15

    Текст: Ксения Панькова

    Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов, наибольшие затруднения наблюдаются в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

    В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней сторонах, наибольшие затруднения на северо-востоке и юго-востоке, передает РИА «Новости».

    Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Софийской, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце от Яузкого до Рождественского бульвара, также серьезные заторы Тверском и Никитском бульварах, на улицах Солянка, Большая Лубянка, Большая Никитская, Тверская, Театральный проезд.

    Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юге, юго-востоке и востоке. Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на западе, юго-востоке.

    Заторы отмечаются на вылетных магистралях – Ленинском проспекте, Щелковском шоссе.

    Напомним, 20 февраля длина заторов утром на дорогах Москвы составила 53 километра.

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    Москву внесли в число мировых столиц с самым чистым воздухом

    27 марта 2021, 11:36

    Текст: Вера Басилая

    Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год, опередив Париж, Рим, Варшаву, Софию, Афины, сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

    В основе рейтинга лежат данные о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), эти данные поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir. В отчет о качестве воздуха в мире за 2020 год включены сведения о состоянии атмосферы из 92 городов, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

    Согласно данным рейтинга, самые высокие среднегодовые концентрации PM2.5 были зафиксированы в городах Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии, в частности, в Дели, Дакке и Улан-Баторе. В Москве в прошлом году содержание взвешенных частиц было в  1,5-2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, на 22% ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже.

    С 2013 года содержание в воздухе Москвы взвешенных частиц РМ2.5 снизилось в 1,5 раза. Кроме того, в 2010-м концентрация оксида углерода стала меньше в 2,7 раза, диоксида азота – в 1,3 раза, оксида азота – в 2,5 раза, диоксида серы – в 1,7 раза, взвешенных частиц РМ10 – в 1,5 раза, говорится в сообщении мэрии. Кроме того, экологическая политика Москвы высоко оценена на международном уровне. Недавно столица впервые вошла в список городов категории А рейтинга авторитетной международной организации Carbon Disclosure Project.

    Ранее были названы самые комфортные для жизни российские города. Краснодар, Тюмень, Сургут и Санкт-Петербург признали более комфортными для жизни, чем Москву.

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    На МКАД произошло возгорание автомобиля

    27 марта 2021, 19:51

    Текст: Ксения Панькова

    В районе развязки МКАД – Киевское шоссе – Ленинский проспект загорелся автомобиль, движение затруднено, сообщает московский дептранс.

    «На внутренней стороне 44-го километра МКАД () в средней полосе произошло возгорание автомобиля», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Как отметил дептранс столицы, на месте возгорания работают оперативные службы, движение на участке затруднено.

      

    17 марта автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим людей на остановке на востоке Москвы.

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