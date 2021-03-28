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Крым решил предъявить трем гражданам Украины иск по водной блокаде
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Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем бывшим депутатам Верховной Рады Украины, выступившим ее организаторами, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, речь идет как о бывших депутатах Верховной Рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и действующем – Мустафе Джемилеве. При этом двое последних также являются лидерами признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа*", передает РИА «Новости».
Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду также несет как предыдущие, так и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.
10 марта Константинов сообщил, что власти Крыма готовят иск к Украине из-за водной блокады полуострова в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В феврале он подчеркнул, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова. Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал страны Запада и международные организации высказаться по организованной Киевом водной блокаде Крыма. В январе Гемпель пригласил на полуостров комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чтобы показать ей последствия водной блокады региона, устроенной Киевом.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
Китай отреагировал на национализацию Украиной завода «Мотор Сич»
Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов после указа украинского лидера Владимира Зеленского о защите авиадвигателестроения, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Мы обратили внимание на это сообщение. Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов и компаний, рациональным образом урегулировать соответствующие вопросы», – заявила Хуа Чуньин, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment.
При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.
Погребинский назвал цель уголовного дела против экс-командира «Донбасса» Семенченко
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«Цель этих уголовных дел – показать, что самодеятельных жуликов будут преследовать», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя обвинения СБУ в адрес бывшего командира батальона «Донбасс» и экс-депутата Рады Семена Семенченко.
«Если сейчас Семен Семенченко активно участвует в кампании против президента Украины Владимира Зеленского, то тогда понятно, что уголовное дело против него затевается, чтобы показать – по меньшей мере самодеятельных жуликов, за которыми ничего не стоит, будут преследовать», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении незаконного вооруженного формирования, в организации которого подозреваются депутат Верховной рады предыдущего созыва, экс-командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко (настоящее имя Константин Гришин) и другой экс-депутат Рады Евгений Шевченко.
Обоим фигурантам дела, помимо создания нелегальной частной военной компании, инкриминируют ввоз военных запчастей и товаров двойного назначения из России – «страны-агрессора», по мнению киевских властей.
«Семенченко – типичный жулик и аферист, – заметил Погребинский. – Не думаю, что его будут активно пытаться защищать, как это было с Сергеем Стерненко». Напомним, что экс-главу одесского отделения «Правого сектора*» Стерненко приговорили к семи годам заключения за незаконное хранение оружия, похищение и пытки тогдашнего депутата одного из местных советов Одесской области Сергея Щербича. В поддержку Стерненко ведется активная общественная кампания при поддержке окружения экс-президента Петра Порошенко и структур, связанных с Фондом Сороса, указывал Погребинский.
«До сих пор репрессии были только против тех, кто отнимает у Зеленского голоса на востоке Украины, а теперь появляется дело против того, кто в этом заподозрен быть не может, – отметил эксперт. – Но я не вижу в этом изменения политики репрессий. Вот если бы всерьез взялись за Порошенко, тогда можно было бы говорить о том, что идет диверсификация репрессивных действий существующей власти. Но пока об этом говорить нельзя».
«Кроме того, – подчеркнул собеседник, – нет никаких оснований сейчас говорить о том, что началась кампания по зачистке Украины от радикальных националистических групп. Понятно, что такой вопрос стоит на повестке. Но пока все это выглядит несерьезно».
Семенченко и Шевченко обвиняются по статье 260 Уголовного кодекса Украины («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»). В СБУ заявили о том, что в ходе 80 обысков по делу экс-комбата «Донбасса» было изъято почти 5500 патронов различного калибра, семь реактивных противотанковых гранат, четыре подствольных гранатомета, ручной пулемет Калашникова, пистолеты, автоматы Калашникова, помповые ружья, 38 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 21 граната и шесть тротиловых шашек.
Ранее СБУ заявила, что разоблачила агента КГБ Белоруссии, который якобы собирал информацию о ситуации на границе для организации канала переправки оружия.
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Киев применил дроны Bayraktar для отработки задач над Черным морем
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Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 выполняли над Черным морем учебные задачи по маневрированию, сообщило агентство минобороны Украины.
«Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию», – сообщает «АрмияInform», передает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что на острове Тендровская коса расположен многофункциональный военно-морской полигон, где тренируются и повышают боеготовность различные подразделения военно-морских сил. Там же проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, выполняются артиллерийские стрельбы по береговым целям катерными тактическими группами.
Bayraktar TB2 является разведывательно-ударным беспилотником, производящимся в Турции. В качестве вооружения применяются четыре противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, либо высокоточные авиабомбы MAM-C и MAM-L.
Ранее сообщалось, что минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2.
В ДНР назвали причины гибели четверых украинских военных
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В армии самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле Донбасса.
«Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач. Обращаем внимание на то, что военнослужащие Народной милиции, оценив ситуацию, не поддались на провокацию и не открывали огонь на подавление огневых точек боевиков 10 бригады, с которых они вели стрельбу по району поселка шахты «6/7» г. ГОРЛОВКА из АГС и стрелкового оружия. Около 17 часов на позициях 10 бригады в районе поселка Шумы, наши наблюдатели фиксировали два взрыва с небольшим интервалом, характерных для сработавших минно-взрывных устройств. В радиоэфире переговоров украинских боевиков отмечались запросы к старшему командованию об эвакуации раненых, подорвавшихся при перемещении между украинскими позициями, а также сведения о подрыве и потерях личного состава, выдвинувшегося на помощь раненым», говорится в заявлении армии ДНР.
Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» заявил, что четверо бойцов ВСУ погибли в результате обстрела в Донбассе.
На Украине готовят экстрадицию Януковича
Украинская генпрокуратура сообщила, что в ближайшее время может начаться процедура экстрадиции бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о захвате власти.
«Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook ведомства.
Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.
В 2019 году сообщалось, что Янукович находится на территории Российской Федерации.
На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
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Жители Украины начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота, заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.
По словам эксперта, некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно», передает РИА «Новости».
«И это довольно опасно», – предупредила Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», – заметила ведущий инфекционист министерства здравоохранения Украины.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о продлении карантинных ограничений в стране до конца 2021 года. В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем в феврале власти Украины запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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При разрыве миномета «Молот» в Донбассе погибли двое украинских военных
Двое военнослужащих ВСУ погибли, еще двое получили тяжелые ранения во время операции объединенных сил («ООС») в результате разрыва миномета «Молот», сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий.
«23 марта в 9-м батальоне 59-й бригады ВСУ из-за разрыва канала ствола миномета М 120-15 «Молот», который в рядах ВСУ прозвали «оружие самоликвидации», тяжелые ранения получили четверо боевиков, двое из которых скончались на месте», – приводит заявление Осадчего агентство Луганскинформцентр.
Он уточнил, что факт гибели военнослужащих представлен командиром 9-го батальона полковником Артемом Котенко «как результат нарушения правил при обращении с вооружением». По словам Осадчего, назначена комиссия для выяснения «реальных причин гибели боевиков».
Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких случаях гибели военнослужащих во время учебных и боевых стрельб из минометов «Молот», разработанных на Украине на базе советского 82-мм миномета.
Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран – участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта.
Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка.
Зеленского заподозрили в подготовке Украины к всенародной войне
Украинское издание «Страна.ua» после анализа новой национальной стратегии военной безопасности Украины пришло к выводу, что украинский президент Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к всенародной войне.
Как отмечает издание, главные акценты документа – упор на милитаризацию всего населения Украины и война в основном на своей территории. Словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе десять раз, а «территориальная оборона» – 34 раза. Далее по тексту становится понятно, что основа стратегии – ведение всенародной войны, как партизанского типа, так и общевойсковой, передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины. Позже глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы хочет уничтожить Украину. Тем временем в Раде испугались войны на Украине из-за противостояния России и США.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.
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Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину
Поставки вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлены, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые – непубличные», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
В среду провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Стала известна стоимость родстера «Крым»
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Заместитель главного редактора в МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева опубликовала фото родстера (двухместный спортивный автомобиль) «Крым», сообщив, что его стоимость составит 500-800 тыс. рублей.
«Родстер «Крым» – автомобиль, проект студенческой корпорации Бауманки и техвузов России. К лету будет пара десятков таких моделей. Это мне проректор Ярославского техуниверситета показывает. В рознице будет стоить 500-800 тысяч (рублей)», – написал Лосева в Facebook.
Проект «Родстер Крым» зародился в 2013 году, а начальный коллектив инженеров сформировался из первого состава команды «Формула Студент» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Над проектом трудятся студенты и аспиранты под руководством опытных преподавателей. В декабре 2020 года было принято решение о создании Межвузовской молодежной инженерно-технологической корпорации, которая обеспечивает трансфер знаний и образовательных технологий между вузами.
Родстер «Крым» сделан полностью из российских комплектующих и по своим характеристикам может конкурировать с зарубежными аналогами.
Зеленский признал Россию военным противником Украины
В утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии военной безопасности страны Россия названа военным противником Киева.
«На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
В стратегии утверждается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции, а также, как считают в Киеве, намереваясь восстановить свое влияние на Украине.
По мнению составителей документа, проводимая Россией внешняя политика и ее военная стратегия якобы могут привести «к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе».
Кроме того, стратегия военной безопасности Украины предполагает готовность к сдерживанию агрессии, но не предусматривает достижения военного паритета с Россией.
Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР, а выступает гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия. Президент России Владимир Путин отмечал прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Украина оказалась под угрозой локдауна
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Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун, соответствующие данные привело министерство здравоохранения страны.
Согласно информации ведомства, под определение самой строгой зоны карантина подпадают по состоянию на утро субботы город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области, передает РИА «Новости».
Также в минздраве заявляли, что, если в красной зоне окажутся 13 регионов, то могут объявить всеукраинский локдаун, сообщила «Страна.уа».
Ранее на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем, украинцы стали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Сообщалось, что некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно».
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.
Саакашвили призвал Зеленского «прикрыть» СБУ
Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили попросил украинского президента Владимира Зеленского «прикрыть» СБУ, поскольку та является «главной коррупционной организацией» страны.
Саакашвили таким образом отреагировал на заявление СБУ о разоблачении «частной военной компании», которая якобы готовила специалистов к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ нацбезопасности. В состав организации, утверждает СБУ, входили более 150 человек и она действовала под прикрытием охранных фирм.
«Какой-то дешевый развод СБУ, которая просто занимается очковтирательством. Эта ЧВК действует уже несколько лет, в основном на территории Польши. Совершенно открыто тренирует людей как на Украине, так и в Польше, которая входит в Евросоюз. Почему-то поляки не посчитали это какой-то нелегальной организацией. Это обычная международная практика, и никакого секрета тут нет. Если СБУ хочет расправиться с НАБУ и его представителем Шевченко, нечего выдумывать эти басни. Это обычная месть коррупционеров и главной коррупционной организации в Украине – СБУ», – заявил Саакашвили в соцсетях, передает РИА «Новости».
Он добавил, что НАБУ и Высший антикоррупционный суд «застряли как кость в горле» у коррупционеров, потому те ищут любой повод, чтобы «с ними расправиться».
По словам Саакашвили, руководству НАБУ могут быть предъявлены претензии из-за плохой результативности, но они «точно защищены от коррупции, а все остальные правоохранительные органы глубоко коррумпированы».
«По-хорошему организацию, которая придумывает такие глупости, нужно просто прикрыть. В свое время в Грузии я закрыл министерство безопасности и от этого, уверяю вас, в Грузии стало только безопаснее. Они тоже мне рассказывали вот такие басни первые шесть месяцев моего президентства, пока я не решил их закрыть. Убедительно и искренне советую президенту Зеленскому гнать в шею таких «защитничков» национальной безопасности. Потому что они ни до чего хорошего ни его, ни украинскую государственность не доведут», – заключил Саакашвили.
Ранее СМИ сообщали, что Украина потеряла государственных средств на сумму 450 млн гривен с сентября 2020 по февраль 2021 года из-за реализации коррупционных схем «Укрзализныци» (Украинская железная дорога), осуществляемых членами команды Михаила Саакашвили.
В Раде заявили о несоответствии конституции снятия главы КС Зеленским
Отмена указа о назначении главы Конституционного суда Украины (КСУ), проведенная президентом Владимиром Зеленским, не соответствует конституции страны, заявил депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь», судья КСУ в отставке Василий Нимченко.
«Конституция четко регламентирует основания для увольнения судьи Конституционного суда. Желание президента создать Конституционный суд «под себя» в эти основания не входит. Этот указ [Зеленского] не соответствует Конституции. Это узурпация власти», – заявил Нимченко «Стране.ua».
Он добавил, что похожая попытка уволить судью КС предпринималась предшественником Зеленского, Виктором Ющенко. Тогда глава государства отстранил от должности Сюсанну Станик, но она оспорила его указ в суде и была восстановлена в должности.
Напомним, в субботу украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о назначении главы Конституционного суда страны Александра Тупицкого на должность судьи.
Конституционный кризис на Украине возник в связи с тем, что КС признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей. Председателя КС Украины Александр Тупицкий заявлял, что законопроект имеет признаки конституционного переворота, а также, что не собирается уходить в отставку.
В Газпроме исключили пересмотр контракта на транзит газа с Украиной
Контракт на транзит газа с Украиной пересмотрен не будет, при этом сейчас юридически все договоры между Москвой и Киевом действуют, заявил глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков.
Отвечая на вопрос, будет ли пересмотр договора с Украиной, Зубков сказал: «Конечно, я думаю, что нет», передает РИА «Новости».
По его словам, юридически все договоры между Россией и Украиной действуют. Он отметил, что сейчас для компании главное завершить «Северный поток – 2», который уже готов на 90-92%, а также поставить через Украину предусмотренные контрактом объемы газа.
Ранее украинский экономист Олег Пендзин заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» прокачка газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины станет убыточной.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.