В Крыму решили подать иск к Украине из-за водной блокады

Власти Крыма готовятся подать иск к Украине из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада – это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим», – передает ТАСС слова Константинова.

Он подчеркнул, что такой судебный процесс «в первую очередь имеет моральное значение».

Выступая на сессии Госсовета, Константинов обратился к коллегам, попросив соответствующие комитеты подготовить информацию об ущербе от перекрытия Северо-Крымского канала для экологии, сельского хозяйства и предприятий Крыма, а также для здоровья жителей полуострова.

«Прошу подготовить визуальную картинку, снять с квадрокоптера Северо-Крымский канал – как сейчас он выглядит, в каком жутком состоянии. Нам досталась серьезнейшая экологическая проблема, которая возникла на месте бывшего канала. Особое поручение совместно с представителями прокуратуры – установить персональную ответственность лиц, причастных к этому действию. В частности, наши бывшие псевдокрымчане, которые приложили много усилий чтобы эта вода была перекрыта», – добавил спикер.

Ранее Константинов рассказал, что власти Крыма будут преследовать организаторов водной, транспортной, энергетической и продуктовой блокад полуострова.