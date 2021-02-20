Все ограничения в работе Крымского моста сняли В Крыму призвали Запад высказаться о водной блокаде региона 20 февраля 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Страны Запада и международные организации должны публично озвучить свою позицию по организованной Киевом водной блокаде Крыма, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Пропитанное злобой отношение киевских властей к Крыму и крымчанам нам хорошо понятно, но вопрос, почему молчат западные страны и международные организации, которые так любят отождествлять себя с защитниками демократических прав и ценностей в мире? Сейчас настало время прервать свое демонстративное молчание и публично озвучить позицию насчет водной блокады Крыма», – сказал Гемпель. По его словам, в противном случае дальнейшее молчание будет расцениваться как поддержка «человеконенавистнической политики Киева», передает РИА «Новости». Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что инициирует обращение в ГП России о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады полуострова. Он также заявил, что Крым не нуждается в поставках воды с Украины, а Северо-Крымский канал уже пришел в негодность. 17 февраля так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что «максимально исключает попадание воды» в Крым. По его словам, «позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым к деоккупации». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале.

В Крыму оценили планы Украины сделать невозможной подачу воды на полуостров 18 февраля 2021, 08:30

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров. Бобков прокомментировал слова так называемого постоянного представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича, который заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы исключить возможность водоснабжения полуострова. Бобков считает, что ничего, кроме пустой растраты бюджетных средств, эта инициатива Украине не даст, передает РИА «Новости». «В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас все менее актуальной и интересной. Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость. Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это», – заявил политик. По его словам, несмотря на различные вызовы, крымчане привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы. «Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор», – сказал вице-спикер. Минувшим летом в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Для преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Крыму выделены 4,95 млрд рублей на создание новых объектов водоснабжения. В декабре стала известна мощность будущего водопровода в Крыму. Погребинский: Зеленский начал с Шария, чтобы подобраться к Медведчуку 17 февраля 2021, 12:58

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Зеленский панически пытается заручиться поддержкой центристского электората. Это позволит ему хотя бы не терять поддержку дальше, иначе он просто не досидит в своем кресле до конца срока», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение СБУ обвинить блогера и политика Анатолия Шария в госизмене. По мнению самого Шария, за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский. «Вряд ли у Зеленского и его команды есть какая-либо стратегия переизбрания на второй срок. Скорее он сейчас просто панически реагирует на ситуацию, которая быстро ухудшается и реально угрожает его рейтингу и политическому выживанию в целом. Причем эта реакция полностью соответствует силе внешнего давления на украинскую власть: появился сигнал от американского посольства, что надо кончать с якобы «пророссийской пропагандой» – сразу наплевали на закон и закрыли три телеканала. Затем Международный валютный фонд дал понять, что не выделит денег на компромисс с возмущенными дорогим газом людьми – Зеленский сразу испугался, хотя реально ничего так и не сделал», – рассказал киевский политолог Михаил Погребинский. Такие внешние и внутренние вызовы заставляют украинского президента хаотично принимать совершенно абсурдные решения. «Например, он обвинил Анатолия Шария в измене родине – но ведь это полный стопроцентный бред. Никто из разумных людей не мог такое поддержать. Более того, Зеленский явно преувеличивает влияние и роль Шария в политической жизни страны. Скорее всего, он начал с него, чтобы потом подобраться к одному из лидеров оппозиции Виктору Медведчуку, которого заставить молчать непросто», – считает собеседник. Что касается перспектив переизбрания Владимира Зеленского на второй срок при нынешних политических раскладах, то он, скорее всего, лишь пытается «поддерживать свой статус-кво и досидеть в кресле президента положенное ему время». «Он понимает – вернуть своих избирателей ему не удастся. Но и на полную поддержку электората Порошенко он не рассчитывает. Скорее всего, Зеленскому важно закрепиться на центристской позиции, завоевав часть антироссийского электората запада страны и нейтрального на юге и востоке Украины. Это позволит ему хотя бы не терять поддержку дальше, иначе он просто не досидит в своем кресле до конца срока», – заключил Погребинский. Ранее лидер Партии Шария блогер Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него о госизмене, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. «Я думаю, что когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией, а те, кто в ней состоял, получат волчий билет для устройства на работу. (...) Потому что после всех преступлений, что они совершили и сейчас совершают по указанию этого карлика, который обещал посадить совсем других людей. Но он нашел самого главного изменщика родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды», – сыронизировал Шарий. «Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди все больше и больше видят, кто ты на самом деле», – заключил блогер. Анатолия Шария обвинили в госзимене и разжигании национальной вражды. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационных операций», в частности занимался дискредитацией политики государства через СМИ. «Служба безопасности Украины предъявила обвинение в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», – говорится в сообщении СБУ. Расследование ведется по двум уголовным статьям: госизмена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Доказательства основаны на интервью и выступлениях Анатолия Шария, в которых, по версии СБУ, содержатся «факты его подрывной деятельности против Украины». По данным СБУ, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года и больше не возвращался. В 2013 году Литва сообщила, что ему предоставлено политическое убежище и вид на жительство на территории ЕС. Партия Шария в октябре 2020 года приняла участие в местных выборах. В Харькове, Одессе, Мариуполе и других городах смогли избраться их депутаты. В некоторых регионах партия набрала от 5% до 9%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погребинский назвал подоплеку санкций против Медведчука 19 февраля 2021, 21:20

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Александр Рыбин

Власти Украины решили выдавить из страны лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. До его ареста дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение персональных санкций в отношении Медведчука и его жены. «Очевидно, что меры СНБО носят незаконный характер. Если бы власти Украины хотели идти по пути закона, то для начала предъявили бы какие-то подозрения, а раз ничего подобного не случилось, то у них нет никаких доказательств вины Медведчука. Просто есть исполнение решения, которое, скорее всего, согласовано с посольством США в Киеве о том, что нужно перекрыть все каналы информации, которые действуют вразрез с интересами Соединенных Штатов», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт пояснил, что для украинских властей особенно чувствительна «тема внешнего управления правительства в Киеве» из США, о чем говорится на близких к ОПЗЖ телеканалах, которые недавно лишились лицензии на вещание и теперь их можно смотреть только в интернете. «Медведчук, между прочим, первым на Украине стал говорить о внешнем управлении. Американское посольство прежде даже реагировало на подобные высказывания Медведчука. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что обычно называют прокси-войной между Россией и США. Жертвами этой войны становятся люди, которые хотели бы нормальных отношений с Россией. А таких людей на Украине точно больше трети в стране. И такие люди «путаются под ногами» в понимании властей, используя телеканалы и трибуны парламента», – отметил Погребинский. По его мнению, в нынешних условиях власть может прибегнуть и к более жестким мерам в отношении лидера ОПЗЖ. «Вряд ли дойдет дело до ареста самого Виктора Медведчука. Ему дают понять: ты лучше уезжай, потому что потом будет хуже, забирай все свое и своих, а на остальное у нас наложены санкции. Главное – чтобы простыл след Медведчука и других людей, а партию ОПЗЖ можно было бы спокойно запретить и закрыть. По-видимому, сейчас стоит такая задача. Но ничего нельзя исключать. На Украине действуют по беспределу, абсолютно игнорируя законы и Конституцию», – резюмировал Погребинский. В пятницу совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на три года санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юрлиц. Санкции распространяются также на все имущество Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина. Полный список санкций будет изложен в скором времени в тексте указа президента Украины Владимира Зеленского. Партия Медведчука находится в оппозиции главе государства и выступает за диалог с Россией. В начале февраля партия приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». В пятницу вечером в партии пообещали «сделать все», чтобы «довести процесс импичмента Зеленского до конца». Так там отреагировали на решение главы государства прекратить вещание сразу трех оппозиционных телеканалов – ZIK, NewsOne и «112 Украина». Одним из поводом для санкций стала трансляция встречи Медведчука с Путиным в октябре 2020 года, на которой обсуждались возможные поставки российской вакцины «Cпутник V» на Украину. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин назвал санкции инструментом Зеленского для противоправной борьбы с политическими оппонентами. «Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою президентскую неприкосновенность, которую он обещал отменить первой, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие таких вот решений о наложении санкций на граждан Украины, абсолютно не мотивированных и политически ангажированных, будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку все это явно похоже на превышение служебных полномочий, принятие политически мотивированных решений и использование своей власти для противоправной борьбы с политическими оппонентами», – сказал Кузьмин в эфире YouTube-канала «112 Украина». Глава Нафтогаза назвал остановку «Северного потока – 2» вопросом жизни и смерти для украинцев 18 февраля 2021, 08:20

Фото: Weiser Martin/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода «Северный поток – 2» является вопросом жизни и смерти для украинцев. По мнению главы компании, завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией», передает РИА «Новости». «Пока Украина занимается транзитом газа в Германию, Италию и Францию, украинские ГТС – это часть нашей оборонной системы. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наши ГТС станут просто сетью трубопроводов. Тогда наша страна станет намного уязвимее к российской агрессии», – утверждает глава Нафтогаза. По его словам, именно поэтому остановка «Северного потока – 2» – это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан (украинцев)». Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Янукович перечислил виновных в потере Украиной Крыма и Донбасса 18 февраля 2021, 01:44

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Воссоединение России и Крыма, а также конфликт в Донбассе вызваны действиями лидеров евромайдана: Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова – заявил экс-президент Украины Виктор Янукович. Заявление Януковича опубликовал его адвокат Виталий Сердюк. Экс-президент Украины прокомментировал постановление Верховной рады о «революции достоинства». Парламент заявил о необходимости завершить расследование преступлений, произошедших в период евромайдана, и привлечь к ответственности виновных в гибели людей. Янукович считает, что заявление Рады раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных. По его словам, отношение к евромайдану как к «ключевому моменту строительства украинского государства и выразителю национальной идеи свободы» выглядит «издевательски», ведь «майдан» продолжает разделять» Украину. Как заявил Янукович, «действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение» страны, передает РИА «Новости». Он указывает, что «украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране». По его мнению, большинству украинцев «давно известно, кто виновен» в «аннексии Крыма и войне на Донбассе». «Именно «майдан», а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», – заявил Янукович, добавив, что «с несогласным Донбассом выбрали язык оружия – Турчинов подписал преступный указ о начале боевых действий в регионе». Как полагает бывший глава государства, пока на Украине и на Западе не признают правду о событиях 2014 года, «эта трагедия всегда будет препятствием на пути к полному национальному примирению». Янукович считает, что «истинные виновники трагедии 2013–2014 годов должны понести самое суровое наказание». Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2» 17 февраля 2021, 12:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС. «Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства. Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. ФСБ задержала в Воронеже сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» 18 февраля 2021, 09:54 Текст: Алина Назарова

Сторонники украинской неонацистской группы «МКУ» задержаны в Воронеже, у них изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. «ФСБ РФ во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ и СК РФ пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы «МКУ», причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. ... Изъяты: экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Также в гараже одного из задержанных обнаружили предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны, его направили на экспертизу. На данный момент заведены уголовные дела из-за возбуждения ненависти либо вражды, совершенного организованной группой, публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также из-за умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия. В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды с Украины 18 февраля 2021, 15:42

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Крым не нуждается в поставках воды с Украины, а Северо-Крымский канал уже пришел в негодность, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «К концу правления Украины канал весь прошел в непригодность. Были разворованы все трубы, которые насыщали его. Это, по сути дела, было серьезной экологической проблемой для нас. Вдоль канала росли болота, заросли. Поэтому от перекрытия канала нет слишком большой проблемы для Крыма. Мы к этому приспособились и провели серьезные работы, чтобы не зависеть от этой воды. Я убежден: она нам совершенно не нужна и вредна», – сказал Константинов, передает РИА «Новости». По его словам, сегодня в Днепр на Украине сбрасываются нечистоты и не соблюдаются никакие санитарные нормы, поэтому полуострову не нужна такая вода. Константинов подчеркнул, что днепровская вода во времена нахождения Крыма в составе Украины подавалась в основном для сельскохозяйственных целей. «Крым снабжал до 30% риса Украину. Это была основная цель этого канала. После того как они его перекрыли, нам пришлось перепрофилировать все сельское хозяйство. Мы перестали выращивать рис и переориентировались на другие культуры. Этот удар мы выдержали. Питьевой водой Северо-Крымский канал снабжал нас крайне редко. К его помощи мы обращались редко», – сказал Константинов. Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что «максимально исключает попадание воды» в Крым. По его словам, «позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым к деоккупации». Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале. Минобороны, Росгвардию и МЧС привлекли к расчистке «Тавриды» от снега в Крыму 19 февраля 2021, 13:39

Фото: Крыминформ/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Силы МЧС, Министерства обороны, Росгвардии и других структур привлечены к расчистке трассы «Таврида» в Крыму, где из-за ночного снегопада образовался транспортный затор, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. «Брошены силы МЧС, «Черноморнефтегаза», Росгвардии, Минобороны, чтобы КДМ (комбинированные дорожные машины – прим. ВЗГЛЯД) могли подойти к месту затора. Сегодня на трассе «Таврида» работают 26 КДМ, которые занимаются расчисткой снега», – передает ТАСС слова Аксенова. Он уточнил, что пробка образовалась в районе населенного пункта Багерово около Керчи. Со стороны Симферополя там стоит около 50 автомобилей, подсчет машин в противоположном направлении пока идет. Кроме того, более 100 легковых автомобилей и восемь пассажирских автобусов находятся на автостанции в Керчи в ожидании возможности проехать по трассе, их обеспечивают горячим питанием. «Всю ночь у нас шли обильные осадки, особенно на Керченском полуострове. <...>. Пока что проблема пробки в Багерово не решена. Все силы всех подразделений, находящихся на территории Республики Крым, МЧС, Минобороны, министерства транспорта [республики], «Черноморнефтегаза» – все задействованы на расчистке трассы. Но в связи с тем, что ветер несет снег с полей, колея в течение получаса-часа возвращается в прежнее состояние. Но все телефоны работают, никого один на один с проблемой не оставим», – добавил глава Крыма. По словам Аксенова, расчистку Крымского моста от снега планируется завершить в ближайшее время. «Движение по Крымскому мосту было остановлено с 9.30 утра, расчистку должны закончить в ближайшее время», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с. С 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности. Ранее сообщалось, что Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Позднее в МЧС рассказали, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань. На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 автомобилей, развернут пункт обогрева. Против Медведчука на Украине ввели санкции 19 февраля 2021, 18:59

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции…Что касается граждан, к которым применены санкции, это… госпожа Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины… Это Медведчук Виктор Владимирович», – передает его слова РИА «Новости». Санкции Киева против Медведчука распространяются также на все его имущество. По словам Данилова, санкции вводятся сроком на три года. Напомним, 4 февраля украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». Кравчук объяснил общение с главой ДНР на российском ТВ 18 февраля 2021, 14:33

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Глава делегации Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук объяснил, почему общался с лидером самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в эфире российского телеканала, в то время как Киев официально отказывается от прямых переговоров. «Я не общался с Пушилиным, я задал ему вопрос. Потому что российские каналы делают некоторые манипуляции, они не предупреждали меня, что там будет включение Пушилина. Я вначале задал этот вопрос ведущему... он тут же переключился и говорит: «Я даю вам возможность задать этот вопрос Пушилину». Ну скажите, чтобы Леонид Макарович – первый президент Украины – испугался Пушилина и убежал с телеканала или отключился, в России сказали бы, что он не имеет позиции, не имеет реальных полномочий, что он всего боится. Поэтому я скажу, что я никого не боюсь... поэтому я буду общаться со всеми, отстаивая национальные стратегические интересы Украины», – заявил Кравчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Украина 24». Он добавил, что видит своей задачей разъяснение позиции Украины по урегулированию конфликта в Донбассе. «Моя главная задача, какой я ее вижу, когда говорим о Донбассе, донести реальную правду не только гражданам Украины, но и России... Дело не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Выступая на российских телеканалах или любых других, я постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы не пойдём на какие-то уступки», – отметил Кравчук. Ранее Кравчук принял участие в эфире российского «Первого канала». После того, как студия по видеосвязи связалась с первым президентом Украины, через несколько минут к разговору подключили также Пушилина. Эта ситуация вызвала резонанс в обществе. Глава МИД Украины заявил, что статус первого президента позволяет Кравчуку это делать. Напомним, новое обострение произошло на востоке Украины – оно касается и массовой гибели украинских военных, и взрывов на территории ДНР. Поступают сообщения о созыве секретного заседания СНБО Украины, звучат воинственные заявления ряда близких к украинскому президенту деятелей. Имеются косвенные признаки того, что Киев может готовить новое наступление в Донбассе. Песков назвал современную Украину недружественным России проектом западных стран 18 февраля 2021, 13:33

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина не является дружественным для России государством, Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Украина – это суверенное государство, которое не является дружественным для нас государством. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», – сказал Песков, передает РИА «Новости». По его словам, это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и которое пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения минского комплекса мер. Песков также заявил, что Кремль усматривает в Украине политический проект западных стран. «Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, то Украина превратилась в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы усматриваем», – сказал Песков. Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Движение по Крымскому мосту открыли в одну сторону 19 февраля 2021, 09:15

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань, сообщили в МЧС Крыма. В министерстве заявили, что «движение со стороны Крыма по мосту восстановлено», однако «со стороны Краснодарского края пока затор», передает ТАСС. В пресс-службе оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что поезда проходят Крымский мост по графику. В пресс-службе Крымской железной дороге уточнили, что задержек, несмотря на непогоду, в расписании нет: «Поезда курсируют, поезда с материка мы принимаем. Работаем по графику, без перебоев». Ранее сообщалось, что Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Переделанный Украиной списанный американский патрульный катер провел стрельбы в Черном море 19 февраля 2021, 11:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипаж патрульного катера «Славянск», входящего в состав украинских ВМС, провел учения со стрельбами в Черном море, сообщила пресс-служба военно-морских сил ВС Украины. «Патрульный катер ВМС ВС Украины «Славянск» совершил выход в Черное море с отработкой элементов экспериментальной курсовой задачи и выполнением практических артиллерийских стрельб», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. По ее данным, личный состав катера отработал задачи по приготовлению к бою и походу, выполнению боевых стрельб по условному противнику и метанию гранат во время занятий по противодействию подводным диверсантам противника. Также во время учений отработали слаженность действий личного состава по борьбе за живучесть в случае получения катером боевого или аварийного повреждения. Береговая охрана США в сентябре 2018 года передала Киеву списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. В марте стало известно, что Соединенные Штаты намерены передать Украине еще два списанных патрульных катера типа Island. Напомним, 21 октября 2019 года, на борту судна Ocean Freedom в Одессу прибыли катера типа Island Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт. Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды 19 февраля 2021, 08:18

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Дорожники впервые с момента завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту из-за снегопада, сообщил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Лукашенко в эфире «Радио Крым» сообщил, что «в связи с обильным выпадением осадков, которые в настоящее время идут, идет налипание мокрого снега, ФКУ Упрдор «Тамань» принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна», передает ТАСС. Крымский мост – самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Ранее сильные дожди со снегом прогнозировали в Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму.